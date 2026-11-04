ETV Bharat / bharat

ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ ‘ভুৱা’ ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰৰ মৰসাহ ! বিপদত প্ৰশান্ত ভূষণ

দিল্লী আৰক্ষীয়ে এই সংক্ৰান্তত ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছে ৷ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাৰ বিপদ...

Russian Foreign Minister Fake Video
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 4, 2026 at 4:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাৰ বিপদ, কিয়নো অধিবক্তাগৰাকীৰ সমস্যা ক্ৰমাৎ বাঢ়িছে ৷ অধিবক্তাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ছাৰ্গেই লাভৰভৰ এটা ভুৱা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷

ইতিমধ্যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে এই সংক্ৰান্তত এটি গোচৰ ৰুজুও কৰিছে ৷ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷

অধিবক্তাগৰাকীয়ে ডিজিটেল মেনিপুলেটেড এটি ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰা বুলি অভিযোগ তুলি দিল্লী আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে । ভিডিঅ’টোত লাভৰভে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰা বুলি দেখুওৱা হৈছে ৷

বিষয়টো মঙলবাৰে পোহৰলৈ আহে ৷ চাইবাৰ শাখাৰ আৰক্ষীয়ে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰিত ভিডিঅ’টোসমূহ নিৰীক্ষণ কৰি থকাৰ সময়তে এই কথা ধৰা পৰে ৷

আৰক্ষীৰ অভিযোগ অনুসৰি, ভূষণে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলৰ পৰা বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এটা ভুৱা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰা দেখা গৈছে । আৰক্ষীৰ মতে, এই ভিডিঅ’টোত উৰাবাতৰি বিয়পাব পৰা, কোনো ব্যক্তিৰ বদনাম কৰা, জনশৃংখলা বিঘ্নিত কৰিব পৰা বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্য সন্নিৱিষ্ট আছিল । ইয়াৰ পিছতে অধিবক্তাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হয় ।

বিষয় সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএছ)ৰ ধাৰা ৩৩৬(৪), ৩৫৩(১)(গ), ৩৫৬ আৰু ৩৪০(২)ৰ অধীনত লগতে তথ্য প্ৰযুক্তি (আইটি) আইনৰ ৬৬চি ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বুলি আৰক্ষীয়ে লগতে কয় ৷

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে ডিজিটেলী প্ৰস্তুত কৰা এটা ভিডিঅ’ৰ সত্যাসত্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতেই এই কথা পোহৰলৈ আহে ৷ ভিডিঅ’টোত ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ পৰিক্ৰমা আৰু তেল ক্ৰয়ৰ বিষয়টোক লৈ কঠোৰ সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে, যি সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা ।

আনহাতে, মন্ত্ৰালয়ৰ অফিচিয়েল ফেক্ট-চেক একাউণ্টেও এই ভিডিঅ’টোক ভুৱা বুলি দাবী কৰিছে ৷ মন্ত্ৰালয়ে এক্স হেণ্ডেলত এনেদৰে পোষ্ট কৰিছিল, ‘‘ফেক এলাৰ্ট !!! এই পোষ্টটোত ব্যৱহৃত ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ ভিডিঅ'টো ভুৱা !’’

উল্লেখ্য যে, অধিবক্তাগৰাকীয়ে শ্বেয়াৰ কৰা ভিডিঅ’টোক ৰাছিয়াৰ দূতাবাসেও নস্যাৎ কৰিছে ৷ এই ভিডিঅ’টো কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সহায়ত প্ৰস্তুত কৰা এটা ভিডিঅ’ বুলি দূতাবাসে জানিবলৈ দিছে ৷ অৱশ্যে বিষয়টোৰ তদন্ত চলি আছে ৷ আৰক্ষীয়ে এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তু আৰু সামাজিক মাধ্যমত ইয়াৰ প্ৰচাৰৰ ওপৰত শেনচকু ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক: আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ছালিম ইছলাম ডোলাক গ্ৰেপ্তাৰ

TAGGED:

অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণ
প্ৰশান্ত ভূষণৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ
সামাজিক মাধ্যমত ভুৱা ভিডিঅ’
ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী
RUSSIAN FOREIGN MINISTER FAKE VIDEO

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.