বিহাৰক প্ৰয়োজন এজন ভাল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, বিনামূলীয়া ৰেচন নহয়: প্ৰশান্ত কিশোৰ

বিহাৰক প্ৰয়োজন এজন ভাল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, বিনামূলীয়া ৰেচন নহয়: প্ৰশান্ত কিশোৰ
প্ৰশান্ত কিশোৰে ৬৩,২০৩ টা ভোট লাভ কৰে । তেওঁৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ নীৰজ কুমাৰে ৪৪,২৫০ ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
Published : August 3, 2026 at 7:44 PM IST
পাটনা: বিহাৰৰ বাংকীপুৰ সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দুৰ্গ জয় কৰে জন সুৰাজ পাৰ্টীৰ নেতা প্ৰশান্ত কিশোৰে । বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনৰ সমষ্টিত লজ্জজনক পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হয় গেৰুৱা বাহিনী ৷ বিজেপি প্ৰাৰ্থী নীৰজ কুমাৰক প্ৰশান্ত কিশোৰে ১৮,৯৫৩ টা ভোটত পৰাস্ত কৰে।
প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা মুঠ ২৫ জন প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত প্ৰশান্ত কিশোৰে ৬৩,২০৩ টা ভোট লাভ কৰে । তেওঁৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপিৰ নীৰজ কুমাৰে ৪৪,২৫০ ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰেখা কুমাৰীয়ে মাত্ৰ ১৪,০৮৫ ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ লগে লগে নীতিন নবীনে বিধায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে এই উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছিল। নীতিন আৰু তেওঁৰ প্ৰয়াত পিতৃ নবীন কিশোৰ প্ৰসাদ সিনহাই ১৯৯৫ চনৰ পৰা একেৰাহে ৯ বাৰকৈ পাটনা (পশ্চিম) নামেৰে পৰিচিত বাংকীপুৰ আসনখনত জয়লাভ কৰি আহিছিল।
বিজেপিয়ে এই সমষ্টিত প্ৰথমে অভিষেক কুমাৰক প্ৰক্ষেপ কৰিছিল, কিন্তু তেওঁৰ ঠাইত নীৰজক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে ৷ কিন্তু এই পদক্ষেপ বিজেপিৰ বাবে ফলপ্ৰসূ নহ’ল ৷
সাংবাদিকৰ আগত প্ৰশান্ত কিশোৰে কয়, ‘‘বিজেপিৰ ৩০ বছৰীয়া এই দুৰ্গটো মাত্ৰ ৩০ দিনতে ভাঙি গৈছে । কাৰণ বিহাৰৰ জনসাধাৰণেও চাৰি-পাঁচ কিলো শস্য, জাতি আৰু ধৰ্মৰ ওপৰলৈ উঠিব বিচাৰে ৷ যাতে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ সন্তানৰ শিক্ষা আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে কাম কৰে । যদি তেনে নকৰে তেন্তে ভৱিষ্যতেও একেধৰণৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ।"
একেটা ধাৰাত আগবাঢ়ি গৈ জেএছপি নেতাগৰাকীয়ে জোৰ দি কয় যে উপ-নিৰ্বাচনত বিধায়ক বাছনি কৰা হোৱা নাই, বৰঞ্চ বিহাৰৰ জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক বাৰ্তা দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে যে যিকোনো ভাল ব্যক্তিক ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব দিয়া উচিত ।
"ৰাইজে আপোনাক ২০২ জন বিধায়ক দিছে; কোনো অপৰাধী বা বেয়া আচৰণ, চৰিত্ৰ বা ভাবমূৰ্তি থকা ব্যক্তিক ৰাজ্যৰ নেতৃত্ব নিদিব । এজন ভাল মানুহ বাছি লওক যাতে বিহাৰতো শিক্ষা, কৰ্মসংস্থাপন থাকে, আৰু ল'ৰা-ছোৱালীবোৰে আন ৰাজ্যলৈ গৈ শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰিব নালাগে ৷’’ প্ৰশান্ত কিশোৰে গণনা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত কয় ।
