ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ ‘ভুৱা’ ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰৰ মৰসাহ ! বিপদত প্ৰশান্ত ভূষণ
দিল্লী আৰক্ষীয়ে এই সংক্ৰান্তত ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছে ৷ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাৰ বিপদ...
Published : November 4, 2026 at 4:12 PM IST
নতুন দিল্লী: উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাৰ বিপদ, কিয়নো অধিবক্তাগৰাকীৰ সমস্যা ক্ৰমাৎ বাঢ়িছে ৷ অধিবক্তাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ছাৰ্গেই লাভৰভৰ এটা ভুৱা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷
ইতিমধ্যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে এই সংক্ৰান্তত এটি গোচৰ ৰুজুও কৰিছে ৷ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷
दिनांक 03.11.2026 को साइबर पेट्रोलिंग के दौरान संज्ञान में आया कि सोशल मीडिया हैंडल @thequotesnews द्वारा प्रशांत भूषण के हैंडल @pbhushan1 से रूस के विदेश मंत्री का भारत विरोधी कथित Doctored वीडियो साझा किए जाने का दावा किया गया है। उक्त वीडियो के माध्यम से भ्रामक, मानहानिकारक एवं भड़काऊ सामग्री प्रसारित कर सार्वजनिक उपद्रव तथा अफवाहें फैलाने का आरोप है। इस संबंध में FIR No. 263/26 तहत धारा 336(4)/353(1)(c)/356/340(2) BNS एवं 66C IT Act में अभियोग PS Special Cell में पंजीकृत कर दिया गया है।— Delhi Police (@DelhiPolice) November 4, 2026
অধিবক্তাগৰাকীয়ে ডিজিটেল মেনিপুলেটেড এটি ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰা বুলি অভিযোগ তুলি দিল্লী আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে । ভিডিঅ’টোত লাভৰভে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰা বুলি দেখুওৱা হৈছে ৷
বিষয়টো মঙলবাৰে পোহৰলৈ আহে ৷ চাইবাৰ শাখাৰ আৰক্ষীয়ে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰিত ভিডিঅ’টোসমূহ নিৰীক্ষণ কৰি থকাৰ সময়তে এই কথা ধৰা পৰে ৷
আৰক্ষীৰ অভিযোগ অনুসৰি, ভূষণে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলৰ পৰা বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এটা ভুৱা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰা দেখা গৈছে । আৰক্ষীৰ মতে, এই ভিডিঅ’টোত উৰাবাতৰি বিয়পাব পৰা, কোনো ব্যক্তিৰ বদনাম কৰা, জনশৃংখলা বিঘ্নিত কৰিব পৰা বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্য সন্নিৱিষ্ট আছিল । ইয়াৰ পিছতে অধিবক্তাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হয় ।
বিষয় সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএছ)ৰ ধাৰা ৩৩৬(৪), ৩৫৩(১)(গ), ৩৫৬ আৰু ৩৪০(২)ৰ অধীনত লগতে তথ্য প্ৰযুক্তি (আইটি) আইনৰ ৬৬চি ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বুলি আৰক্ষীয়ে লগতে কয় ৷
Fake Alert!!! 🚨🚨🚨 The video of the Russian Foreign Minister being used in this post is fake! https://t.co/jpEX6qu19p— MEA FactCheck (@MEAFactCheck) November 3, 2026
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে ডিজিটেলী প্ৰস্তুত কৰা এটা ভিডিঅ’ৰ সত্যাসত্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতেই এই কথা পোহৰলৈ আহে ৷ ভিডিঅ’টোত ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ পৰিক্ৰমা আৰু তেল ক্ৰয়ৰ বিষয়টোক লৈ কঠোৰ সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে, যি সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা ।
আনহাতে, মন্ত্ৰালয়ৰ অফিচিয়েল ফেক্ট-চেক একাউণ্টেও এই ভিডিঅ’টোক ভুৱা বুলি দাবী কৰিছে ৷ মন্ত্ৰালয়ে এক্স হেণ্ডেলত এনেদৰে পোষ্ট কৰিছিল, ‘‘ফেক এলাৰ্ট !!! এই পোষ্টটোত ব্যৱহৃত ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ ভিডিঅ'টো ভুৱা !’’
উল্লেখ্য যে, অধিবক্তাগৰাকীয়ে শ্বেয়াৰ কৰা ভিডিঅ’টোক ৰাছিয়াৰ দূতাবাসেও নস্যাৎ কৰিছে ৷ এই ভিডিঅ’টো কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সহায়ত প্ৰস্তুত কৰা এটা ভিডিঅ’ বুলি দূতাবাসে জানিবলৈ দিছে ৷ অৱশ্যে বিষয়টোৰ তদন্ত চলি আছে ৷ আৰক্ষীয়ে এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তু আৰু সামাজিক মাধ্যমত ইয়াৰ প্ৰচাৰৰ ওপৰত শেনচকু ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক: আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ছালিম ইছলাম ডোলাক গ্ৰেপ্তাৰ