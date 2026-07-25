ETV Bharat / bharat

ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ প্ৰস্থানত দেশৰ শিক্ষাবিভাগৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীক

কেন্দ্ৰীয় খাদ্য, গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীক অতিৰিক্তভাবে শিক্ষাবিভাগৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ৷

Prahlad Joshi
দেশৰ শিক্ষাবিভাগৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীক (ANI)
author img

By ANI

Published : July 25, 2026 at 9:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : শনিবাৰে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগৰ পাছতে নতুনকৈ শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাবে প্ৰহ্লাদ যোশীক অতিৰিক্তি দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ৷

ইতিমধ্যে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ পত্ৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে ৷ তাৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় খাদ্য, গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীক শিক্ষাবিভাগৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ৷

এক প্ৰেছ বিবৃত্তিৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাৰতৰ সংবিধানৰ ৭৫ নং অনুচ্ছেদৰ দফা (২)ৰ অধীনত তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৰিষদৰ পৰা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে কৰা পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰে । তদুপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীক তেওঁৰ বৰ্তমানৰ দপ্তৰৰ উপৰিও শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্ব নিযুক্তি দিয়ে ৷"

ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনে কয়, "লোকসভাৰ সাংসদ প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা, খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু নতুন আৰু নবীকৰণযোগ্য শক্তি মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছে । পূৰ্বে তেওঁ কয়লা, খনি আৰু সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী আছিল । ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ স্বাৰ্থত আৰু পৰীক্ষাৰ অনিয়মক লৈ চলি থকা প্ৰতিবাদৰ বাবে যাতে 'ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী শক্তি'ৰ দ্বাৰা প্ৰভাবিত নহয় তাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰে ৷"

ইফালে, শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে মন্ত্ৰী পৰিষদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে চিজেপিৰ অন্যান্য দাবীৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নেতৃত্বৰে আলোচনাত মিলিত হৈ সংগঠনটোৱে দাবী কৰা সকলো দাবী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পূৰণ কৰাৰ আশ্বাস দিছে ৷ তাৰ পাছতে চিজেপিয়ে যন্তৰ মন্তৰত ৩৭ দিনীয়া আন্দোলন সদিচ্ছাৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰা বুলি ঘোষণা কৰিছিল ৷

লগতে পঢ়ক: ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ; বিগত দুটা দশকত কোনে কোনে এৰিছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰিত্ব ?

TAGGED:

ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান
প্ৰহ্লাদ যোশী
শিক্ষামন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশী
নৰেন্দ্ৰ মোদী
PRALHAD JOSHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.