ইম্ফলত ৰাষ্ট্ৰপতি মূৰ্মুক গাৰ্ড অৱ অ’নাৰ প্ৰদান
মণিপুৰত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা । কিয়নো দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ইম্ফলত উপস্থিত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মূৰ্মু ।
Published : December 11, 2025 at 8:33 PM IST
ইম্ফল : বৃহস্পতিবাৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ইম্ফলত উপস্থিত হয় ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মূৰ্মু । ইম্ফল বিমানবন্দৰত ৰাষ্ট্ৰপতি মূৰ্মুক আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনায় মণিপুৰৰ ৰাজ্যপাল অজয় কুমাৰ ভল্লাই । তাৰ পাছতে ৰাজ্যপাল ভল্লাই চৰকাৰী আদৰণিৰ প্ৰট’কলৰ অংশ হিচাপে ৰাষ্ট্ৰপতি মূৰ্মুক আনুষ্ঠানিকভাৱে গাৰ্ড অৱ অ'নাৰ প্ৰদান কৰে ।
ৰাষ্ট্ৰপতি মূৰ্মুৱে প’ল’ খেলুৱৈৰ সৈতে ঐতিহাসিক প’ল’ খেলপথাৰত উপস্থিত হয়, যাক মাপাল কাংজেইবুং বুলিও কোৱা হয় । য’ৰ পৰা তেওঁ ৰাজ্যখনৰ অশ্বাৰোহী ঐতিহ্যক উদযাপন কৰা প’ল’ প্ৰদৰ্শনীৰ খেল উপভোগ কৰে । যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই প’লো প্ৰদৰ্শনী ।
দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে সংঘাতপূৰ্ণ মণিপুৰলৈ অহা ৰাষ্ট্ৰপতি মূৰ্মুৱে ধাৰাবাহিকভাৱে কেবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশ ল’ব । জানিব পৰা মতে, শুকুৰবাৰে মূৰ্মুৱে ১৯০৪ আৰু ১৯৩৯ চনত ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক নীতিৰ বিৰুদ্ধে মহিলা নেতৃত্বাধীন দুটা ঐতিহাসিক আন্দোলনৰ স্মৃতিত প্ৰতি বছৰে পালন কৰা বাৰ্ষিক নুপি লন উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰিব । লগতে সেনাপতি জিলাত (Senapati district) আন এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব মূৰ্মুৱে ।
উল্লেখ্য যে, ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পিছত এইখনেই মূৰ্মুৰ প্ৰথম ৰাজ্য ভ্ৰমণ । প্ৰায় তিনিমাহ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ২০২৩ চনৰ মে’ মাহত জাতিগত হিংসাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ৰাজ্যখন ভ্ৰমণ কৰিছিল ।
ইফালে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভ্ৰমণৰ বিৰোধিতাৰে উগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহে বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা হৈছিল । তাৰ পাছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰা হৈছে ।
এগৰাকী বিভাগীয় বিষয়াই উল্লেখ কৰা মতে, ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বিমানেৰে ইম্ফল বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী । তাৰ পাছত ৰাজপথেৰে এক বিশেষ বাহনৰ সহায়ত প্রায় ৭ কিলোমিটাৰ নিলগৰ লোক ভৱনলৈ ৰাওনা হয় ৷ লোক ভৱনলৈ গৈ থকাৰ সময়ত ৰাস্তাত সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে পথটো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছিল ।
ইফালে, মূৰ্মুৰ ভ্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে কৰা প্ৰতিবাদৰ কিছু প্ৰভাৱ দেখা গ'ল ইম্ফলত । ইম্ফলত বৃহস্পতিবাৰে বজাৰ আৰু শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ হৈ থকাৰ লগতে বাহন চলাচল কৰা দেখা লগ'ল ।
উল্লেখ্য যে, ২০২৩ চনৰ মে’ মাহত জাতিগত হিংসাই ৰাজ্যখনক জোকাৰি গৈছিল । ফলত ২৬০ জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । লগতে হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহীন হৈ পৰিছিল ।