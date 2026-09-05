গৌৰৱৰ ক্ষণ : কৃতী শিক্ষক অংকুৰণ দত্ত, ৰাজেশ বৰদলৈক প্ৰদান ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা ২০২৬

গৌৰৱৰ ক্ষণ : কৃতী শিক্ষক অংকুৰণ দত্ত, ৰাজেশ বৰদলৈক প্ৰদান ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা ২০২৬
নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা গ্ৰহণ কৰিলে কৃতী শিক্ষক অংকুৰণ দত্ত আৰু ৰাজেশ বৰদলৈয়ে ৷
Published : September 5, 2026 at 8:03 PM IST
হায়দৰাবাদ : শনিবাৰে দেশজুৰি ৬৫ সংখ্য়ক 'শিক্ষক দিৱস' পালন কৰা হয় । এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি দেশৰ ৪৮ গৰাকী কৃতী শিক্ষকলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানেৰে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে সন্মানিত কৰে ৷ দেশৰ ৪৮ গৰাকী কৃতী শিক্ষকৰ ভিতৰত অসমৰ দুই কৃতী শিক্ষক আছিল ৷
তেওঁলোক হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণ সংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ অধ্যাপক অংকুৰণ দত্ত আৰু যোৰহাট উত্তৰ-পশ্চিম শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত আদৰ্শ ট্ৰাইবেল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক ৰাজেশ বৰদলৈ ৷
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में देशभर के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। pic.twitter.com/cdPL83nSi9— President of India (@rashtrapatibhvn) September 5, 2026
ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা ২০২৬ লাভাৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডলৈ পুনৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে দুই কৃতী শিক্ষক অংকুৰণ দত্ত আৰু ৰাজেশ বৰদলৈয়ে ৷ শনিবাৰে নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত আয়োজিত অনুষ্ঠানত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কৃতী শিক্ষকসকল এই বঁটা প্ৰদান কৰে ৷
हम सभी देशवासी, विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व-स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही, विकसित राष्ट्र का निर्माण संभव है। pic.twitter.com/z6x6mEHp52— President of India (@rashtrapatibhvn) September 5, 2026
কৃতী শিক্ষকসকলক সম্বোধন কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কয়, "স্বাধীন ভাৰতৰ দ্বিতীয়গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি ড৹ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ জন্ম বাৰ্ষিকীৰ প্ৰাকক্ষণত শ্ৰদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন কৰিছো ৷ যি সমাজে শিক্ষকক সন্মান কৰে, তেনে সমাজেহে প্ৰগতি লাভ কৰে ৷
आरंभिक कक्षाओं में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक, अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्य-निष्ठ नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं। pic.twitter.com/sWJqGAiQyx— President of India (@rashtrapatibhvn) September 5, 2026
উল্লেখ্য যে, বৰ্তমান গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ অধ্যাপক তথা মুৰব্বী হিচাপে কৰ্মৰত অংকুৰণ দত্তই সাংস্কৃতিক গৱেষক, সংবাদ মাধ্যমৰ নিৰ্মাতা (media maker) হিচাপে পৰিচিত । তেওঁ শিক্ষা, সংবাদ মাধ্যম, কূটনীতি আৰু উন্নয়ন খণ্ডৰ দুটা দশকৰো অধিক অভিজ্ঞতা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত শ শ প্ৰকাশনৰ সৈতে জৰিত ৷
देश के द्वितीय राष्ट्रपति, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर, हमारे देशवासी, उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति, सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वह समाज सही अर्थों में प्रगतिशील होता है। pic.twitter.com/YbF2jEBzE2— President of India (@rashtrapatibhvn) September 5, 2026
একেদৰে ৰাজেশ বৰদলৈয়ে নিৰক্ষৰ মাতৃসকলক সাক্ষৰতা প্ৰদানৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ, জনজাতীয় অঞ্চলত বাল্য বিবাহ ৰোধ, শৈক্ষিক জাগৰণ আদিৰ ক্ষেত্ৰতো কাম কৰি আহিছে । ৰাজ্য চৰকাৰৰ অসম ভূগোল বিষয়ৰ সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুতকৰণৰ এগৰাকী অন্যতম লেখক ।
লগতে পঢ়ক: শিক্ষক দিৱস ২০২৬ : শিশুৰ শৈশৱ ৰক্ষা কৰিবলৈ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বান
লগতে পঢ়ক: শিক্ষক দিৱস : ৰাধাকৃষ্ণণৰ অনুৰোধতেই ভাৰতত ৫ ছেপ্টেম্বৰ দিনটো শিক্ষকৰ বিশেষ দিন হৈ আহিছে, কিন্তু কিয়?