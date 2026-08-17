কেৰালাম: কেৰালাৰ নতুন নামত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদন
কেৰালাৰ নাম সলনি হৈ 'কেৰালাম' কৰা হ’ল । ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে এই বিধেয়কত অনুমোদন জনায় ।
By PTI
Published : August 17, 2026 at 4:34 PM IST
নতুন দিল্লী : কেৰালাক কেৰালাম নামেৰে নামাকৰণৰ বিধেয়কত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে সন্মতি প্ৰদান কৰিছে ৷ এতিয়া এই বিধেয়কখন আইনত পৰিণত হ'ল । বিগত মঙলবাৰে লোকসভাত কেৰালা (নাম সলনি) বিধেয়ক ২০২৬ গৃহীত কৰা হয় ৷ ইয়াৰে পাছত পিছদিনা অৰ্থাৎ বুধবাৰৰ দিনা এই বিধেয়কখন ৰাজ্যসভাত গৃহীত কৰা হয় ।
ৰাজ্যসভাত গৃহ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ে কয় যে কেৰালা বিধানসভাই ২০২৪ চনত এটা প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিছিল, য’ত কেন্দ্ৰক ৰাজ্যখনৰ নাম কেৰালামলৈ সলনি কৰাৰ আইন আনিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । তেওঁ কয় যে বিধেয়কখনত উল্লেখ আছে যে কেৰালা ৰাজ্যখন কেৰালাম ৰাজ্য হিচাপে পৰিচিত হ’ব আৰু সেয়েহে কেৰালা ৰাজ্যখনৰ নাম কেৰালামলৈ সলনি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল ।
কেৰালা চৰকাৰে ২০২৪ চনৰ জুন মাহত এই নাম সলনি সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ বিধানসভাই (কেৰালা বিধানসভা) গৃহীত প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে বিধেয়কখন ৰাজ্যৰ বিধায়িনী দলৰ মতামতৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে, তাৰ পাছত বিধানসভাই বিধেয়কখনৰ সৈতে সন্মতি প্ৰকাশ কৰি সৰ্বসন্মতিক্ৰমে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে ।
বিধেয়কখনৰ উদ্দেশ্য আৰু কাৰণৰ বিবৃতি অনুসৰি ‘কেৰালা (নাম পৰিবৰ্তন) বিধেয়ক’ত ৰাজ্যখনৰ নাম সলনি কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু সংবিধানৰ প্ৰয়োজনীয় সংশোধনী আৰু আন আন আনুষংগিক বিধান সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে । সংবিধানৰ ৩ নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি কেৰালাৰ নাম কেৰালাম বুলি সংশোধন কৰি সংবিধানৰ প্ৰথম অনুসূচীত সংশোধনী কৰা হ’ব ।
- কেৰালাৰ নাম কেৰালামলৈ সলনি কৰাৰ আঁৰৰ কাৰণ কি ?
‘কেৰালা’ শব্দটো আচলতে মালয়ালম শব্দ ‘কেৰালাম’ৰ ইংৰাজীকৃত ৰূপ । সম্ৰাট অশোকৰ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ২৫৭ ত এক শিলালিপিত পোৱা যায়, য'ত ইয়াক সংস্কৃতত "কেতলপুত্ৰ" বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ কেৰালাৰ পুত্ৰ । ইয়াৰ পৰা চেৰা বংশৰ সাম্ৰাজ্যৰ (Chera dynasty) প্ৰাচীনতা প্ৰতিফলিত হয় ।
কেৰালাৰ নাম সলনি কৰাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ হ’ল ইয়াৰ ভাষিক পৰিচয় । আচলতে ‘কেৰালা’ নামটো ইংৰাজীত উচ্চাৰণ কৰা হয়, আনহাতে মালয়ালমত ইয়াক "কেৰালাম" বুলি কোৱা হয় । অৰ্থাৎ কেৰালাই ভাষিক পৰিচয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এক সুকীয়া পৰিচয় লাভ কৰিছিল যদিও ইংৰাজীত কেৰালা বুলি কোৱাৰ বাবেই ইয়াৰ নাম এতিয়াও সংবিধানত কেৰালা বুলি পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল ।
২০২৪ চনৰ জুন মাহত কেৰালা বিধানসভাই এক প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায়, য’ত ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণে ইয়াক নিজৰ ভাষাত কেৰালাম বুলি কয় । গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰে সংবিধানৰ ৩ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন কৰি সকলো চৰকাৰী নথি-পত্ৰ, আইনী অভিলেখ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ধিত কেৰালা নামটো কেৰালামলৈ সলনি কৰিব বিচাৰে ।