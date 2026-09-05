ETV Bharat / bharat

গৌৰৱৰ ক্ষণ : কৃতী শিক্ষক অংকুৰণ দত্ত, ৰাজেশ বৰদলৈক প্ৰদান ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা ২০২৬

নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা গ্ৰহণ কৰিলে কৃতী শিক্ষক অংকুৰণ দত্ত আৰু ৰাজেশ বৰদলৈয়ে ৷

Teachers day 2026
অংকুৰণ দত্ত, ৰাজেশ বৰদলৈক প্ৰদান ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা (Rajesh Bordoloi FB)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 5, 2026 at 8:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : শনিবাৰে দেশজুৰি ৬৫ সংখ্য়ক 'শিক্ষক দিৱস' পালন কৰা হয় । এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি দেশৰ ৪৮ গৰাকী কৃতী শিক্ষকলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানেৰে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে সন্মানিত কৰে ৷ দেশৰ ৪৮ গৰাকী কৃতী শিক্ষকৰ ভিতৰত অসমৰ দুই কৃতী শিক্ষক আছিল ৷

তেওঁলোক হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণ সংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ অধ্যাপক অংকুৰণ দত্ত আৰু যোৰহাট উত্তৰ-পশ্চিম শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত আদৰ্শ ট্ৰাইবেল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক ৰাজেশ বৰদলৈ ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা ২০২৬ লাভাৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডলৈ পুনৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে দুই কৃতী শিক্ষক অংকুৰণ দত্ত আৰু ৰাজেশ বৰদলৈয়ে ৷ শনিবাৰে নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত আয়োজিত অনুষ্ঠানত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কৃতী শিক্ষকসকল এই বঁটা প্ৰদান কৰে ৷

কৃতী শিক্ষকসকলক সম্বোধন কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কয়, "স্বাধীন ভাৰতৰ দ্বিতীয়গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি ড৹ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ জন্ম বাৰ্ষিকীৰ প্ৰাকক্ষণত শ্ৰদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন কৰিছো ৷ যি সমাজে শিক্ষকক সন্মান কৰে, তেনে সমাজেহে প্ৰগতি লাভ কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, বৰ্তমান গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ অধ্যাপক তথা মুৰব্বী হিচাপে কৰ্মৰত অংকুৰণ দত্তই সাংস্কৃতিক গৱেষক, সংবাদ মাধ্যমৰ নিৰ্মাতা (media maker) হিচাপে পৰিচিত । তেওঁ শিক্ষা, সংবাদ মাধ্যম, কূটনীতি আৰু উন্নয়ন খণ্ডৰ দুটা দশকৰো অধিক অভিজ্ঞতা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত শ শ প্ৰকাশনৰ সৈতে জৰিত ৷

একেদৰে ৰাজেশ বৰদলৈয়ে নিৰক্ষৰ মাতৃসকলক সাক্ষৰতা প্ৰদানৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ, জনজাতীয় অঞ্চলত বাল্য বিবাহ ৰোধ, শৈক্ষিক জাগৰণ আদিৰ ক্ষেত্ৰতো কাম কৰি আহিছে । ৰাজ্য চৰকাৰৰ অসম ভূগোল বিষয়ৰ সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুতকৰণৰ এগৰাকী অন্যতম লেখক ।

লগতে পঢ়ক: শিক্ষক দিৱস ২০২৬ : শিশুৰ শৈশৱ ৰক্ষা কৰিবলৈ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বান

লগতে পঢ়ক: শিক্ষক দিৱস : ৰাধাকৃষ্ণণৰ অনুৰোধতেই ভাৰতত ৫ ছেপ্টেম্বৰ দিনটো শিক্ষকৰ বিশেষ দিন হৈ আহিছে, কিন্তু কিয়?

TAGGED:

শিক্ষক ৰাজেশ বৰদলৈ
শিক্ষক অংকুৰণ দত্ত
ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা 2026
শিক্ষক দিৱস
TEACHERS DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.