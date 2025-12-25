অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ জন্মজয়ন্তী: সদৈৱ অটলত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান

অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ জন্মজয়ন্তী: সদৈৱ অটলত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান
দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰীসহ বিজেপি নেতাসকলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
By ANI
Published : December 25, 2025 at 1:08 PM IST
নতুন দিল্লী : আজি ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ ১০১ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী । নতুন দিল্লীস্থিত বাজপেয়ীৰ 'সদৈৱ অটল' স্মৃতিসৌধত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । য'ত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু, উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকে ধৰি কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ নেতাই অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ স্মৃতিসৌধত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে ।
প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকয়া নাইডু, লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডা, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি নীতিন নবীন, দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তা আদিয়েও প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীক এনে এজন ৰাষ্ট্ৰনেতা বুলি অভিহিত কৰে যাৰ আচৰণ, মৰ্যাদা আৰু জাতীয় স্বাৰ্থৰ প্ৰতি অদম্য দায়বদ্ধতাই ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ বাবে এক মাপকাঠী স্থাপন কৰে ।
এক্সৰ পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "অটলজীৰ জীৱনে জাতিটোক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে, নেতৃত্বৰ সংজ্ঞা পদৰ দ্বাৰা নহয়, আচৰণৰ দ্বাৰাহে হয় ।" সংস্কৃত সুভাষিতাৰ উদ্ধৃতি দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আলোকপাত কৰে যে মহান নেতাৰ কৰ্মই সমাজক পথ প্ৰদৰ্শন কৰে, যিটো দিশ বাজপেয়ীৰ সমগ্ৰ ৰাজহুৱা জীৱনত প্ৰতিফলিত হৈছিল ।
উল্লেখ্য যে ১৯২৪ চনৰ ২৫ ডিচেম্বৰত মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে ৩ বাৰকৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল । বাজপেয়ী দশক দশক ধৰি বিজেপিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতা আছিল আৰু পূৰ্ণাংগ কাৰ্যকাল কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা প্ৰথমগৰাকী অ-কংগ্ৰেছী প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ।
১৯৯৬ চনৰ ১৬ মে'ৰ পৰা ১৯৯৬ চনৰ ১ জুনলৈকে আৰু পুনৰ ১৯৯৮ চনৰ ১৯ মাৰ্চৰ পৰা ২০০৪ চনৰ ২২ মে'লৈকে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ১৯৭৭ চনৰ পৰা ১৯৭৯ চনলৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোৰাজী দেশাইৰ কেবিনেটত ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী হিচাপেও তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ২০১৮ চনৰ ১৬ আগষ্টত দিল্লীৰ এইমছত তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।
