ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰদান কৰিলে পদ্ম সন্মান: ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটাপ্ৰাপকসকল

ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰদান কৰিলে পদ্ম সন্মান: ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটাপ্ৰাপকসকল
বলীউডৰ অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰক মৰণোত্তৰভাৱে পদ্ম বিভূষণ সন্মান । পত্নী হেমা মালিনীয়ে এই বঁটা গ্ৰহণ কৰে ।
Published : May 25, 2026 at 8:46 PM IST
Updated : May 25, 2026 at 8:58 PM IST
নতুন দিল্লী : নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ১৩১ গৰাকী ব্যক্তিক সোমবাৰে প্ৰদান কৰা হয় ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্ম বঁটা । ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত অনুষ্ঠিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে এই বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰে । অনুষ্ঠানত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চিপি ৰাধাকৃষ্ণণ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকে ধৰি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে । ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্ম বঁটা শিল্প, জনসংযোগ, সাহিত্য, চিকিৎসা, ক্ৰীড়া, বিজ্ঞান আৰু সামাজিক কামৰ দৰে ক্ষেত্ৰসমূহৰ ব্যতিক্ৰমী সেৱা আৰু অৱদানক স্বীকৃতি দিবলৈ দিয়া হয় । ১৯৫৪ চনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত এই বঁটা ঘোষণা কৰা হয় । এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ১৩১ টা পদ্ম বঁটাত অনুমোদন জনাইছে, য'ত ৫ টা পদ্ম বিভূষণ, ১৩ টা পদ্মভূষণ আৰু ১১৩ টা পদ্মশ্ৰী বঁটা আছে ।
ব্যতিক্ৰমী আৰু বিশিষ্ট সেৱাৰ বাবে পদ্ম বিভূষণ, উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিশিষ্ট সেৱাৰ বাবে পদ্মভূষণ, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে বিশিষ্ট সেৱাৰ বাবে পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ।
এইবাৰৰ পদ্ম সন্মানে দেশৰ দুৰ্গম প্ৰান্তৰ কেইবাজনো তৃণমূল কৰ্মী আৰু অখ্যাত নায়ককে ধৰি নিজ নিজ ক্ষেত্ৰত অসাধাৰণ অৱদান আগবঢ়োৱা সাধাৰণ ভাৰতীয়ক স্বীকৃতি দিয়াৰ পৰম্পৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।
এই বঁটাত জনজাতীয়, প্ৰান্তীয় আৰু দূৰৱৰ্তী সম্প্ৰদায়ৰ মাজত কাম কৰা ব্যক্তিকে ধৰি সমগ্ৰ দেশৰ ৪৫ গৰাকী অখ্যাত নায়ককো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । তেওঁলোকৰ বহুতেই তৃণমূল পৰ্যায়ত স্বাস্থ্যসেৱা, শিক্ষা, মহিলা কল্যাণ, জীৱিকা উৎপাদন, অনাময় আৰু পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ বাবে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছে ।
পদ্ম বিভূষণ বঁটাপ্ৰাপকসকল
ভাৰতীয় চিমেমা জগতলৈ আগবঢ়োৱা অপৰিসীম অৱদানৰ বাবে মৰণোত্তৰভাৱে ধৰ্মেন্দ্ৰ সিং দেউলক পদ্ম বিভূষণ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে । ধৰ্মেন্দ্ৰ নামেৰে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰি ৬ দশকৰো অধিক সময় ধৰি বলীউডৰ অন্যতম আইকনিক তাৰকা হৈ আছিল আৰু ৩০০ৰো অধিক ছবিত অভিনয় কৰিছে । এক্সন ধৰ্মীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৱেগিক আৰু ৰোমাণ্টিক হিট ছবিলৈকে তেওঁৰ অভিনয়ে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মলৈ বিশেষ জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল । বলীউডত 'হি-মেন' হিচাপে পৰিচিত অভিনেতাগৰাকী ২০২৫ চনত মৃত্যুৰ আগলৈকে অনুৰাগীৰ পৰা যথেষ্ট প্ৰশংসা লাভ কৰিছিল ।
ৰাজহুৱা সেৱা আৰু ন্যায়পালিকাৰ অৱদানৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ কে টি থমাছক পদ্ম বিভূষণৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হয় । ১৯৯৬ চনৰ পৰা ২০০২ চনলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা ন্যায়াধীশ কে টি থমাছ ৰাজীৱ গান্ধী হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰকে ধৰি কেইবাটাও উল্লেখযোগ্য ৰায়দানৰ অংশ আছিল । অৱসৰৰ পিছতো ন্যায়াধীশ থমাছে সাংবিধানিক আৰু সামাজিক বিষয়ত বিভিন্ন সমিতি আৰু ৰাজহুৱা হস্তক্ষেপৰ জৰিয়তে আইনী আৰু শাসন সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহৰ সৈতে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ আছিল ।
ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে বিখ্যাত বেহেলাবাদক ড৹ এন ৰাজমক পদ্ম বিভূষণ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । বেহেলাত গায়কি আং শৈলীৰ পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে পৰিচিত ৰাজমৰ পৰিবেশনত অতি গভীৰতা আছিল । দশক দশক ধৰি বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে জড়িত হৈ তেওঁ পৰিবেশন কলা অনুষদৰ ডীন হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু হিন্দুস্তানী শাস্ত্ৰীয় পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ লগতে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ সংগীতজ্ঞসকলক প্ৰশিক্ষণ দিছিল ।
সাহিত্য আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পদ্ম বিভূষণৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে প্ৰবীণ সাংবাদিক তথা সাহিত্যিক পি নাৰায়ণনক । মালয়ালম কাকত জন্মভূমিৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক তথা প্ৰাক্তন মুখ্য সম্পাদক নাৰায়ণনে কেৰালামৰ আৰ্থ-ৰাজনৈতিক সাংবাদিকতাক গঢ় দিয়াত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল । সংবাদ ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ লগতে তেওঁ কেইবাখনো গ্ৰন্থ ৰচনা কৰাৰ উপৰিও ১০০ খনতকৈও অধিক গ্ৰন্থ মালয়ালমলৈ অনুবাদ কৰি পাঠকসকলক ভিন্ন ধাৰণা আৰু সাহিত্যৰ সৈতে জড়িত হোৱাত সহায় কৰে ।
ৰাজনীতি আৰু জনসেৱাত আজীৱন অৱদানৰ বাবে কেৰেলামৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভি এছ অচ্যুতানন্দনক মৰণোত্তৰভাৱে পদ্ম বিভূষণেৰে সন্মানিত কৰা হয় । পূৰ্বৰ কেৰালা আৰু বৰ্তমানৰ কেৰালামৰ অন্যতম বাওঁপন্থী নেতা অচ্যুতানন্দন সাধাৰণ পৰিৱেশৰ পৰা ওলাই আহি শ্ৰমিক, কৃষক আৰু প্ৰান্তীয় সম্প্ৰদায়ৰ বাবে এক শক্তিশালী কণ্ঠস্বৰ হৈ পৰিছিল । চিপিআই (এম)ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য, ২০০৬ চনৰ পৰা ২০১১ চনলৈকে কেৰালামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ লগতে পোনপটীয়া ৰাজনৈতিক শৈলী আৰু গণ আবেদনৰ বাবে পৰিচিত ।
পদ্মভূষণ বঁটাপ্ৰাপকসকল
ভাৰতীয় সংগীতলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে কণ্ঠশিল্পী অলকা য়াগনিকক পদ্মভূষণ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । বলীউডৰ অন্যতম চিনাকি কণ্ঠস্বৰ হিচাপে ৪ দশকজুৰি কেৰিয়াৰত ২৫ টাতকৈও অধিক ভাষাত ২১ হাজাৰৰো অধিক গীত পৰিৱেশন কৰিছে । তেওঁৰ কণ্ঠ ১৯৯০ আৰু ২০০০ চনৰ হিন্দী বোলছবি জগতৰ অন্যতম চিনাকি কণ্ঠ আছিল । বহু জনপ্ৰিয় আৰু কালজয়ী গীতৰ দ্বাৰা তেওঁ দেশৰ অন্যতম প্ৰখ্যাত নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী হিচাপে পৰিচিত ।
বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ভগত সিং কোশ্যাৰীক ৰাজহুৱা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত অৱদানৰ বাবে পদ্মভূষণ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । উত্তৰাখণ্ডৰ এগৰাকী বিশিষ্ট ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে পৰিচিত ভগত সিং কোশ্যাৰী ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পিছলৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । দীৰ্ঘদিনীয়া ৰাজনৈতিক জীৱন আৰু বিজেপিত সাংগঠনিক ভূমিকাৰ বাবে পৰিচিত কোশ্যাৰীয়ে কেইবা দশক ধৰি জনজীৱন আৰু শাসন ব্যৱস্থাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ।
চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে বিখ্যাত গেষ্ট্ৰ'এণ্টেৰ'লজিষ্ট ডাঃ কে আৰ পালানিস্বামীক পদ্মভূষণ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । প্ৰায় ৫ দশকজুৰি চিকিৎসা সেৱাৰ সৈতে তেওঁ ভাৰতত পাচন স্বাস্থ্যসেৱা আৰু গেষ্ট্ৰ'এণ্টেৰ'লজীক আগুৱাই নিয়াত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল । ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি অৱ গেষ্ট্ৰ'এণ্টেৰ'লজীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হিচাপেও তেওঁ চিকিৎসা শিক্ষা, ক্লিনিকেল ৰিছাৰ্চ আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ সজাগতাত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছিল ।
মালয়ালম চিনেমাৰ ছুপাৰষ্টাৰ মামুটীক পদ্মভূষণ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । ৫ দশকৰো অধিক সময় ধৰি মামুটীয়ে কেইবাটাও প্ৰশংসিত অভিনয় কৰিছিল আৰু ভাৰতৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল । একাধিক ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী মামুটী ভাৰতীয় চিনেমাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তিত্ব হৈয়েই আছে আৰু তেওঁৰ উদাৰতা আৰু সামাজিক কামৰ প্ৰতি সমৰ্থনৰ বাবেও পৰিচিত ।
ভাৰতীয়-আমেৰিকান অংক'লজিষ্ট (কৰ্কট ৰোগ বিশেষজ্ঞ) ডাঃ ন'ৰী দত্তাত্ৰেয়ুদুক চিকিৎসা বিজ্ঞানত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে পদ্মভূষণেৰে সন্মানিত কৰা হয় । ৰেডিয়চন অংক'লজীত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত চিকিৎসকগৰাকী উন্নত ব্ৰেকিথেৰাপি কৌশলৰ পথ প্ৰদৰ্শক আছিল যিয়ে কৰ্কটৰ চিকিৎসাৰ ৰূপান্তৰ ঘটায় । তেওঁৰ কামে কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ নিখুঁততা উন্নত কৰাত সহায় কৰাৰ লগতে চাৰিওফালৰ সুস্থ কলাৰ ক্ষতি হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিছিল, যাৰ ফলত তেওঁ চিকিৎসা গৱেষণা আৰু চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল ।
ভাৰতীয় বিজ্ঞাপনৰ পুনৰ সংজ্ঞা নিৰূপণৰ বাবে মৰণোত্তৰভাৱে পদ্মভূষণ বঁটা লাভ কৰে বিজ্ঞাপনৰ গুৰু পীযুষ পাণ্ডেয়ে । দেশৰ অন্যতম প্ৰভাৱশালী বিজ্ঞাপন মন হিচাপে বহুলভাৱে পৰিচিত পাণ্ডেই ভাৰতীয় সংস্কৃতি, আৱেগ আৰু দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাক মূলসুঁতিৰ ব্ৰেণ্ড কাহিনী কোৱাৰ মাজলৈ আনিছিল । অগিলভি ইণ্ডিয়াৰ সৈতে দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্কৰ সময়ছোৱাত তেওঁ কেইবাটাও আইকনিক অভিযান সৃষ্টি কৰিছিল যিয়ে বিজ্ঞাপনৰ দৰ্শকৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ ধৰণ সলনি কৰিছিল ।
সমাজসেৱা আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়নত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে পদ্মভূষণ প্ৰদান কৰা হয় উদ্যোগপতি এছকেএম মৈইলানন্দনক । তামিলনাডুৰ সাধাৰণ কৃষক পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা মৈইলানন্দন এছকেএম গ্ৰুপক এক সফল ব্যৱসায়িক উদ্যোগ হিচাপে গঢ়ি তুলিছিল আৰু লগতে কৃষক, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কল্যাণমূলক পদক্ষেপসমূহ গ্ৰহণ কৰিছিল । উদ্ভাৱনীমূলক কৃষি আৰু সমবায় ভিত্তিক পদক্ষেপৰ জৰিয়তে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত তেওঁৰ অৱদান উল্লেখযোগ্য ।
অৱধানৰ প্ৰাচীন বৌদ্ধিক পৰম্পৰাক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে পণ্ডিত তথা ভাষাবিদ আৰ গণেশক পদ্মভূষণ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । অসাধাৰণ স্মৃতিশক্তি আৰু একাধিক ভাষাৰ ওপৰত দখলৰ বাবে পৰিচিত আৰ গণেশ কবিতা, গণিত আৰু একেলগে মানসিক প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে জড়িত ১৩০০ৰো অধিক অৱধান কৃতিত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । কৰ্ণাটকৰ এক বিৰল ধ্ৰুপদী শিল্পকলা সংৰক্ষণ আৰু জনপ্ৰিয় কৰাত তেওঁৰ এই কামে মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিছে ।
ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শিবু ছোৰেণক ৰাজহুৱা সেনা আৰু জনজাতীয় অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে মৰণোত্তৰভাৱে পদ্মভূষণেৰে সন্মানিত কৰা হয় । 'দিশোম গুৰু' হিচাপে পৰিচিত ছোৰেণ প্ৰতিবাদৰ অন্যতম কণ্ঠস্বৰ আছিল, যাৰ ফলত অৱশেষত ২০০০ চনত ঝাৰখণ্ডৰ জন্ম হৈছিল । গোটেই ৰাজনৈতিক জীৱনত তেওঁ জনজাতীয় পৰিচয়, ভূমিৰ অধিকাৰ, সামাজিক ন্যায়ৰ বিষয়সমূহৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকে ।
বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে বেংক বিষয়া তথা উদ্যোগী উদয় কোটাকক পদ্মভূষণ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় । কোটাক মহিন্দ্ৰা বেংকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক উদয় কোটাকে ৮০ৰ দশকত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা এটা ক্ষুদ্ৰ বিত্তীয় কোম্পানীক ভাৰতৰ অন্যতম আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত বেংকিং প্ৰতিষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে । বেংকিঙৰ বাহিৰেও কোটাকে ভাৰতৰ কৰ্প'ৰেট গৱৰ্ণেন্স আৰু বিত্তীয় সংস্কাৰৰ অন্যতম শক্তিশালী কণ্ঠ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল ।
বিজেপিৰ প্ৰবীণ নেতা ভি কে মালহোত্ৰাক ৰাজহুৱা সেৱাত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে মৰণোত্তৰভাৱে পদ্মভূষণ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । দশক দশক ধৰি দিল্লীত এগৰাকী প্ৰধান ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে মালহোত্ৰাই সংসদলৈ একাধিকবাৰ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ লগতে ক্ৰীড়া প্ৰশাসনৰ সৈতেও ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত হৈ আছিল । দিল্লীত বিজেপিক শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰা অন্যতম নেতা হিচাপে তেওঁক জনা যায় ।
কেৰালামৰ সামাজিক আৰু ৰাজহুৱা সেৱাত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে পদ্মভূষণ সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হয় এছ এন ডি পি যোগমৰ সাধাৰণ সম্পাদক ভেল্লাপল্লী নাটেছনক । বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁ এজাভা সম্প্ৰদায়ৰ স্বাৰ্থক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ লগতে শিক্ষা, কল্যাণ আৰু সম্প্ৰদায়ৰ উত্থানৰ ক্ষেত্ৰত সংস্থাটোৰ ভূমিকা সম্প্ৰসাৰণ কৰিছিল । এতিয়াও তেওঁ কেৰালামৰ এজন প্ৰভাৱশালী সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ।
