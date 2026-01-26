মহাকাশচাৰী শুভাংশু শুক্লাক 'অশোক চক্ৰ' সন্মান প্ৰদান
কৰ্তব্য পথত গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ অনুষ্ঠানত শুক্লাক এই বঁটা প্ৰদান কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ।
Published : January 26, 2026 at 6:12 PM IST
নতুন দিল্লী: আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰ (আই এছ এছ)ত ভৰি দিয়া প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে ইতিহাস ৰচনা কৰা মহাকাশচাৰী শুভাংশু শুক্লাক সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ বীৰত্ব বঁটা 'অশোক চক্ৰ' সন্মান প্ৰদান কৰে । দেশৰ ৰাজধানীৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কৰ্তব্য পথত গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ অনুষ্ঠানত শুক্লাক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ।
যোৱা বছৰৰ জুন মাহত শুক্লা মহাকাশলৈ যোৱা দ্বিতীয়গৰাকী ভাৰতীয় আৰু এক্সিয়াম-৪ অভিযানৰ অংশ হিচাপে আই এছ এছত ভৰি দিয়া প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয়ত পৰিগণিত হৈছিল ।
১৯৮৪ চনত মহাকাশচাৰী ৰাকেশ শৰ্মাই ৰাছিয়াৰ ছয়ুজত উৰা মৰা ৪১ বছৰৰ পাছত শুক্লাৰ এই মহাকাশ যাত্ৰা আছিল ১৮ দিনীয়া ৷ যুঁজাৰু পাইলট হিচাপে শুক্লাৰ ছু-৩০ এম কে আই, মিগ-২১, মিগ-২৯, জাগুৱাৰ, হক, ডৰ্নিয়াৰ আৰু এন-৩২ কে ধৰি বিভিন্ন বিমানত ২০০০ ঘণ্টাৰ উৰণৰ অভিজ্ঞতা আছে ।
শুক্লাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত এক্সিয়াম মিছন ৪ (এক্স-৪)ৰ পাইলট হিচাপে কাম কৰাৰ লগতে মানৱ মহাকাশ অন্বেষণৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতিৰ ওপৰত অমলীন চাপ ৰাখিছিল । সফল মহাকাশ অভিযানৰ পিছত গ্ৰুপ কেপ্টেইন শুক্লা এটি পৰিচিত নাম হৈ পৰে কাৰণ অভিযানৰ সময়ত তেওঁৰ অৱদানৰ লগতে অত্যাধুনিক পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা চলোৱাকে ধৰি বিশ্ব মহাকাশ বিশেষজ্ঞসকলে লাভ কৰে স্বীকৃতি ।
নাছা, ইউৰোপীয় মহাকাশ সংস্থা(ই এছ এ) আৰু ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা(আই এছ আৰ অ’)ৰ সহযোগত আমেৰিকাৰ ব্যক্তিগত কোম্পানী এক্সিয়াম স্পেছে এক্সিয়াম-৪ অভিযান চলাইছিল । লক্ষ্ণৌৰ বাসিন্দা গ্ৰুপ কেপ্টেইন শুক্লাক ২০০৬ চনৰ জুন মাহত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ যুঁজাৰু বিমানৰ ষ্ট্ৰিমত পদোন্নতি দিয়া হয় ।