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল বিহাৰে ভাল নেতৃত্ব লাভ কৰিব লাগে আৰু উন্নতি কৰিব লাগে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, বিজেপি আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে (২০২৯ চনৰ) ৰাজ্যখন কেনেকৈ ভাল হ'ব পাৰে, ইয়াৰ শিশুসকলে কেনেকৈ কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিব পাৰে আৰু প্ৰব্ৰজনৰ অন্ত কেনেকৈ হ'ব সেই বিষয়ে চোৱাচিতা কৰিব লাগে ।’’
জেএছপি নেতাগৰাকীয়ে লগতে কয় যে তেওঁ বা তেওঁৰ দলৰ নেতাসকলে ইয়াত বিধায়ক হৈ চুক্তিবদ্ধ হোৱা নাই, বৰঞ্চ ৫ কেজি খাদ্য শস্য, ধৰ্ম আৰু জাতিৰ ভিত্তিত ভোট বিচৰাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাইজৰ উন্নতি বিচাৰে ।
প্ৰশান্ত কিশোৰে এই সমীক্ষাক তেওঁ বনাম বিজেপি আৰু ইয়াৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব বুলি প্ৰক্ষেপ কৰিছিল । তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে যে গুজৰাটৰ ২৫ জন সাংসদে যদি মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰি তোলাত সহায় কৰিছে, তেন্তে বিহাৰৰ ১৩ কোটি জনসাধাৰণেও তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছে ।
"তেওঁ (মোদী) যিদৰে গুজৰাটৰ প্ৰতি চিন্তিত, তেওঁ বিহাৰৰ কথাও অলপ চিন্তা কৰিব লাগে । ৰাজ্যৰ এক কোটি জনসাধাৰণে আন ঠাইত কাম কৰি থকাৰ বাবে তেওঁ চিন্তিত হ'ব লাগে । ইয়াৰ পৰা প্ৰব্ৰজন বন্ধ কৰাৰ বাবে তেওঁ বিশেষ কাৰ্যসূচী বনাব লাগে আৰু কোনেও ১০,০০০ টকা বা ১৫,০০০ টকাত গুজৰাট, মুম্বাই, দিল্লী, কলকাতা, কইম্বাটুৰ, কৰ্ণাটক, তামিলনাডুলৈ যাব নালাগে।" আমি ইয়ালৈ কেৱল এই উদ্দেশ্যেৰেহে আহিছো, আৰু আজিৰ জয় হৈছে ইয়াক শক্তিশালী কৰা ।’’ প্ৰশান্তে কয় ।
তেওঁ আৰু কয় যে বিহাৰৰ জনসাধাৰণে ৰাজ্যত বিজেপি আৰু এনডিএক ক্ষমতালৈ আনিছে আৰু এনে এজন ব্যক্তিক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব প্ৰদান কৰাটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছিল যিয়ে কৰ্মসংস্থাপন আনিব, শিক্ষাৰ অৱস্থা উন্নত কৰিব, দুৰ্নীতি হ্ৰাস কৰিব আৰু প্ৰব্ৰজন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব ।
বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট চৌধাৰীৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে সোধা প্ৰশ্নত প্ৰশান্ত কিশোৰে কয়, ‘‘এয়া ব্যক্তিগত যুঁজ নহয় । তেওঁৰ আচৰণ, চৰিত্ৰ আৰু ভাবমূৰ্তি ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত আছে । বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা ৰজা কোনো অপৰাধী হ’লে বিহাৰে অগ্ৰগতি নাপাব । ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণে বিজেপি আৰু ইয়াৰ নেতৃত্বক অনুৰোধ জনাইছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ যিকোনো ভাল আৰু সক্ষম ব্যক্তিক দিব লাগে ।”
বিহাৰৰ ৰাইজে বিজেপি নেতৃত্বক এটা বাৰ্তা দিছে যে সম্ৰাট চৌধুৰীৰ সলনি এজন ভাল মানুহক মুখ্যমন্ত্ৰী কৰি লওক । কুশৱাহা সম্প্ৰদায়ৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হ’ব বিচাৰিলে ঠিকেই আছে, কিন্তু এজন ভাল মানুহ আনিব লাগে । বিহাৰে প্ৰতিটো পৰিস্থিতিত আগবাঢ়িব লাগে ।
লগতে পঢ়ক: উপ-নিৰ্বাচন ২০২৬: বিজেপিৰ দুৰ্গ বাংকীপুৰত প্ৰশান্ত কিশোৰৰ জয়লাভ