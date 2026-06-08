ETV Bharat / bharat

দেশৰ হকে সেৱা আগবঢ়োৱা ৪৭ গৰাকী সেনা জোৱানক কীৰ্তি চক্ৰ, বীৰ চক্ৰ আৰু শৌৰ্য চক্ৰ প্ৰদান

নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিৰক্ষা বিনিয়োগ অনুষ্ঠান ২০২৬ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত সেনা জোৱানক কীৰ্তি চক্ৰ, বীৰ চক্ৰ আৰু শৌৰ্য চক্ৰ প্ৰদান ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ৷

প্ৰতিৰক্ষা বিনিয়োগ অনুষ্ঠান ২০২৬
মেজৰ আদিত্য প্ৰতাপ সিঙলৈ শৌৰ্য চক্ৰ (X handle @rashtrapatibhvn)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 8, 2026 at 8:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে সোমবাৰে দেশৰ বাবে সেৱা আগবঢ়োৱা বিভিন্ন বাহিনীৰ কেবাগৰাকীও জোৱানলৈ বঁটা আগবঢ়ায় ৷ নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিৰক্ষা বিনিয়োগ অনুষ্ঠান ২০২৬ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰতিৰক্ষা বাহিনী, কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী আৰু ৰাজ্যিক/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আৰক্ষীৰ কৰ্মীসকলক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷

এই বঁটাসমূহৰ ভিতৰত আছে ৭ টা কীৰ্তি চক্ৰ (২ টা মৰণোত্তৰভাৱে), ১৫ টা বীৰ চক্ৰ (৩ টা মৰণোত্তৰভাৱে); ২৯ টা (১ টা মৰণোত্তৰভাৱে) শৌৰ্য চক্ৰ প্ৰদান কৰা হয় । এই সন্মান লাভ কৰা বিশেষ ব্যক্তিসকল হৈছে-

প্ৰতিৰক্ষা বিনিয়োগ অনুষ্ঠান ২০২৬
মেজৰ আদিত্য প্ৰতাপ সিঙলৈ শৌৰ্য চক্ৰ (X handle @rashtrapatibhvn)

শৌৰ্য চক্ৰ

  • লক্ষ্মণ কেৱাট, ইনস্পেক্টৰ (গৃহ মন্ত্ৰণালয়)
  • ৰামেশ্বৰ প্ৰসাদ দেশমুখ, ইনস্পেক্টৰ (গৃহ মন্ত্ৰণালয়)
  • লেঃ কৰ্ণেল নীতেশ ভাৰতী শুক্লা, (১৯ শিখ ৰেজিমেণ্ট)
  • মেজৰ আদিত্য প্ৰতাপ সিং, সেনা মেডেল ৰাজপুতনা ৰাইফলছ, ৪৪ আছাম ৰাইফলছ
  • মেজৰ আশিস কুমাৰ, (৭ পেৰা স্পেচিয়েল ফ’ৰ্চ)
  • সঞ্জয় তিৱাৰী, কনিষ্টবল/জিডি (গৃহ মন্ত্ৰণালয়)
  • ফিদা হুছেইন দাৰ, কনিষ্টবল/জিডি (গৃহ মন্ত্ৰণালয়)
  • মহম্মদ শ্বফিক, সহকাৰী কমাণ্ডেণ্ট (বৰ্তমান উপ-কমাণ্ডেণ্ট) (২৬ আছাম ৰাইফলছ)
  • লেঃ কমাণ্ডাৰ সুৰজ প্ৰাশাৰ (নৌ সেনা)
  • ৰাম গোৱেল (নৌ সেনা)
  • ছাদ্দাম হুছেইন, কনিষ্টবল/জিডি, চিআৰপিএফ (গৃহ মন্ত্ৰণালয়)
  • বিপিন উইলছন, সহকাৰী কমাণ্ডেণ্ট, চিআৰপিএফ (গৃহ মন্ত্ৰণালয়)
  • ভোজৰাম সাহু, ৰাইফলমেন (৩ আছাম ৰাইফলছ)
  • অভিমন্যু সিং, উইং কমাণ্ডাৰ (বৰ্তমান গ্ৰুপ কেপ্টেইন), (বায়ু সেনা)
  • মেজৰ ভাৰ্গৱ কলিতা, (কুমাও ৰেজিমেণ্ট, ৫০ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলছ)
  • মেজৰ লেইশ্বাংথেম দীপক সিং, ১১ পেৰা (এছএফ)
  • মেজৰ আনচুল বাল্টু (৩২ আছাম ৰাইফলছ)
  • মেজৰ শিৱকান্ত যাদৱ, ৫ পেৰা (এছএফ)
  • ছুবেদাৰ পি এইছ মোছেছ (১ আছাম ৰাইফলছ)
  • মেজৰ বিবেক (৪২ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলছ)
  • মংগলম ছেং ভাইফেই, ৰাইফলমেন (৩ আছাম ৰাইফলছ)
  • লেঃ কৰ্ণেল ঘাটেজ আদিত্য শ্ৰীকুমাৰ, ২১ পেৰা (এছএফ)
  • কেপ্টেইন যোগেন্দ্ৰ সিং ঠাকুৰ, ৬ পেৰা (এছএফ)
  • ছুবেদাৰ শ্বমশ্বেৰ সিং, ৪ পেৰা (এছএফ)
  • লেন্স নায়ক ৰাহুল সিং, ৪ পেৰা (এছএফ)
  • ধ্ৰুৱজ্যোতি দত্ত, ৰাইফলমেন (৩৩ আছাম ৰাইফলছ)
  • লেঃ কমাণ্ডাৰ দিলনা কে (নৌসেনা)
  • লেঃ কমাণ্ডাৰ ৰূপা এ (নৌসেনা)

বীৰ চক্ৰ

  • কৰ্ণেল কৌশিক লাম্বা (৩০২ মেডিয়াম ৰেজিমেণ্ট)
  • গ্ৰুপ কেপ্টেইন ৰঞ্জিত সিং সিদ্ধু (বায়ুসেনা)
  • গ্ৰুপ কেপ্টেইন মনিষ আৰোৰা (বায়ুসেনা)
  • গ্ৰুপ কেপ্টেইন অমিমেষ পাত্নি (বায়ুসেনা)
  • গ্ৰুপ কেপ্টেইন কুনাল কাল্ৰা (বায়ুসেনা)
  • উইং কমাণ্ডাৰ জয় চন্দ্ৰ (বায়ুসেনা)
  • লেঃ কৰ্ণেল সুশীল বিষ্ট, ১৯৮৮ (স্বতন্ত্ৰ) মেডিয়াম বেটাৰী
  • স্কোৱাড্ৰন লীডাৰ সাৰ্থক কুমাৰ (বায়ুসেনা)
  • স্কোৱাড্ৰন লীডাৰ সিদ্ধান্ত সিং (বায়ুসেনা)
  • স্কোৱাড্ৰন লীডাৰ ৰিজৱান মালিক (বায়ুসেনা)
  • ফ্লাইন লেঃ অৰ্শবীৰ সিং ঠাকুৰ (বায়ুসেনা)
  • নাইব ছুবেদাৰ সতীশ কুমাৰ (৪ ডোগ্ৰা ৰেজিমেণ্ট)

কীৰ্তি চক্ৰ

  • লেন্স নায়ক মীনাতচি সুন্দৰম এ, আৰ্টিলেৰী ৰেজিমেণ্ট (৩৪ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলছ)
  • নাইব ছুবেদাৰ দুলেশ্বৰ চুব্বা, ২ পেৰা (এছএফ)
  • মেজৰ অৰ্শদীপ সিং, (১ আছাম ৰাইফলছ)
  • এয়াৰ কমাণ্ডাৰ প্ৰশান্ত বালাকৃষ্ণণ নায়াৰ (বায়ুসেনা)
  • কেপ্টেইন লালৰিনাৱামা ছাইলো, ৪ পেৰা (এছএফ)

শৌৰ্য চক্ৰ (মৰণোত্তৰ)

  • লেন্স ডাফাদাৰ বলদেৱ চান্দ (৪ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলছ)

বীৰ চক্ৰ (মৰণোত্তৰ)

  • মঃ ইমতিয়াজ, চাব ইনস্পেক্টৰ (গৃহ মন্ত্ৰণালয়)
  • দীপক চিংখাম, কনিষ্টবল (গৃহ মন্ত্ৰণালয়)
  • সুনীল কুমাৰ, ৰাইফলমেন (জম্মু-কাশ্মীৰ লাইট ইনফেন্ট্ৰী)

কীৰ্তি চক্ৰ (মৰণোত্তৰ)

  • চেপয় জঞ্জাল প্ৰবীণ প্ৰভাকৰ (মহাৰ ৰেজিমেণ্ট)
  • লেঃ শশাংক তিৱাৰী, আৰ্মী ছাৰ্ভিচ কৰ্প, ১ ছিক্কিম স্কাউট

লগতে পঢ়ক:

TAGGED:

শৌৰ্য চক্ৰ
বীৰ চক্ৰ
কীৰ্তি চক্ৰ
ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু
DEFENCE INVESTITURE CEREMONY 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.