ঝাৰখণ্ড দিৱস : ভগৱান বীৰছা মুণ্ডাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দেশবাসীৰ
ঝাৰখণ্ড প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু ভগৱান বীৰছা মুণ্ডাৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট নেতা আৰু গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ।
Published : November 15, 2026 at 4:40 PM IST
গুৱাহাটী : ঝাৰখণ্ড সুকীয়া ৰাজ্য হিচাপে গঠন হোৱাৰ ২৬ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল । ২০০০ চনৰ ১৫ নৱেম্বৰত ভগৱান বীৰছা মুণ্ডাৰ জন্মজয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি ঝাৰখণ্ড ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল । দেওবাৰে ঝাৰখণ্ড প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু ভগৱান বীৰছা মুণ্ডাৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট নেতা আৰু গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । ঝাৰখণ্ড দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন নেতাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ।
ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে ঝাৰখণ্ডবাসীলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । তেওঁ সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টত লিখিছে, "এই ভূমি ভগৱান বীৰছা মুণ্ডাৰ দৰে শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তি আৰু সিদ্ধু আৰু কানহুৰ দৰে মহান বীৰৰ সৈতে জড়িত । ইয়াৰ চহকী জনজাতীয় সংস্কৃতি, সজীৱ লোক পৰম্পৰা আৰু প্ৰচুৰ প্ৰাকৃতিক আৰু খনিজ সম্পদৰ দ্বাৰা অনন্যভাৱে পৃথক ।"
VIDEO | Delhi: President Droupadi Murmu alongside Prime Minister Narendra Modi, Vice President CP Radhakrishnan, Lok Sabha Speaker Om Birla and Union Minister Arjun Ram Meghwal pays floral tributes to Bhagwan Birsa Munda at the Parliament Complex. (Source: Narendra Modi YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 15, 2026
তেওঁ লগতে লিখিছে, "ঝাৰখণ্ডৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমী আৰু প্ৰতিভাশালী জনসাধাৰণে নিজৰ চহকী ঐতিহ্যক আগুৱাই লৈ গৈ থাকিব আৰু লগতে ৰাজ্যখনক উন্নয়ন আৰু সমৃদ্ধিৰ নতুন শিখৰলৈ লৈ যাব ।"
ইফালে ভগৱান বীৰছা মুণ্ডাৰ জন্মজয়ন্তীত উদযাপন কৰা 'জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস' উপলক্ষে সকলো নাগৰিককে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । তেওঁ কয়, "এই দিৱসে আমাৰ চহকী জনজাতীয় ঐতিহ্য আৰু জনজাতীয় জনগোষ্ঠীসমূহে জাতিলৈ আগবঢ়োৱা ঐতিহাসিক অৱদানক স্মৰণ কৰাৰ এক সুযোগ হিচাপে কাম কৰে ।"
President Of India (@rashtrapatibhvn) posts, "मैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के पावन अवसर पर मनाए जा रहे ‘जनजातीय गौरव दिवस’ की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यह दिवस हमारी समृद्ध जनजातीय विरासत और राष्ट्र के प्रति जनजातीय समुदायों के ऐतिहासिक योगदान को स्मरण करने का अवसर है। मैं कामना करती हूँ कि सभी देशवासी हमारी अमूल्य विरासत को संरक्षित रखते हुए समावेशी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ें।"— Press Trust of India (@PTI_News) November 15, 2026
ভগৱান বীৰছা মুণ্ডাৰ জন্মজয়ন্তী আৰু ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । ভগৱান বীৰছা মুণ্ডালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে ঝাৰখণ্ডবাসীলৈ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । ভগৱান বীৰছা মুণ্ডাৰ অদম্য সাহস, সংগ্ৰাম, ত্যাগৰ কথা সোঁৱৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "তেওঁৰ জীৱনে দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰজন্মক আত্মসন্মান, স্বাধীনতা আৰু নিজৰ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰি যাব ।" তেওঁ লগতে জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ।
भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर उन्हें समस्त देशवासियों की ओर से मेरा कोटि-कोटि नमन। आप सभी को इस दिव्य अवसर से जुड़े जनजातीय गौरव दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। धरती आबा का अदम्य साहस, संघर्ष और बलिदान देश की हर पीढ़ी को स्वाभिमान, स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित करता रहेगा। उनसे प्रेरणा लेकर हमारी सरकार जनजातीय भाई-बहनों के सम्मान, अवसर और समृद्धि के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है। आइए, सभी मिलकर राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समाज के बहुमूल्य योगदान को नमन करें।— Narendra Modi (@narendramodi) November 15, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ বাৰ্তাত উল্লেখ কৰে যে ভগৱান বীৰছা মুণ্ডাৰ পৰা প্ৰেৰণা লৈ তেওঁৰ চৰকাৰে জনজাতীয় সমাজৰ বাবে সন্মান, সুযোগ, সমৃদ্ধি নিশ্চিত কৰাৰ দিশত ধাৰাবাহিকভাৱে কাম কৰি আছে । তেওঁ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত জনজাতীয় সমাজৰ অমূল্য অৱদানক স্বীকাৰ আৰু সন্মান জনাবলৈ দেশবাসীক আহ্বান জনায় ।
ঝাৰখণ্ড প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্য আৰু অপৰিসীম সম্ভাৱনাক উল্লেখ কৰি ৰাজ্যখনৰ সকলো জনসাধাৰণলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । তেওঁ ঝাৰখণ্ডক জনজাতীয় গৌৰৱ, সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্য, প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ এক অনন্য সংগমস্থলী বুলি অভিহিত কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে ঝাৰখণ্ডত খনিজ আৰু শক্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হস্তশিল্প আৰু পৰ্যটনলৈকে উন্নয়নৰ অপৰিসীম সম্ভাৱনা আছে । তেওঁ আস্থা প্ৰকাশ কৰে যে ইয়াৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমী আৰু প্ৰতিভাশালী লোকসকলৰ সংকল্প আৰু সামৰ্থ্যৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনে উন্নয়নৰ নতুন উচ্চতাত উপনীত হ'ব । তেওঁ আশা কৰে যে ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোৱে ৰাজ্যৰ সকলো জনসাধাৰণৰ জীৱনলৈ সুখ, সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনিব ।
झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर समस्त राज्यवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अनुपम प्राकृतिक संपदा और गौरवशाली परंपराओं से परिपूर्ण झारखण्ड विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे तथा समृद्धि एवं खुशहाली के नए आयाम स्थापित करे, यही मंगलकामना है। https://t.co/aroqCp0mcm— Governor of Jharkhand (@jhar_governor) November 15, 2026
ৰাজ্যিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজ্যপাল সন্তোষ কুমাৰ গংগৱাৰেও ৰাজ্যবাসীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । তেওঁ এটা পোষ্টত লিখিছে যে ঝাৰখণ্ড সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, অনন্য প্ৰাকৃতিক সম্পদ আৰু গৌৰৱময় পৰম্পৰাৰে সমৃদ্ধ ৰাজ্য । ৰাজ্যখনে উন্নয়নৰ পথত আগবাঢ়ি গৈ সমৃদ্ধি আৰু মংগলৰ নতুন মাইলৰ খুঁটি লাভ কৰিব ।
একেদৰে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত ছোৰেণেও ভগৱান বীৰছা মুণ্ডাৰ ১৫১ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । লগতে ঝাৰখণ্ড ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে ৰাজ্যবাসীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।
भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती और झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 'धरती आबा' को शत-शत नमन। झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस की समस्त राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं… #Jharkhand #BirsaMunda https://t.co/VEndKeBtvY— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) November 15, 2026
ইফালে দেশৰ আন আন নেতাসকলেও বীৰছা মুণ্ডাৰ জন্মজয়ন্তীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মহান নেতাগৰাকীক স্মৰণ কৰিছে ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, "জনজাতীয় পৰিচয়, আত্মসন্মান, অধিকাৰ, আৰু জল, বনাঞ্চল, ভূমিৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰক্ষাৰ বাবে ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক শাসনৰ বিৰুদ্ধে ঐতিহাসিক বিদ্ৰোহৰ বাবে স্পষ্ট আহ্বান জনোৱা মহান বিপ্লৱী আৰু চিনাকি নেতা 'ধৰতি আবা' ভগৱান বীৰছা মুণ্ডাৰ জন্মজয়ন্তীত মোৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধা । নিজৰ অদম্য সাহস, নেতৃত্ব, সংগ্ৰামৰ জৰিয়তে তেওঁ জনজাতীয় সমাজৰ ভিতৰত আত্মসন্মান আৰু স্বাধীনতাৰ এক নতুন চেতনা জাগ্ৰত কৰিছিল । জাতি আৰু সমাজৰ বাবে তেওঁৰ ত্যাগ, সমৰ্পণ, সংগ্ৰামে আগন্তুক প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব ।"
जनजातीय अस्मिता, स्वाभिमान, जल-जंगल-जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध ऐतिहासिक ‘उलगुलान’ का शंखनाद करने वाले महान क्रांतिकारी एवं जननायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर कोटि-कोटि नमन। उन्होंने अपने अदम्य साहस, नेतृत्व और संघर्ष से जनजातीय समाज में स्वाभिमान एवं स्वतंत्रता की नई चेतना जगाई। राष्ट्र और समाज के प्रति उनका त्याग, बलिदान और संघर्ष सदैव पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 15, 2026
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "ভগৱান বীৰছা মুণ্ডালৈ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । এজন নিৰ্ভীক স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আৰু আমাৰ জনজাতি জনগোষ্ঠীৰ গৌৰৱ, ঔপনিৱেশিক শাসনৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ ঐতিহাসিক সংগ্ৰামে প্ৰতিজন ভাৰতীয়ক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে ।"
Heartfelt tributes to Bhagwan Birsa Munda on his Jayanti. A fearless freedom fighter and the pride of our tribal communities, his historic struggle against colonial rule continues to inspire every Indian. On #JanjatiyaGauravDiwas, we bow to his courage and reaffirm our commitment to empowering our tribal brothers and sisters. #BirsaMunda— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) November 15, 2026
উল্লেখ্য যে ২০০০ চনৰ ১৫ নৱেম্বৰত বিহাৰৰ পৰা পৃথক কৰি ঝাৰখণ্ড দেশৰ ২৮ সংখ্যক ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হয় । দীৰ্ঘদিনীয়া আন্দোলন আৰু ৰাজ্য গঠনৰ সংগ্ৰামৰ পিছত তেতিয়াৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এখন সুকীয়া ৰাজ্য ঝাৰখণ্ড প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । ভগৱান বীৰছা মুণ্ডাৰ জন্মজয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি এই দিনটোতে ঝাৰখণ্ড গঠন কৰা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক :