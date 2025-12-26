বীৰ বাল দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ বঁটা প্ৰদান কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্রৌপদী মুর্মুৱে

বীৰ বাল দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ বঁটা প্ৰদান কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্রৌপদী মুর্মুৱে
এটি ৬ বছৰীয়া ল'ৰা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হোৱাত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল ৮ বছৰীয়া কন্য়া শিশুৱে আৰু তাৰ পিছত...
By ANI
Published : December 26, 2025 at 1:54 PM IST
নতুন দিল্লী : 'বীৰ বাল দিৱস' উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্রৌপদী মুর্মুৱে 'প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ' বঁটা বিতৰণ কৰে । শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰদান কৰে এই পুৰস্কাৰ । এক কৰুণ ঘটনাত মৃত্য়ু হোৱা কন্যা ব্যোমা প্ৰিয়াৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ গ্ৰহণ কৰে মাতৃ অৰ্চনা শিৱৰমকৃষ্ণনে । এই পুৰস্কাৰ গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকৰ এপার্টমেণ্ট পার্কত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ পৰা এটি ৬ বছৰীয়া ল'ৰাৰ সাহসেৰে প্ৰাণৰক্ষাৰ চেষ্টা চলাওতেই কন্যাই নিজৰ প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ কথা বৰ্ণনা কৰে ।
উক্ত ঘটনাটোৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰি অৰ্চনা শিৱৰমকৃষ্ণনে কয়, "আমাৰ কন্যা ব্যোমা প্ৰিয়াৰ হৈ মই সাহসৰ বঁটা লাভ কৰিছো । আমাৰ এপার্টমেণ্ট কমপ্লেক্সৰ শিশু পাৰ্কত খেলি থকাৰ সময়ত তাইৰ বয়স আছিল ৮ বছৰ । পাৰ্কখনৰ এটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত মাটিৰ তলৰ কেবলৰ ওপৰত স্থাপন কৰা হৈছিল । সেই অংশটো বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ আছিল । তাৰ ওপৰত খেলি থকা এটি ৬ বছৰীয়া ল'ৰা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হোৱাত আমাৰ ব্যোমাই বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ।"
"এই বঁটা লাভ কৰাটো আমাৰ বাবে এক তিতা-মিঠা মুহূর্ত... আমি আশা কৰিছিলো তাই নিজেই এই বঁটা লাভ কৰিবলৈ ইয়াত থাকিলেহেঁতেন...!" তেওঁ পুনৰ কয় ।
আন এজন বাল পুৰস্কাৰ বঁটা বিজয়ীয়ে কয়, "যেতিয়া পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে অপাৰেশ্য়ন সেন্দূৰ আৰম্ভ হৈছিল, তেতিয়া আমাৰ গাঁৱলৈ সৈন্য আহিছিল । মই ভাবিছিলো যে মই তেওঁলোকক সেৱা কৰা উচিত । মই তেওঁলোকৰ বাবে নিতৌ গাখীৰ, চাহ, মাখন আৰু বৰফ লৈ গৈছিলো... এই বঁটা লাভ কৰি মোৰ খুউব ভাল লাগিছে । এই কথা মই কেতিয়াও সপোনতো ভবা নাছিলো...।"
উল্লেখ্য় যে ২০২২ চনৰ ৯ জানুৱাৰীত শ্রী গুৰু গোবিন্দ সিং জীৰ প্ৰকাশ পূৰব উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে ২৬ ডিচেম্বৰৰ দিনটো 'বীৰ বাল দিৱস' হিচাপে পালন কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল । বীৰ বাল দিৱস উপলক্ষে ভাৰত চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশতে অংশগ্রহণমূলক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছে । এই কাৰ্যসূচীৰ উদ্দেশ্য নাগৰিকসকলক শিশুসকলৰ অসাধাৰণ সাহস আৰু পৰম ত্যাগৰ বিষয়ে অৱগত আৰু শিক্ষিত কৰা । ভাৰতৰ ইতিহাসৰ যুৱ বীৰসকলৰ অদম্য সাহস, ত্যাগ আৰু শৌৰ্য্যক সন্মান আৰু স্মৰণ কৰিবলৈ এই কাৰ্যসূচীত সাধু কোৱা, আবৃত্তি আৰু পোষ্টাৰ নিৰ্মাণ আৰু ৰচনা লিখা প্রতিযোগিতা আদি অন্তর্ভুক্ত কৰা হৈছে ।