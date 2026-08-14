৭৮ টা বীৰত্ব বঁটাত ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৰ অনুমোদন
দেশৰ সৈন্যবাহিনীৰ সৰ্বাধিনায়ক তথা ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে অনুমোদন জনোৱাৰ পিছতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে বীৰতা পুৰস্কাৰৰ তালিকা ৷
Published : August 14, 2026 at 10:55 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতবৰ্ষৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে বীৰতা পুৰস্কাৰৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি তথা দেশৰ সৈন্যবাহিনীৰ সৰ্বাধিনায়ক দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ অনুমোদনৰ পিছেতেই এই তালিকা প্ৰকাশ কৰা হয় ৷
সেই অনুসৰি, ৭৮ গৰাকী দেশৰ সাহসী সেৱকলৈ এই বঁটা আগবঢ়োৱা হ’ব ৷ ১৩ গৰাকী যুঁজাৰুলৈ মৰণোত্তৰভাৱে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ’ব ৷ বঁটাসমূহৰ ভিতৰত আছে ৯টা কীৰ্তি চক্ৰ, ১৯টা শৌৰ্য চক্ৰ, পাঁচটা বায়ুসেনা মেডেল আৰু ৩৬টা সেনা মেডেল ৷
অশোক চক্ৰৰ পিছতে ভাৰতৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ শান্তিকালীন বীৰত্ব বঁটা হৈছে কীৰ্তি চক্ৰ । আনহাতে, শৌৰ্য চক্ৰ হৈছে শান্তিকালীন তৃতীয় সৰ্বোচ্চ বীৰত্ব বঁটা ।
কীৰ্তি চক্ৰ বঁটা বিজয়ীসকল হৈছে ক্ৰমে ২১ পাৰা(বিশেষ বাহিনী)ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল মনোজ ফ্ৰান্সিছ আৰু ২ পাৰা(বিশেষ বাহিনী)ৰ মেজৰ জিতেন্দ্ৰ ৰাথী । মৰণোত্তৰভাৱে আন সাতজনক কীৰ্তি চক্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে । মৰণোত্তৰভাৱে এই সন্মানীয় বঁটা লাভ কৰা সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ জোৱানসকলৰ ভিতৰত আছে ক্ৰমে - ২ পাৰা(বিশেষ বাহিনী)ৰ হাবিলদাৰ গজেন্দ্ৰ সিং, হেড কনিষ্টবল জগবীৰ সিং আৰু বচিৰ আহমদ, কনিষ্টবল যশৱন্ত সিং, বলবিন্দৰ সিং আৰু তাৰিক হুছেইন আৰু পৰিদৰ্শক সুনীল কুমাৰ ।
আনহাতে, শৌৰ্য চক্ৰ বঁটা বিজয়ীসকলৰ ভিতৰত আছে - মেজৰ পৰমবীৰ(৩৬ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলছ), মেজৰ তৰুণ বাসুদেৱন(৫৭ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলছ), মেজৰ কেশৱ কুমাৰ(১২ ডোগ্ৰা ৰেজিমেণ্ট), মেজৰ গৌৰৱ সিং ব্রিজৱাল(২১ গ্ৰেণেডিয়াৰ), মেজৰ বিপিন কুমাৰ(১১ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলছ), নৈবেদাৰ শংকৰৰাম (৩ আছাম ৰাইফলছ) আৰু নাইব চুবেদাৰ দব্বল সিং বিষ্ট(২১ পাৰা (বিশেষ বাহিনী)) ।
এই বঁটা লাভ কৰা আন আন সকলৰ ভিতৰত আছে ৪ পাৰা (বিশেষ বাহিনী)ৰ হাবিলদাৰ জগতাৰ সিং, ৯ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলছৰ লেন্সনায়ক নৰেন্দ্ৰ সিন্ধু(মৰণোত্তৰভাৱে), ১১ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলছৰ লেন্সনায়ক কপিলদেৱ, ৭ শিখ লাইট ইনফেণ্ট্ৰিৰ চিপাহী যশবিন্দৰ সিং, ভাৰতীয় নৌসেনাৰ লেফটেনেণ্ট কমাণ্ডাৰ শিৱম কুমাৰ আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ স্কোৱাড্ৰন লিডাৰ সুধীৰ কুমাৰ ।
অন্যান্য শৌৰ্য চক্ৰ বঁটা বিজয়ীসকল হ’ল ক্ৰমে - উপ-অধীক্ষক ধীৰাজ সিং কটোচ, পৰিদৰ্শক অজয় সিং চিব, উপ-অধীক্ষক সুখবীৰ সিং, সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শক নিয়াজ আহমেদ, উপ-কমাণ্ডেণ্ট অঞ্জনী কুমাৰ আৰু কনিষ্টবল দীপক শ্বাহ ৷
লগতে পঢ়ক: স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত দিল্লী হাইকোৰ্ট, বিমানবন্দৰ বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি