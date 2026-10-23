বস্তৰৰ বিজয়া দশমীত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অংশগ্ৰহণ, পানী আৰু বনাঞ্চল সংৰক্ষণৰ বাবে আহ্বান

বস্তৰৰ বিজয়া দশমীত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অংশগ্ৰহণ, পানী আৰু বনাঞ্চল সংৰক্ষণৰ বাবে আহ্বান
ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে কয়, ‘‘ছত্তীশগড়ত এতিয়া উন্নয়নৰ নতুন বাট মুকলি হৈছে ৷ হিংসাত্মক সময়ৰ অন্ত পৰিল ।’’
Published : October 23, 2026 at 7:32 PM IST
জগদলপুৰ(ছত্তীশগড়): ছত্তীশগড়ৰ বস্তৰত এইবাৰ অতি উলহ-মালহেৰে বিজয়া দশমী পালন কৰা হৈছে ৷ বিজয়া দশমীৰ অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱেও অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ লালবাগ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে সকলোকে পানী আৰু বনাঞ্চল সংৰক্ষণৰ বাবে আহ্বান জনায় ৷ তদুপৰি পবিত্ৰ ভাৰতভূমি একাধিক পৰম্পৰাৰে চহকী বুলি ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে নিজৰ ভাষণত উল্লেখ কৰে ৷
ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে এই অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰি উপস্থিত ৰাইজক উদ্দেশ্যি ভাষণ প্ৰদান কৰে । তেওঁ জনজাতীয় সমাজৰ ৰাইজক জলসম্পদৰ লগতে বনাঞ্চল সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আৰু গছপুলি ৰোপণ কৰিবলৈ উদগনি যোগায় ৷
बस्तर दशहरा कार्यक्रम, लालबाग मैदान, जगदलपुर https://t.co/v68HI7MAq7— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 23, 2026
এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুক ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকা, মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুদেৱ সাই, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অৰুণ সাও আৰু বিজয় শৰ্মা, সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী ৰাজেশ আগৰৱালা, বনমন্ত্ৰী কেদাৰ কাশ্যপ, সাংসদ মহেশ কাশ্যপ, বিধায়ক কিৰণদেৱ আৰু স্থানীয় বিধায়কসকলে সংগ দিয়ে ৷
ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে বিজয়া দশমী উপলক্ষে সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি ভাষণত কয়, ‘‘দেৱী দন্তেশ্বৰী আৰু বস্তৰৰ সকলো দেৱতাৰ আশীৰ্বাদ বিচৰাৰ পবিত্ৰ সুযোগ লাভ কৰাটো মোৰ বাবে পৰম সৌভাগ্য । বস্তৰৰ সংস্কৃতি আৰু ইয়াৰ উৎসৱৰ সাক্ষী হ’বলৈ পাই মই সঁচাকৈয়ে আনন্দিত হৈছো । ইয়াৰ জনজাতীয় সমাজখনে সামূহিকভাৱে বস্তৰৰ বিজয়া দশমীৰ ঐতিহাসিক পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ বাবে প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ ।’’
লালবাগ খেলপথাৰত উপস্থিত থকা ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে স্থানীয় সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাৰ সাক্ষী হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে । এই ভূমি ৰামায়ণৰ আখ্যান আৰু বিভিন্ন ঋষি-মুনিৰ সৈতে জড়িত আখ্যানৰ সৈতে সংযোজিত । স্থানীয় সংস্কৃতিক প্ৰশংসা কৰি ইয়াক সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিবলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে আহ্বান জনায় ।
ছত্তীশগড় দীৰ্ঘদিন ধৰি নক্সালবাদৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ আহিছে ৷ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে ইয়াৰ জনসাধাৰণ এতিয়া নক্সালবাদৰ আতংকৰ পৰা মুক্ত হৈ আগবাঢ়িছে । বস্তৰত ‘বস্তৰ অলিম্পিক’ৰ দৰে ক্ৰীড়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ মানুহে চিন্তা-চৰ্চা কৰিছে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা জনজাতীয় খেলুৱৈসকলে ভৱিষ্যতে দেশৰ বাবে অলিম্পিক পদক লাভ অৰ্জন কৰাৰ দিশত আগুৱাব পাৰিব বুলি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে আস্থা প্ৰকাশ কৰে ৷
ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে কয়, ‘‘ছত্তীশগড়ত এতিয়া উন্নয়নৰ নতুন বাট মুকলি হৈছে ৷ হিংসাত্মক সময়ৰ অন্ত পৰিল । বস্তৰৰ জনসাধাৰণক বেংক আৰু বৃহৎ বজাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোক অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী হ’ব পাৰে ।’’
কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাৰ বাবেই ছত্তীশগড় আজি নক্সালবাদৰ কবলৰ পৰা মুক্ত হৈছে । ৰাজ্যখন এতিয়া প্ৰগতিৰ পথত দ্ৰুতগতিত আগবঢ়া বুলিও ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ভাষণত উল্লেখ কৰে । এই যাত্ৰাত ৰাজ্যখনৰ যুৱচামে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বুলিও ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে পোষকতা কৰে ৷
প্ৰকৃতি পূজাৰ জনজাতীয় পৰম্পৰাক প্ৰশংসাৰে ওপচাই ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে, জনজাতীয় সম্প্ৰদায়সমূহে শতিকাজুৰি গছ-গছনি, শিল আৰু পৃথিৱীক পূজা কৰি আহিছে । গছ-গছনিয়ে আমাক অক্সিজেন, পৰিষ্কাৰ বতাহ, পানী আৰু খাদ্যৰ যোগান ধৰে । গতিকে কেৱল পূজা-অৰ্চনাই যথেষ্ট নহয় ৷
বনাঞ্চল আৰু পৰ্বতৰ সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণ কৰাটো সকলোৰে মূল কৰ্তব্য । ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে জনজাতীয় জনগোষ্ঠীসমূহক তেওঁলোকৰ মাটি আৰু পথাৰত নতুন গছপুলি ৰোপণ কৰিবলৈ আৰু প্ৰকৃতি যাতে ৰসাল আৰু সেউজীয়া হৈ থাকে, তাৰ বাবে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিশেষ আহ্বান জনায় ।
ইয়াৰ পূৰ্বে বস্তৰৰ ঐতিহাসিক ‘মুৰিয়া দৰবাৰ’ত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ জনজাতীয় সমাজক উদ্দেশ্যি আকুলতাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে আবেদন জনাই কয়, ‘‘মুৰিয়া দৰবাৰৰ দৰে অমূল্য আৰু প্ৰাচীন পৰম্পৰা কেতিয়াও ম্লান হ’বলৈ নিদিব ৷ বৰং ই যাতে অব্যাহত থাকে, তাৰ প্ৰতি ধ্যান দিয়ক ৷’’
লগতে পঢ়ক: আক্ৰমণ-ভাবুকিয়ে বলীউডক লগ এৰা নাই : এইবাৰ আহিল অমিতাভ বচ্চনৰ ঘৰ উৰুৱাই দিয়াৰ ধমক