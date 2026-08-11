ETV Bharat / bharat

বন্দে মাতৰমৰ প্ৰতি অপমান প্ৰতিৰোধ আইনত সন্মতি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ মৰ্যাদা অটুট ৰখাৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰৰ

ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মতি সাপেক্ষে ‘ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানৰ প্ৰতি অৱমাননা প্ৰতিৰোধ (সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৬’ আইনত পৰিণত হৈছে ।

President Murmu Gives Assent To Bill Criminalising Insult To Vande Mataram
বন্দে মাতৰমৰ প্ৰতি অপমান প্ৰতিৰোধ আইনত সন্মতি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ (PIB)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2026 at 5:31 PM IST

|

Updated : August 11, 2026 at 8:17 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে মঙলবাৰে জাতীয় গীত ‘বন্দে মাতৰম’ গোৱাত ইচ্ছাকৃতভাৱে ব্যাঘাত জন্মা বা বাধা দিয়া কাৰ্যক অপৰাধমূলক বুলি গণ্য কৰা বিধেয়কত সন্মতি প্ৰদান কৰি বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতক প্ৰদান কৰা একেধৰণৰ আইনী সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে । ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মতি সাপেক্ষে ‘ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানৰ প্ৰতি অৱমাননা প্ৰতিৰোধ (সংশোধনী) বিধেয়ক ২০২৬’ আইনত পৰিণত হৈছে ।

৩০ জুলাইত লোকসভাই বিধেয়কখন গৃহীত কৰাৰ বিপৰীতে এদিন পূৰ্বে ৰাজ্যসভাই বিধেয়কখন গৃহীত কৰিছিল । এই আইনখনে ‘বন্দে মাতৰাম’ক ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত ‘জন গণ মন’ৰ দৰেই মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে । স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লালকিল্লাত বন্দে মাতৰম গোৱা হ’ব বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানৰ প্ৰতি অৱমাননা প্ৰতিৰোধ আইনখনে ইচ্ছাকৃতভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত (জন গণ মন) গোৱাত বাধা দিয়া বা এই সংগীত পৰিৱেশন কৰা যিকোনো সভাত অশান্তি সৃষ্টি কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল ।

এই অপৰাধসমূহৰ বাবে তিনি বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড, জৰিমনা বা দুয়োটা শাস্তিৰ বিধান আছিল ৷ আনহাতে দ্বিতীয়বাৰ দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত ন্যূনতম এবছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ বিধান আছিল । পূৰ্বৰ আইনখনে অৱশ্যে জাতীয় গীত (বন্দে মাতৰম)ক একে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা নাছিল ।

‘‘বৰ্তমান জাতীয় গীত হিচাপে সন্মানিত 'বন্দে মাতৰম' গোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা ৰোধ কৰাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট আইনী ব্যৱস্থা নাই । গতিকে কোনো ব্যক্তিয়ে ইচ্ছাকৃতভাৱে জাতীয় গীত গোৱাত বাধা দিয়া বা এনে কোনো সভাৰ অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা দিয়াৰ উদ্দেশ্যে উক্ত আইনৰ ৩ নং ধাৰা সংশোধন কৰি জাতীয় গীতটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে । ইয়াৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত এনে কাৰ্যক শাস্তিযোগ্য কৰি তোলা হৈছে ৷” বিধেয়কখনত এই কথা কোৱা হৈছে ৷

সংবিধান সভাৰ সভাপতি ড৹ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে ১৯৫০ চনৰ ২৪ জানুৱাৰীত কৈছিল যে ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামত ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন কৰা বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জীৰ দ্বাৰা ৰচিত ‘বন্দে মাতৰম’ গীতটোক ‘জন গণ মন’ৰ সম মৰ্যাদাৰে সন্মানিত কৰা হ’ব ।

চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে নিৰ্দেশ দিছিল যে জাতীয় গীত আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত একেলগে বজোৱাৰ সময়ত ‘বন্দে মাতৰম’ৰ ছয়টা স্তৱক প্ৰথমে গোৱা হ’ব । ২৮ জানুৱাৰীত গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে জাতীয় গীতটো গোৱাৰ বাবে প্ৰথমটো প্ৰট’কল প্ৰদান কৰি ইয়াৰ প্ৰথম ছটা স্তৱক ৩ মিনিট ১০ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আগমন, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন, ৰাজ্যপালৰ ভাষণ আদি চৰকাৰী অনুষ্ঠানত গোৱা হ’ব বুলি নিৰ্দেশ দিয়ে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ সন্মান অটুট ৰখাৰ বাবে গৃহমন্ত্ৰণালয়ৰ নিৰ্দেশ

