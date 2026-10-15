ETV Bharat / bharat

গুজৰাটৰ এটা উদ্যোগিক ফেক্টৰীত বিস্ফোৰণ, ৪ জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু

গুজৰাটৰ GIDC-ৰ কোভিকা ডায়েছৰ প্লাণ্টত ফেক্টৰীত বিস্ফোৰণ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৷ আৰক্ষীৰ লগতে ফৰেনছিকৰ দলেও চলাই আছে তদন্ত ৷

Powerful explosion at a chemical company in Chhatral GIDC workers Death
গুজৰাটৰ এটা উদ্যোগিক ফেক্টৰীত বিস্ফোৰণ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 15, 2026 at 7:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গান্ধীনগৰ : বৃহস্পতিবাৰে গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰৰ ছট্ৰাল ঔদ্যোগিক এলেকাত এটা ফেক্টৰীত বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ ফলত ৪ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত মহকুমা বিষয়া, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । জানিব পৰা মতে, এই ঘটনাটো GIDC-ৰ কোভিকা ডায়েছৰ প্লাণ্টত নামৰ এটা ৰাসায়নিক কোম্পানীত বিস্ফোৰণ হয় ৷

প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি, ৰাসায়নিক কাৰখানাটোত শ্ৰমিকসকলে কাম কৰি থকাৰ সময়তে হঠাতে এটা ৰিডাক্সন ৱেসল (Reduction vessel)ৰ ভিতৰত চাপ বৃদ্ধি পায় ৷ ফলত এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় । এই বিস্ফোৰণটো ইমানেই শক্তিশালী আছিল যে ইয়াৰ ফলত চাৰিজন শ্ৰমিকৰ থিতাতে মৃত্যু হয়।

এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা শ্ৰমিক কেইজন হৈছে -

  1. বিনোদ কুমাৰ সিন্ধ,
  2. টেডা দেহাৰী,
  3. লাভন মীণা আৰু
  4. সিকন্দৰ দেহাৰী ।
  • চাপ বৃদ্ধিৰ বাবেই বিস্ফোৰণ !

এই বিস্ফোৰণৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত ৰিডাক্সন ৱেসলৰ ভিতৰত অত্যধিক চাপ জমা হোৱাৰ বাবেই এই ঘটনাটো সংঘটিত হ’ব পাৰে বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।

  • আৰক্ষী, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু FSL আৰম্ভ তদন্ত

এই কাণ্ডৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে কলোল তালুকা আৰক্ষী, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । স্থানীয় মহকুমাধিপতি, মামলাতদাৰ (তহসীলদাৰ) আৰু ফৰেনছিক বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰৰ (FSL) এটা দলেও ঘটনাস্থলীত তদন্ত চলায় ।

দুৰ্ঘটনাটোৰ পৰিস্থিতিৰ তদন্ত কৰি বিষয়াসকলে কয় যে যান্ত্ৰিক বিজুতি বা সুৰক্ষাৰ নিয়ম মানি চলাত গাফিলতি হোৱাৰ ফলতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বুলি অনুমানহে কৰা হৈছে ।

আৰক্ষী পৰিদৰ্শক জে.জে. কালোল তালুকা আৰক্ষী থানাৰ গাধৱীয়ে উল্লেখ কৰে যে প্ৰাথমিক তদন্তৰ পৰা ই এক দুৰ্ঘটনা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ এই ঘটনাত ৪ জন কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু হৈছে । সন্দেহ কৰা হৈছে যে ৰিডাক্সন ৱেসলৰ ভিতৰত অত্যধিক চাপৰ বাবেই বিস্ফোৰণ ঘটিছিল ৷ কিন্তু FSL-ৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতহে দুৰ্ঘটনাৰ সঠিক কাৰণ স্পষ্ট হ’ব ।

লগতে পঢ়ক : মণিপুৰৰ বিএছএফ কেম্পত হাহাকাৰ, হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিল কমেও ৭৫ গৰাকী জোৱান

লগতে পঢ়ক : ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা ১৩ কোটিতকৈ অধিক ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন: চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ ডীপকে

TAGGED:

ঔদ্যোগিক এলেকাত বিস্ফোৰণ
ৰাসায়নিক কাৰখানাত বিস্ফোৰণ
গুজৰাটৰ কোভিকা ডায়েছৰ প্লাণ্ট
ইটিভি ভাৰত অসম
CHEMICAL COMPANY BLAST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.