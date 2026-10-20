দেশৰ অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ প্ৰয়োজন, দেশবাসীলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি-প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বান

দেশৰ অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ প্ৰয়োজন, দেশবাসীলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি-প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বান
দিল্লীৰ দ্বাৰকাৰ ছেক্টৰ ১০ত ৰাষ্ট্ৰপতি, ৰামলীলা মৈদানত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতীকী ৰাৱণ দাহন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
Published : October 20, 2026 at 8:46 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মঙলবাৰে পালন কৰা হৈছে বিজয়া দশমী ৷ হিন্দু ধৰ্মৰ বিশ্বাস অনুসৰি, শুক্লা দশমী তিথিত দেৱী দুর্গাই মহিষাসুৰক বধ কৰি ধৰিত্ৰী ৰক্ষা কৰিছিল ৷ আন এক ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি, ভগবান ৰামচন্দ্ৰই শুক্লা দশমী তিথিত ৰাৱণক বধ কৰি লংকাৰ পৰা সীতাক উদ্ধাৰ কৰিছিল ৷ সেয়ে হিন্দু ধৰ্মৱালম্বী লোকে পালন কৰে বিজয়ী দশমী ৷
বিজয়া দশমী উপলক্ষে উত্তৰ ভাৰতত ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি জ্বলোৱাৰ নিয়ম ৷ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো ৰামলীলা মৈদান, দিল্লীৰ দ্বাৰকাৰ ছেক্টৰ ১০ত বিজয়া দশমী উপলক্ষে ৰাৱণ দাহৰ আয়োজন কৰা হয় ৷
Delhi: President Droupadi Murmu performs 'Ravan Dahan' by shooting a symbolic arrow at Ravana's effigy during the Dussehra celebrations in Dwarka Sector 10. #VijayaDashami #DussehraCelebration #Dussehra https://t.co/kIJSKeCRu4— All India Radio News (@airnewsalerts) October 20, 2026
দিল্লীৰ দ্বাৰকাৰ ছেক্টৰ ১০ত বিজয়া দশমী উপলক্ষে আয়োজিত ৰাৱণ দাহৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ৷ ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তিলৈ প্ৰতীকী কাড় নিক্ষেপ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে 'ৰাৱণ দহন' কাৰ্য সম্পন্ন কৰে ।
On the auspicious occasion of Dussehra, President Droupadi Murmu extended her warm wishes to the people of India, highlighting the festival’s timeless message of righteousness and justice triumphing over injustice. She described Lord Shri Ram as the embodiment of dharma and moral values, inspiring everyone to follow the path of truth and virtue.— PB-SHABD (@PBSHABD) October 20, 2026
তাৰ পাছতে ভাষণ প্ৰসংগত ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে কয়,"দেশবাসীলৈ বিজয়া দশমী শুভেচ্ছা জনালো । এই উৎসৱ অধৰ্ম আৰু অন্যায়ৰ ওপৰত ধৰ্ম আৰু ন্যায়ৰ বিজয়ৰ উৎসৱ । দেশ বিভিন্ন স্থানত আয়োজিত ৰাৱণ দাহৰ কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা ৰামৰ বাণী বা মহান আদৰ্শসমূহ স্মৰণ কৰা হয় ।"
আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰামলীলা মৈদানত অনুষ্ঠিত বিজয়া দশমীত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাৱণ দাহন কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশবাসীক সম্বোধন কৰি কয়, "দেশবাসীক বিজয়া দশমীৰ শুভেচ্ছা জনাইছো । আজি ভাৰতৰ চুকে-কোণে ৰামময় হৈ পৰিছে, গাঁৱে-গাঁৱে চহৰে-চহৰে দেশবাসী ৰামলীলাৰ ৰসত নিমজ্জিত হৈ পৰিছে । এয়া অত্যাচাৰ আৰু সন্ত্ৰাসৰ অন্ত পৰাৰ ঘোষণা আৰু অসত্যৰ ওপৰত সত্য সনাতনৰ বিজয়ৰ বিশ্বাস ।"
#WATCH | Delhi: Ravan Dahan is being performed at IP Extension in East Delhi on the occasion of #Dussehra. PM Narendra Modi attended the Dussehra celebrations here. (Source: DD News) https://t.co/ODKvGqvmj1— ANI (@ANI) October 20, 2026
তেওঁ লগতে কয়,"আমাৰ বাবে এয়া কেৱল এটা উৎসৱ নহয়, এয়া ভাৰতৰ প্ৰাণ শক্তি ৷ দেশৰ শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে একগোট হৈ যুঁজিব লাগিব । ৰামৰাজ্য মানে এনে এক শাসন য’ত কাৰো প্ৰতি বৈষম্য নাথাকে । য’ত সকলোৱে ন্যায় পায়, য’ত সকলোৱে সমান সুযোগ পায় । য’ত ক্ষমতাৰ উদ্দেশ্য শাসন কৰা নহয় বৰঞ্চ জনকল্যাণ কৰাহে ৷ গতিকে জনতাক জনাৰ্দন জ্ঞান কৰি ‘নাগৰিক দেৱো ভৱ’ মন্ত্ৰৰে আগবাঢ়ি যাব লাগিব ।"
Vijaya Dashami celebrates the victory of good over evil. It reminds us of the enduring strength of truth and righteousness. https://t.co/jJSlQdNhu2— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"পূৰ্বপুৰুষসকলে হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি প্ৰভু শ্ৰীৰামক উপাসনা কৰি আহিছে । এই আস্থা কেৱল এই বাবেই নহয় যে শ্ৰীৰামে ৰাক্ষস ৰাৱণক বধ কৰিছিল । এই আস্থা এই বাবেও কাৰণ প্ৰভু ৰামে আমাক এনে কিছুমান আদৰ্শ দি গৈছে যিবোৰ মানৱতাৰ ইতিহাসত অতুলনীয়।"
লগতে পঢ়ক :ক্ষমতা বা শাসকৰ পৰিৱৰ্তনে দেশৰ সমস্যা সমাধান নকৰে : মোহন ভাগৱত