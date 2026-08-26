চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত তামিল মাধ্যমৰ শিক্ষিত লোকক অগ্ৰাধিকাৰ, অনুমোদন ৰাজ্যপালৰ
তামিল ভাষাত শিক্ষিত লোকে প্ৰাধান্য লাভ কৰিব চৰকাৰী চাকৰি লাভৰ ক্ষেত্ৰত । সংশোধিত আইনত অনুমোদন জনালে তামিল নাডুৰ ৰাজ্যপালে...
Published : August 26, 2026 at 5:49 PM IST|
Updated : August 26, 2026 at 5:59 PM IST
চেন্নাই: বৰ্তমান সময়ত মাতৃভাষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে । সংসদৰ পৰা, বিধানসভালৈ, চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ সকলোতে মাতৃভাষাক আগষ্ঠান দিয়া হৈছে । কেইবাখনো ৰাজ্যই চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত মাতৃভাষাত অধ্যয়ন কৰাসকলক প্ৰাধান্য দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে ।
শেহতীয়াকৈ তামিলনাডুত তামিল ভাষাক প্ৰাধান্য দিয়াৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এক বিশেষ পদক্ষেপ । এতিয়াৰে পৰা তামিল মাধ্যমত শিক্ষাগ্ৰহণ কৰাসকলে লাভ কৰিব অগ্ৰাধিকাৰ । দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত তামিল মাধ্যমত শিক্ষিতসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া সংশোধিত আইনত তামিলনাডুৰ ৰাজ্যপাল ৰাজেন্দ্ৰ বিশ্বনাথ আৰ্লেকাৰে অনুমোদন জনায় ।
তামিলনাডু চৰকাৰে ২০১০ চনত চৰকাৰী চাকৰিত তামিল মাধ্যমত শিক্ষিতসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ বাবে এখন আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল, য’ত ২০ শতাংশ প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল । এই আইনৰ ভিত্তিত তামিল মাধ্যমত শিক্ষাগ্ৰহণ কৰাসকলক চৰকাৰী চাকৰিত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব । ইতিমধ্যে চৰকাৰী চাকৰি কৰি থকা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে আন চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিছেনে নাই, এই বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হোৱা নাই ।
ইয়াক ৰোধ কৰিবলৈ মাদ্ৰাছ উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় দিয়ে যে ইতিমধ্যে চৰকাৰী চাকৰিত থকাসকলে তামিল ভাষাত পঢ়াৰ ভিত্তিত অগ্ৰাধিকাৰৰ অধিকাৰী নহয় ।
ইয়াৰ পিছত যোৱা বছৰ বিধানসভাত এখন সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হৈছিল, য’ত তামিল ভাষাত সমগ্ৰ শিক্ষা লাভ কৰা নতুন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ২০ শতাংশ অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল । এই বিধেয়কখন অনুমোদনৰ বাবে ৰাজ্যপাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । অৱশেষত ৰাজ্যপাল আৰ্লেকাৰে এই সংশোধনীত অনুমোদন জনাইছে ।
সংশোধিত আইন অনুসৰি যদি কোনো ব্যক্তিক ইতিমধ্যে চৰকাৰী চাকৰিত তামিল শিক্ষিত লোকৰ বাবে সংৰক্ষিত খালী পদত অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি দিয়া হৈছে, তেন্তে তেওঁ পুনৰ একেটা অগ্ৰাধিকাৰ খালী পদৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰিব ।
ইয়াৰ উপৰিও যিসকলে ইতিমধ্যে তামিল ভাষাত শিক্ষিতসকলক চৰকাৰী নিয়োগৰ বাবে প্ৰদান কৰা বিশেষ সুবিধাসমূহৰ গ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকক একে বিশেষাধিকাৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰাত বাধা দিয়া হৈছে । কিন্তু আইন অনুসৰি অধিক দৰমহা পোৱা পদৰ ক্ষেত্ৰত এই নিষেধাজ্ঞা প্ৰযোজ্য নহয় । অৰ্থাৎ ইতিমধ্যে অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি পোৱা ব্যক্তিয়ে অধিক অগ্ৰাধিকাৰৰ সৈতে অধিক দৰমহা পোৱা পদৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব পাৰে ।
সংশোধনী প্ৰকাশৰ পূৰ্বে ঘোষণা কৰা অগ্ৰাধিকাৰ খালী পদৰ ক্ষেত্ৰত এই নতুন নিয়ম প্ৰযোজ্য নহ’ব বুলিও কোৱা হৈছে । গতিকে সংশোধনী প্ৰকাশৰ পূৰ্বে ঘোষণা কৰা খালী পদৰ বাবে পূৰ্বতে প্ৰযোজ্য নিয়ম অনুসৰি চলি থাকিব ।
ইফালে, ২০১০ চনৰ ৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এই সংশোধনী চৰকাৰী ৰাজপত্ৰত প্ৰকাশ পোৱাৰ তাৰিখলৈকে অগ্ৰাধিকাৰ খালী পদৰ সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰা সকলো ঘোষণা, নিযুক্তি আৰু ব্যৱস্থাক আইনগতভাৱে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে । ইয়াৰ দ্বাৰা অগ্ৰাধিকাৰ নিযুক্তি আৰু ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা আনুষংগিক ব্যৱস্থাসমূহৰ বাবে আইনী সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হয় ।
প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি
তদুপৰি, 'প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি'ৰ সংজ্ঞাটো সংশোধন কৰি স্পষ্ট কৰা হৈছে যে প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তিৰ অৰ্থ হ’ল বৰ্তমানৰ নিয়ম আৰু আদেশ অনুসৰি মুকলি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা, সাক্ষাৎকাৰ বা দুয়োটাৰে জৰিয়তে চৰকাৰী সেৱাত নিযুক্তি দিয়া ।