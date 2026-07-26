শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীৰ

শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীৰ
দেওবাৰে অতিৰিক্তভাবে শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে ৷
Published : July 26, 2026 at 2:08 PM IST
নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে দেওবাৰে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে ৷ শনিবাৰে দিনাৰ ভাগত দেশৰ শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগৰ পাছতে নিশালৈ কেন্দ্ৰীয় খাদ্য, গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীক দেশৰ শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল ৷
উল্লেখ্য যে, নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰায় এমাহৰো অধিক দিন দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত দেশৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিবাদ কৰাৰ পাছতে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল ৷ যাৰবাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী যোশীক অতিৰিক্তভাবে শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল ৷
শনিবাৰে নিশা সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে কৈছিল, "মই জানিব পাৰিছো যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মোক এটা দায়িত্ব দিছে । মই এই দায়িত্ব কৰ্তব্যবোধ আৰু নম্ৰতাৰে গ্ৰহণ কৰিছো । মোদীৰ চৰকাৰৰ বিগত ১২ বছৰত বহু ঐতিহাসিক সাফল্য লাভ কৰিছে । বিগত চাৰি-পাঁচ বছৰত ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি ৰূপায়ণ কৰিছিল আৰু দেশৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ মই মোৰ সামৰ্থ অনুসৰি, নিষ্ঠাৰে দায়িত্ব পালন কৰিম ।"
আনহাতে, প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে শিক্ষা বিভাগৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পাছতে চিজেপিৰ মুখ্য মুখপাত্ৰ সৌৰভ দাসে কয়, "শিক্ষামন্ত্ৰী হোৱা যিকোনো ব্যক্তিয়েই বুজিব লাগে যে দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলে তেওঁৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে । শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে জনা উচিত পুনৰ খেলিমেলি হ'লে পুনৰ দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলে তেওঁলোকে জবাবদিহিতাৰ দাবী কৰিব । গতিকে যুৱক-যুৱতীসকলৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে কাম কৰক।"
লগতে পঢ়ক: ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ প্ৰস্থানত দেশৰ শিক্ষাবিভাগৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীক