গুজৰাটৰ এটা উদ্যোগিক ফেক্টৰীত বিস্ফোৰণ, ৪ জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু
গুজৰাটৰ GIDC-ৰ কোভিকা ডায়েছৰ প্লাণ্টত ফেক্টৰীত বিস্ফোৰণ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৷ আৰক্ষীৰ লগতে ফৰেনছিকৰ দলেও চলাই আছে তদন্ত ৷
Published : October 15, 2026 at 7:16 PM IST
গান্ধীনগৰ : বৃহস্পতিবাৰে গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰৰ ছট্ৰাল ঔদ্যোগিক এলেকাত এটা ফেক্টৰীত বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ ফলত ৪ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত মহকুমা বিষয়া, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । জানিব পৰা মতে, এই ঘটনাটো GIDC-ৰ কোভিকা ডায়েছৰ প্লাণ্টত নামৰ এটা ৰাসায়নিক কোম্পানীত বিস্ফোৰণ হয় ৷
প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি, ৰাসায়নিক কাৰখানাটোত শ্ৰমিকসকলে কাম কৰি থকাৰ সময়তে হঠাতে এটা ৰিডাক্সন ৱেসল (Reduction vessel)ৰ ভিতৰত চাপ বৃদ্ধি পায় ৷ ফলত এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় । এই বিস্ফোৰণটো ইমানেই শক্তিশালী আছিল যে ইয়াৰ ফলত চাৰিজন শ্ৰমিকৰ থিতাতে মৃত্যু হয়।
News Alert! Four workers killed in blast at factory in Chhatral GIDC industrial unit in Gandhinagar: Police.— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2026
এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা শ্ৰমিক কেইজন হৈছে -
- বিনোদ কুমাৰ সিন্ধ,
- টেডা দেহাৰী,
- লাভন মীণা আৰু
- সিকন্দৰ দেহাৰী ।
- চাপ বৃদ্ধিৰ বাবেই বিস্ফোৰণ !
এই বিস্ফোৰণৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত ৰিডাক্সন ৱেসলৰ ভিতৰত অত্যধিক চাপ জমা হোৱাৰ বাবেই এই ঘটনাটো সংঘটিত হ’ব পাৰে বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
Gujarat | Four people were killed in a boiler explosion at Kovika Color Company in Chhatral GIDC, where a fire broke out, Gandhinagar SP Ravi Teja Vasamsetty said Further details are awaited.— ANI (@ANI) October 15, 2026
- আৰক্ষী, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু FSL আৰম্ভ তদন্ত
এই কাণ্ডৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে কলোল তালুকা আৰক্ষী, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । স্থানীয় মহকুমাধিপতি, মামলাতদাৰ (তহসীলদাৰ) আৰু ফৰেনছিক বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰৰ (FSL) এটা দলেও ঘটনাস্থলীত তদন্ত চলায় ।
দুৰ্ঘটনাটোৰ পৰিস্থিতিৰ তদন্ত কৰি বিষয়াসকলে কয় যে যান্ত্ৰিক বিজুতি বা সুৰক্ষাৰ নিয়ম মানি চলাত গাফিলতি হোৱাৰ ফলতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বুলি অনুমানহে কৰা হৈছে ।
Gujarat | Four people were killed in a boiler explosion at Kovika Color Company in Chhatral GIDC, where a fire broke out, Gandhinagar SP Ravi Teja Vasamsetty said Further details are awaited.— ANI (@ANI) October 15, 2026
আৰক্ষী পৰিদৰ্শক জে.জে. কালোল তালুকা আৰক্ষী থানাৰ গাধৱীয়ে উল্লেখ কৰে যে প্ৰাথমিক তদন্তৰ পৰা ই এক দুৰ্ঘটনা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ এই ঘটনাত ৪ জন কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু হৈছে । সন্দেহ কৰা হৈছে যে ৰিডাক্সন ৱেসলৰ ভিতৰত অত্যধিক চাপৰ বাবেই বিস্ফোৰণ ঘটিছিল ৷ কিন্তু FSL-ৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতহে দুৰ্ঘটনাৰ সঠিক কাৰণ স্পষ্ট হ’ব ।