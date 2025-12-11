দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মণিপুৰ ভ্ৰমণলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু

দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মণিপুৰ ভ্ৰমণলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু
চলিত বৰ্ষৰ ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ অধীনত আছে মণিপুৰ ৷
তেজপুৰ: অশান্ত জৰ্জৰিত মণিপুৰলৈ বৃহস্পতিবাৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আহিব দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্রৌপদী মুৰ্মু । এই ভ্ৰমণৰ প্ৰাকক্ষণতে মণিপুৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতিয়ে(MPCC) ৰাষ্ট্ৰপতি দ্রৌপদী মুৰ্মুক এক স্মাৰক পত্ৰ দাখিল কৰি ৰাজ্যখনৰ দীঘলীয়া সংঘাত আৰু অশান্তি সমাধানৰ বাবে তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপৰ আহ্বান জনাইছে । পত্রখন মণিপুৰৰ ৰাজ্যপাল অজয় কুমাৰ ভল্লাৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কেইশাম মেঘাচন্দ্ৰ সিং স্বাক্ষৰিত এই স্মাৰক পত্ৰত উল্লেখ কৰা হয় যে মণিপুৰ চলিত বৰ্ষৰ ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ অধীনত আছে ৷ ২০২৩ ৰ ৩ মে’ ৰ পৰা ৰাজ্যখনত আৰম্ভ হোৱা অশান্তিৰ ফলত পৰিস্থিতি “অভূতপূৰ্বভাৱে বিনষ্ট” হৈ পৰিছে ।
স্মাৰক পত্ৰত কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে পাঁচটা মুখ্য দাবী ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ সেয়া ৰাজ্যখনত শান্তি পুনঃস্থাপন, গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ সুৰক্ষা আৰু নাগৰিকসকলৰ ন্যায়-অধিকাৰ ৰক্ষা কৰাৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বুলি দলটোৱে মন্তব্য কৰিছে ।
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ পাঁচটা মুখ্য দাবী হৈছে
- আভ্যন্তৰীণ সংঘাতৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকক সময়-নির্ধাৰিতভাৱে ঘৰলৈ ওভোতাই লৈ যোৱা ৷ বিশেষকৈ সকলো জিলা আৰু অঞ্চলৰ ক্ষতিগ্ৰস্তক নিজৰ ঘৰলৈ সুৰক্ষিতভাৱে ওভোতাই আনিবলৈ চৰকাৰী গেজেটত সময়সীমা উল্লেখ কৰিব লাগে ।
- সংবিধানত প্ৰদত্ত স্বাধীনতাৰ ভিত্তিত মানুহে সুৰক্ষিতভাৱে ৰাজপথ, আকাশীপথ আৰু জলপথৰে চলাচল কৰিব পৰাটো নিশ্চিত কৰা ।
- ১২ সংখ্যক মণিপুৰ বিধানসভা ভংগ কৰি নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা ৷ উল্লেখযোগ্য যে, ১২ সংখ্যক বিধানসভা ভংগ কৰি ১৩ সংখ্যক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন ছমাহৰ ভিতৰতে সম্পন্ন কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ক আবেদন জনাইছে ।
- বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ সময়ছোৱাত সময়-নির্ধাৰিতভাৱে শান্তি-শৃংখলা পুনঃস্থাপন কৰা ৷ বৰ্তমান ৰাজ্যখনত চলি থকা ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ে তৎক্ষণাত প্ৰভাৱশালী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি শান্তি আৰু স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰাই আনিব লাগে ।
- সংবিধানৰ ধাৰাসমূহ কঠোৰভাৱে পালন কৰাটো নিশ্চিত কৰা ৷ ৰাজ্যখনত ভাৰতৰ সংবিধানৰ সকলো ধাৰা-উপধাৰা অনুসৰণ কৰি মণিপুৰবাসীৰ মান-সন্মান আৰু মৌলিক অধিকাৰ সুৰক্ষা কৰা ।
লগতে মেঘাচন্দ্ৰ সিঙে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মু এই দাবীসমূহৰ ওপৰত সৰ্বোচ্চ গম্ভীৰতাৰ সৈতে মনোযোগ প্ৰদান কৰিব । তেওঁ কয় যে মণিপুৰবাসীক সংবিধানিক সুৰক্ষা, ন্যায় আৰু মর্যাদা প্ৰদান কৰাৰ একমাত্র পথ হ’ল এই পাঁচটা দাবী কাৰ্যকৰী কৰা ।
ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৰ মণিপুৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰাকক্ষণতে দিয়া এই স্মাৰকলিপিয়ে মণিপুৰৰ সংকট সমাধানৰ দিশত নতুন আশাৰ ৰেঙণি পৰিব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ৷
আনহাতে, ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক কুকি–’জ’ কাউন্সিলে আদৰণি জনাই মণিপুৰৰ উপজাতীয় সংকটত দৃষ্টি আকর্ষণৰ আহ্বান জনায় ৷ কুকি–জো কাউন্সিলৰ তথ্য আৰু প্রচাৰ সম্পাদক গিনজা ৱুৱালজঙে এক বিবৃত্তিত উল্লেখ কৰে, ‘‘মণিপুৰলৈ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা দুদিনীয়া ভ্ৰমণ উপলক্ষে কুকি–জো কাউন্সিলে(KZC) ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক আন্তৰিক আদৰণি জনাইছে ।’’
সংস্থাটিয়ে প্ৰকাশ কৰা বিবৃতিত কয়, ৰাজ্যত চলি থকা দুৰ্গতি-পৰিস্থিতিৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণে গভীৰ অৰ্থ বহন কৰে আৰু সংকটত জৰ্জৰিত বহু লোকৰ বাবে আশা সঞ্জীৱনী হিচাপে দেখা গৈছে ।
সূত্র অনুসৰি, ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মু ইম্ফল আৰু সেনাপতি জিলাত আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশ ল’ব । ইতিমধ্যে কুকি–জো কাউন্সিলে এই কাৰ্যসূচীসমূহক আদৰণি জনাইছে ৷ সংগঠনটোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে উপজাতীয় সমাজৰ সদস্য হিচাপে কুকি–জো জনবসতি থকা অঞ্চলসমূহো পৰিদৰ্শন কৰিব, যাতে সংঘাত আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকসকলৰ দুখ-কষ্ট নিজে প্ৰত্যক্ষভাৱে উপলব্ধি কৰিব পাৰে ।
সংগঠনটোৱে উল্লেখ কৰিছে যে মণিপুৰৰ উপজাতীয় সমাজ বিশেষকৈ কুকি–জো সকলে বহিষ্কাৰ, অসুৰক্ষা আৰু লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হিংসাৰ সন্মুখীন হ’ব লগা হৈছে, যাক তেওঁলোকে “জাতিগত নির্মূলৰ সমান” বুলি অভিহিত কৰিছে । KZC-এ আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু যি দীর্ঘদিন ধৰি উপজাতীয় অধিকাৰ, গৌৰৱ আৰু পৰিচয় ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দৃঢ়, তেওঁ এই সংকটৰ গাম্ভীৰ্য উপলব্ধি কৰি সমাধানৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব ।
সংগঠনটোৱে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক আহ্বান জনাই যে, মণিপুৰৰ হিংসাত পীড়িত লোকসকলৰ মানৱীয় সংকটৰ বিষয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ন্যায়, পুনৰুদ্ধাৰ আৰু স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে তেওঁৰ পদাধিকাৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ।
আনহাতে ৰাজ্যখনত আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে দিনে-নিশাই বিভিন্ন ঠাইত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷ এই বিষয়ে মণিপুৰ আৰক্ষীৰ এক্স হেণ্ডেলত প্ৰকাশ পাইছে ।