ভাৰতবাসীয়ে দেশৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে সাজু হোৱাৰ সময়তে কেন্দ্ৰই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে । কেন্দ্ৰীয় গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে সোমবাৰে সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলকে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা সংহিতা মানি চলিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷

মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস, সাংস্কৃতিক আৰু ক্ৰীড়া অনুষ্ঠান উপলক্ষে কাগজেৰে নিৰ্মিত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাসমূহ জনসাধাৰণে উৰুৱাব পাৰে যদিও সেইবোৰ অনুষ্ঠানৰ পিছত য’তে ত’তে পেলাই দিব নালাগে ৷

কেন্দ্ৰীয় গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্য সচিবসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা এক বিবৃতিত কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা প্ৰদৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য আইন, পদ্ধতি আৰু নীতি-নিয়মৰ বিষয়ে মানুহৰ লগতে চৰকাৰৰ সংগঠন আৰু সংস্থাসমূহৰ মাজত সজাগতাৰ অভাৱ প্ৰায়ে লক্ষ্য কৰা হয় ।

ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনস্থ বিভাগীয় সচিব কমলেশ ৰবিদাসে এক নিৰ্দেশনাত কয়, ‘‘ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনে আমাৰ দেশৰ জনসাধাৰণৰ আশা-আকাংক্ষাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু সেয়েহে ইয়াৰ সন্মান অটুট ৰাখিব লাগে বুলি মোক ক’বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।’’

মন্ত্ৰণালয়ে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক এই সন্দৰ্ভত গণ সজাগতা কাৰ্যসূচী হাতত ল’বলৈ তথা বৈদ্যুতিন আৰু ছপা মাধ্যমত বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে এই সম্পৰ্কে ব্যাপক প্ৰচাৰ কৰিবলৈ কয় ।

মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন হাতেৰে বোৱা বা মেচিনেৰে নিৰ্মিত হ’ব লাগে, আৰু ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী কপাহ, পলিয়েষ্টাৰ, উল, ৰেচম বা খাদী সূতাৰ হ’ব লাগে ।

‘‘ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ মৰ্যাদা আৰু সন্মানৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণভাৱে, আনুষ্ঠানিক বা অন্যান্য সকলো দিন আৰু অনুষ্ঠানতে ৰাজহুৱা পতাকা উত্তোলন/প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে । ভাৰতৰ পতাকা সংহিতা, ২০০২ ক ২০২২ চনৰ ১৯ জুলাইত আদেশ অনুসৰি সংশোধন কৰা হৈছিল । এই সংশোধনী অনুসৰি পতাকাখন দিনে-নিশাই উৰুৱাইব পাৰে ।’’ নিৰ্দেশনাৰ সৈতে সংলগ্ন পতাকা সংহিতাত কোৱা হৈছে ।

গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে লগতে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে যেতিয়াই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰা হয় তেতিয়াই ই সন্মানৰ স্থান দখল কৰিব লাগে আৰু ইয়াক স্পষ্টভাৱে স্থাপন কৰিব লাগে ৷ ফঁটা বা বিকৃত পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰিব নালাগে । বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে পতাকাখন আন কোনো পতাকাৰ সৈতে একেলগে এটা মাষ্টহেডৰ পৰা উৰুৱাব নালাগে ।

নিৰ্দেশনাত লগতে কোৱা হৈছে যে পতাকা সংহিতাৰ তৃতীয় অনুসূচীৰ নৱম খণ্ডত উল্লেখ কৰা মতে গণ্যমান্য ব্যক্তি, যেনে- ৰাষ্ট্ৰপতি, উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাজ্যপাল আদিৰ বাহিৰে আন কোনো বাহনত পতাকা উৰুৱাব নালাগে । ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাতকৈ ওখ বা ওপৰত আনকি ইয়াৰ কাষত আন কোনো পতাকা ৰাখিব নালাগে ।

লগতে পঢ়ক: স্বাধীনতা দিৱসত লালকিল্লাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰিৱেশন কৰা হ'ব 'বন্দে মাতৰম'

Last Updated : August 11, 2026 at 8:17 PM IST

TAGGED:

ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা সংহিতা UPSC
বন্দে মাতৰম APSC
কেন্দ্ৰীয় গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়
80TH INDEPENDENCE DAY
INDIAN FLAG CODE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.