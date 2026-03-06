কেইবাখনো ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালৰ ৰদ-বদল, আনন্দ বসুৰ পদত্যাগে ৰাজনৈতিক বিতৰ্কৰ সূচনা
ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কেইবাখনো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ৰাজ্যপাল আৰু উপ-ৰাজ্যপাল নিযুক্তি আৰু বদলিৰ বাবে অনুমোদন জনায় ।
Published : March 6, 2026 at 10:55 AM IST
নতুন দিল্লী : বৃহস্পতিবাৰে নিশা ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কেইবাখনো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ৰাজ্যপাল আৰু উপ ৰাজ্যপালৰ ৰদ-বদল কৰে । চৰকাৰী অধিসূচনাযোগে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নতুন নিযুক্তি আৰু বদলিৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
- দিল্লী
চৰকাৰী অধিসূচনা মতে, তৰণজিৎ সিং সন্ধুক দিল্লীৰ নতুন উপ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় ।
- পশ্চিমবংগ
তামিলনাডুৰ ৰাজ্যপাল আৰ.এন. ৰবিক পশ্চিমবংগৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । তেওঁক চি.ভি. আনন্দ বসুৰ স্থানত নিয়োগ কৰা হয় ৷ বসুৰ পদত্যাগৰ পাছতে আৰ.এন. ৰবিক পশ্চিমবংগৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় ৷
- তামিলনাডু
কেৰালাৰ ৰাজ্যপাল ৰাজেন্দ্ৰ বিশ্বনাথ আৰ্লেকাৰক তামিলনাডুৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বভাৰ অৰ্পন কৰা হয় ৷
- তেলেংগানা
ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা তথ্য মতে, ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে হিমাচল প্ৰদেশৰ বৰ্তমানৰ ৰাজ্যপাল শিৱ প্ৰতাপ শুক্লাক তেলেংগানাৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে । তেলেংগানাৰ ৰাজ্যপাল জিষ্ণু দেৱ বৰ্মাক মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
- মহাৰাষ্ট্ৰ
গুজৰাটৰ ৰাজ্যপাল আচাৰ্য দেৱব্ৰতক যোৱা বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত মহাৰাষ্ট্ৰৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছিল ৷ অৱশ্যে চি.পি. ৰাধাকৃষ্ণন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাবে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে এই পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে ।
- বিহাৰ
লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল চৈয়দ আতা হাছনেইন (অৱসৰপ্ৰাপ্ত)ক বিহাৰৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । যোৱা বছৰৰ ২ জানুৱাৰীত বিহাৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰা আৰিফ মহম্মদ খানৰ ঠাইত হাছনাইনে স্থান লাভ কৰিছে ।
- নাগালেণ্ড
বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিহাৰ বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ নন্দ কিশোৰ যাদৱক নাগালেণ্ডৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । বৰ্তমান মণিপুৰৰ ৰাজ্যপাল অজয় কুমাৰ ভল্লাই নাগালেণ্ডৰ ৰাজ্যপালৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি আছে ।
- হিমাচল প্ৰদেশ
লাডাখৰ উপ-ৰাজ্যপাল কবিন্দৰ গুপ্তাক হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
- লাডাখ
দিল্লীৰ উপ-ৰাজ্যপাল বিনয় কুমাৰ ছাক্সেনাক লাডাখৰ উপ-ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, এই চৰকাৰী অধিসূচনা অনুসৰি সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলে নতুন পদৰ দায়িত্ব ল’লেই সকলো নিযুক্তি আৰু বদলি কাৰ্যকৰী হ’ব ।
আনন্দ বসুৰ পদত্যাগে ৰাজনৈতিক বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিছে
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপাল চি ভি আনন্দ বসুৱে পদত্যাগ কৰে । বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া নতুন দিল্লীত ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে পদত্যাগৰ কথা ঘোষণা কৰে । ২০২২ চনৰ ১৭ নৱেম্বৰৰ পৰা চি ভি আনন্দ বসুৱে পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আহিছিল ।
নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চি ভি আনন্দ বসুৱে কৰা পদত্যাগৰ পাছতে পশ্চিম বংগৰ ৰাজনৈতিক মহলত কিছু আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে । ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনে জাৰি কৰা এক বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে বসুৰ পদত্যাগ গ্ৰহণ কৰিছে ।
পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে বসুৰ পদত্যাগক ৰাজনীতিকৰণ কৰি কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷ তেওঁ কয় যে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বসুক “নিৰ্দিষ্ট ৰাজনৈতিক লাভা-লাভ”ৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল । যাৰ ফলত তেওঁ এই পদত্যাগৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷
