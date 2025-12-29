প্ৰট'কল ভংগ কৰি ৰাজপথতে গাড়ীৰ পৰা নামিল ৰাষ্ট্ৰপতি, সাক্ষাৎ কৰিলে জনতাক
Published : December 29, 2025 at 7:33 PM IST
সেৰাইকেলা (ঝাৰখণ্ড) : ঝাৰখণ্ড ভ্ৰমণত থকা ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে নিজৰ সৰলতাৰে পুনৰ এবাৰ ৰাইজৰ মন মুহিলে । প্ৰট'কল ভংগ কৰি তেওঁ মাজ ৰাস্তাতে গাড়ীৰ পৰা নামি উপস্থিত ৰাইজক সাক্ষাৎ কৰে । ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এই কাৰ্যই তাত উপস্থিত থকা সকলোৰে হৃদয় জয় কৰে ।
ঝাৰখণ্ড ভ্ৰমণৰ দ্বিতীয়দিনা ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে এন আই টি (ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান) জামছেদপুৰৰ ১৫ সংখ্যক দীক্ষান্ত সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সেৰাইকেলাত উপস্থিত হয় । দীক্ষান্ত সমাৰোহত অংশগ্ৰহণৰ পিছত তেওঁ উভতি আহিছিল । আনহাতে, সেই সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ সামান্যতম হ'লেও দৰ্শন পাবলৈ সুৰক্ষা বেষ্টনীৰে ভৰা বেৰিকেডৰ কাষত স্থানীয় সাধাৰণ জনতাই ভিৰ কৰিছিল । যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কনভয়টো সেৰাইকেলাৰ আকাশবাণী চ'কত উপস্থিত হয় তেতিয়া জনসাধাৰণৰ উৎসাহ প্ৰত্যক্ষ কৰি তেওঁ নিজকে আৰু বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰিলে ।
প্ৰট'কলৰ কথা নাভাবি তেওঁ হঠাতে নিজৰ গাড়ী ৰখাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু গাড়ীৰ পৰা নামি আহি জনসমাগমৰ ওচৰ পায়গৈ । ইফালে হঠাতে ৰাষ্ট্ৰপতিক নিজৰ মাজত দেখি ৰাইজৰ উৎসাহ দুগুণ বৃদ্ধি পায় । লগে লগে বেৰিকেডৰ বাহিৰৰ পৰা "ভাৰত মাতা কী জয়" ধ্বনিৰে ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুক স্বাগতম জনায় ।
ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে হাতযোৰ কৰি প্ৰণাম কৰি ৰাইজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে আন্তৰিকতাৰে সাক্ষাৎ কৰে । ইয়াৰ পিছত খৰকাই দলঙৰ ফালে যোৱা পথতো তেওঁ ৰাইজৰ মাজলৈ যায় আৰু অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে । অৱশ্যে এই সময়ছোৱাত সুৰক্ষাকৰ্মীৰ বাবে পৰিস্থিতি যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানজনক আছিল । কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ৰাইজৰ প্ৰতি এই মৰমে সেৰাইকেলা আৰু জামছেদপুৰৰ ৰাইজৰ বাবে এই দিনটোক ঐতিহাসিক কৰি তোলে ।