প্ৰাক্তন টেনিছ খেলুৱৈ বিজয় অমৃতৰাজক ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে পদ্মভূষণেৰে সন্মানিত কৰা হয় । ভাৰতৰ অন্যতম স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া ব্যক্তিত্ব অমৃতৰাজে গ্ৰেণ্ড শ্লেম প্ৰতিযোগিতা আৰু ডেভিছ কাপ প্ৰতিযোগিতাত উল্লেখযোগ্য প্ৰদৰ্শনেৰে সফল টেনিছ খেলুৱৈ হিচাপে পৰিচয় লাভ কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ বিশ্বব্যাপী মঞ্চত ভাৰতৰ বাবে এজন ধাৰা ভাষ্যকাৰ আৰু ক্ৰীড়া প্ৰশাসক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে ।
পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপকসকল
বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে ১১৩ গৰাকী ব্যক্তিক পদ্মশ্ৰী প্ৰদান কৰা হয় । তাৰ ভিতৰত উত্তৰ পূবৰো ৪ গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা গ্ৰহণ কৰে পদ্ম সন্মান ৷ তেওঁলোকে হৈছে হৰিচৰণ শইকীয়া । অসমৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে নিৰলস সাধনা কৰি অহা হৰিচৰণ শইকীয়ালৈ এই সন্মান প্ৰদান কৰা হয় । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত স্থপতিবিদ তথা সমাজ কৰ্মী টেচি গাবিনকো পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হয় ৷ মণিপুৰৰ শিল্পী য়ুমনাম যাত্ৰা সিঙক মণিপুৰী কলা-সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে পদ্মশ্ৰী সন্মান প্ৰদান কৰা হয় ৷ মেঘালয়ৰ পৰিৱেশবিদ হলী ৱাৰলৈও ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান প্ৰদান কৰা হয় ।
ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মা, মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ খেলুৱৈও আছে পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ তালিকাত ।
পদ্মশ্ৰী লাভ কৰাসকলৰ ভিতৰত আছে ছত্তীশগড়ৰ দুৰ্গম বস্তাৰ অঞ্চলত স্বাস্থ্যসেৱা আৰু জনজাতীয় কল্যাণমূলক কামত ৩ দশকৰো অধিক সময় কটোৱা দম্পতী ডাঃ ৰামচন্দ্ৰ গড়বোলে আৰু সুনীতা গড়বোলে । ১৯৯০ চনত বস্তাৰলৈ স্থানান্তৰিত হোৱা এই দম্পতীয়ে দুৰ্গম আৰু নক্সাল প্ৰভাৱিত অঞ্চলত ব্যাপকভাৱে কাম কৰিছিল য'ত স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধাৰ অভাৱ আছিল । ডাঃ ৰামচন্দ্ৰ গড়বোলে জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ বাবে চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য শিবিৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ বিপৰীতে সুনীতা গড়বোলে গণ্ডী আৰু হালবিৰ দৰে জনজাতীয় ভাষাত পুষ্টি, মহিলা সৱলীকৰণ, কন্যা সন্তানৰ শিক্ষা আৰু সজাগতামূলক অভিযানৰ ওপৰত কাম কৰিছিল ।
ইফালে পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰি বিভিন্নজনে মনৰ ভাব ব্যক্ত কৰিছে । তাৰ ভিতৰত পদ্মশ্ৰী বঁটা বিজয়ীসকলৰ ভিতৰত কান্তা এম্ব্ৰইডাৰী শিল্পী তৃপ্তী মুখাৰ্জীয়ে পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰি কয় যে এই স্বীকৃতি কেৱল তেওঁৰ বাবেই নহয়, এই শিল্পৰ সৈতে জড়িত সকলোৰে বাবে আনন্দৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে । নৃতাত্ত্বিক সংগীত বিজ্ঞানী ড৹ লাৰ্ছ-ক্ৰিষ্টিয়ান কোচে এই সন্মানক আচৰিত ধৰণৰ বুলি অভিহিত কৰি কয় যে ভাৰতীয় সংগীত আৰু সংস্কৃতিৰ সৈতে তেওঁৰ সংযোগে তেওঁৰ জীৱন ধন্য কৰিছে ।
পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম পৰম্পৰাগত শিল্পী ধৰ্মিকলাল চুনিলাল পাণ্ডিয়াই ভাৰত চৰকাৰে তেওঁক স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে গৌৰৱ আৰু কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে । ৯৪ বছৰীয়া শিল্পীগৰাকীয়ে কয় যে আজিও তেওঁ নিজৰ ক্ষেত্ৰখনত সক্ৰিয় হৈ আছে ।
