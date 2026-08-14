স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত দেশবাসীক ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ সম্বোধন
ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে দেশবাসীক সম্বোধন কৰি দেশৰ কল্যাণৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও বিষয়ত মত ব্যক্ত কৰে ৷
Published : August 14, 2026 at 8:47 PM IST
গুৱাহাটী: কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে অৰ্থাৎ শনিবাৰে দেশবাসীয়ে পালন কৰিব ভাৰতৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ৷ এই দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ দেশবাসী সাজু হৈছে ৷ ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীৰ লালকিল্লাত স্বাধীনতা দিৱসৰ মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে লালকিল্লাত স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত ‘বন্দে মাতৰম’ পৰিৱেশন কৰা হ’ব ৷
এইবাৰৰ উদযাপনত ‘বন্দে মাতৰম’ৰ ১৫০ বছৰীয়া উত্তৰাধিকাৰক সোঁৱৰণ কৰা হ’ব আৰু বিকশিত ভাৰত ২০৪৭’ৰ এই যাত্ৰাত ভাৰতৰ যুৱ শক্তিৰ অৱদানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হ’ব । দেশৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত দেশবাসীক সম্বোধন কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে ত্ৰিৰংগা ‘‘আমাৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰতীক’’ ।
LIVE: President Droupadi Murmu's address to the nation on the eve of the 80th Independence Day https://t.co/0EZ6TLdoM9— President of India (@rashtrapatibhvn) August 14, 2026
স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে দেশবাসীক সম্বোধন কৰে ৷ দেশৰ কল্যাণৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও বিষয়ত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে মত ব্যক্ত কৰে ৷ বিকশিত ভাৰতৰ পৰ্যায়ত দেশক উন্নীত কৰিবলৈ দেশবাসীয়ে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, সেই সম্পৰ্কে ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে ব্যক্ত কৰে ৷
ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে কয় যে স্বাধীনতাৰ প্ৰকৃত অৰ্থ হ’ল সকলো নাগৰিকে যাতে নিজৰ আকাংক্ষা পূৰণৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু ভাৰতক বিশ্বৰ আগশাৰীৰ দেশ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ যি লক্ষ্য, সেইদিশত কাম কৰে ।
ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয়, ‘‘দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত আপোনালোক সকলোকে এই জাতীয় উৎসৱত আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো । মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে আমাৰ দেশে আমাৰ স্বাধীনতাৰ ৮০ বছৰীয়া শুভ আৰম্ভণিৰ সাক্ষী হ'ব । দেশ-বিদেশ উভয়তে বসবাস কৰা ভাৰতীয়সকলে এই অনুষ্ঠানটো অতি উৎসাহেৰে উদযাপন কৰে । আমাৰ ত্ৰিৰংগা আমাৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰতীক । আমি ইয়াক অতি গৌৰৱেৰে উদযাপন কৰোঁ ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘১৯৪৭ চনৰ ১৫ আগষ্টত ভাৰত মাতা দাসত্বৰ শিকলিৰ পৰা মুক্ত হৈছিল । প্ৰতিজন নাগৰিক স্বাধীন ভাৰতৰ ভৱিষ্যতৰ নিৰ্মাতা হৈ পৰিল । সকলো নাগৰিকে যাতে সুযোগ-সুবিধা গ্ৰহণ কৰি নিজৰ আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব পাৰে আৰু ভাৰতক বিশ্বৰ আগশাৰীৰ দেশ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ যি লক্ষ্য, সেই দিশত কাম কৰিব পাৰে, তাতেই স্বাধীনতাৰ প্ৰকৃত অৰ্থ নিহিত হৈ আছে ।’’
ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে উন্নয়নৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ, নিষ্ঠাবান ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক, বিজ্ঞানী আৰু অভিযন্তা, চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যসেৱা কৰ্মী, কঠোৰ পৰিশ্ৰমী শ্ৰমিক আৰু ‘আমাৰ কৃষকসকল’ - এই সকলোৱে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে দেশখন নতুনকৈ গঠন কৰাত অৰিহণা যোগাইছে ।
প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ, শিপিনী আৰু শিল্পী, দূৰদৰ্শী বুদ্ধিজীৱী, ব্যক্তিগত আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমী কৰ্মচাৰী, ৰাজহুৱা প্ৰতিনিধি, ন্যায়পালিকাৰ সদস্য, চৰকাৰী বিষয়া, বিনিয়োগকাৰী আদিকে ধৰি সৰু-বৰ নিস্বাৰ্থ সমাজকৰ্মী আৰু সকলো অনাময় কৰ্মীয়ে দেশৰ প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি অহা বুলি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে ৷
তেওঁ কয়, ‘‘দেশত এনে বহু লোকে বিভিন্ন কামত নিয়োজিত হোৱাৰ লগতে আমাৰ সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ আন্তৰিকতাৰে পালন কৰি আহিছে ৷ তেওঁলোক জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণকাৰী । মই তেওঁলোক সকলোৰে আন্তৰিকতাৰে শলাগ লৈছো ।’’
ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে দেশ সুৰক্ষাৰ বাবে নিয়োজিত তিনিটাকৈ সশস্ত্ৰ বাহিনী, সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী আৰু প্ৰতিগৰাকী আৰক্ষী জোৱানৰ কৰ্তব্যৰ প্ৰতি থকা অটল নিষ্ঠা আৰু সততাক প্ৰশংসা কৰে । লগতে বহিঃৰাজ্য অথবা বিদেশত বাস কৰা ভাৰতীয় আৰু দেশৰ দূতাবাসত কৰ্মৰত বিষয়াসকলকো প্ৰশংসাৰে উপচায় ৷
লগতে পঢ়ক: স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত দিল্লী হাইকোৰ্ট, বিমানবন্দৰ বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি