ETV Bharat / bharat

বীৰ বাল দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ বঁটা প্ৰদান কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্রৌপদী মুর্মুৱে

এটি ৬ বছৰীয়া ল'ৰা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হোৱাত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল ৮ বছৰীয়া কন্য়া শিশুৱে আৰু তাৰ পিছত...

President Murmu distributes 'Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar' awards on Veer Bal Diwas
প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ বঁটা প্ৰদান ৰাষ্ট্ৰপতি দ্রৌপদী মুর্মুৰ (ANI)
author img

By ANI

Published : December 26, 2025 at 1:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : 'বীৰ বাল দিৱস' উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্রৌপদী মুর্মুৱে 'প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ' বঁটা বিতৰণ কৰে । শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰদান কৰে এই পুৰস্কাৰ । এক কৰুণ ঘটনাত মৃত্য়ু হোৱা কন্যা ব্যোমা প্ৰিয়াৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় বাল পুৰস্কাৰ গ্ৰহণ কৰে মাতৃ অৰ্চনা শিৱৰমকৃষ্ণনে । এই পুৰস্কাৰ গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকৰ এপার্টমেণ্ট পার্কত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ পৰা এটি ৬ বছৰীয়া ল'ৰাৰ সাহসেৰে প্ৰাণৰক্ষাৰ চেষ্টা চলাওতেই কন্যাই নিজৰ প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ কথা বৰ্ণনা কৰে ।

উক্ত ঘটনাটোৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰি অৰ্চনা শিৱৰমকৃষ্ণনে কয়, "আমাৰ কন্যা ব্যোমা প্ৰিয়াৰ হৈ মই সাহসৰ বঁটা লাভ কৰিছো । আমাৰ এপার্টমেণ্ট কমপ্লেক্সৰ শিশু পাৰ্কত খেলি থকাৰ সময়ত তাইৰ বয়স আছিল ৮ বছৰ । পাৰ্কখনৰ এটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত মাটিৰ তলৰ কেবলৰ ওপৰত স্থাপন কৰা হৈছিল । সেই অংশটো বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ আছিল । তাৰ ওপৰত খেলি থকা এটি ৬ বছৰীয়া ল'ৰা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হোৱাত আমাৰ ব্যোমাই বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ।"

"এই বঁটা লাভ কৰাটো আমাৰ বাবে এক তিতা-মিঠা মুহূর্ত... আমি আশা কৰিছিলো তাই নিজেই এই বঁটা লাভ কৰিবলৈ ইয়াত থাকিলেহেঁতেন...!" তেওঁ পুনৰ কয় ।

আন এজন বাল পুৰস্কাৰ বঁটা বিজয়ীয়ে কয়, "যেতিয়া পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে অপাৰেশ্য়ন সেন্দূৰ আৰম্ভ হৈছিল, তেতিয়া আমাৰ গাঁৱলৈ সৈন্য আহিছিল । মই ভাবিছিলো যে মই তেওঁলোকক সেৱা কৰা উচিত । মই তেওঁলোকৰ বাবে নিতৌ গাখীৰ, চাহ, মাখন আৰু বৰফ লৈ গৈছিলো... এই বঁটা লাভ কৰি মোৰ খুউব ভাল লাগিছে । এই কথা মই কেতিয়াও সপোনতো ভবা নাছিলো...।"

উল্লেখ্য় যে ২০২২ চনৰ ৯ জানুৱাৰীত শ্রী গুৰু গোবিন্দ সিং জীৰ প্ৰকাশ পূৰব উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে ২৬ ডিচেম্বৰৰ দিনটো 'বীৰ বাল দিৱস' হিচাপে পালন কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল । বীৰ বাল দিৱস উপলক্ষে ভাৰত চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশতে অংশগ্রহণমূলক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছে । এই কাৰ্যসূচীৰ উদ্দেশ্য নাগৰিকসকলক শিশুসকলৰ অসাধাৰণ সাহস আৰু পৰম ত্যাগৰ বিষয়ে অৱগত আৰু শিক্ষিত কৰা । ভাৰতৰ ইতিহাসৰ যুৱ বীৰসকলৰ অদম্য সাহস, ত্যাগ আৰু শৌৰ্য্যক সন্মান আৰু স্মৰণ কৰিবলৈ এই কাৰ্যসূচীত সাধু কোৱা, আবৃত্তি আৰু পোষ্টাৰ নিৰ্মাণ আৰু ৰচনা লিখা প্রতিযোগিতা আদি অন্তর্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক:অৱহেলিত নেকি নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ? ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ পত্ৰ পৰিয়ালৰ

পিতৃ-মাতৃৰ সুখৰ বাবে কঠোৰ প্ৰত্যাহ্বানকো আঁকোৱালি এজন পুত্ৰৰ এক বিৰল পদক্ষেপ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
VEER BAL DIWAS
OPERATION SINDOOR
PAKISTAN
RASHTRIYA BAL PURASKAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.