ETV Bharat / bharat

সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীত অমৰনাথ যাত্ৰাৰ নিৰাপত্তাত নিযুক্ত আৰক্ষী জোৱান নিহত

এই ঘৃণনীয় কাণ্ডক জম্মু-কাশ্মীৰৰ লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰৰ গৰিহণা ।

Policeman Killed In Suspected Terrorist Attack In Jammu Kashmir's Anantnag
অনন্তনাগত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছত উক্ত স্থানত উপস্থিত নিৰাপত্তা বাহিনী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 22, 2026 at 5:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

অনন্তনাগ (জম্মু-কাশ্মীৰ): জম্মু অঞ্চলৰ পুঞ্চ আৰু ৰাজৌৰী জিলাত বৰষুণ, ভূমিস্খলনৰ বাবে যোৱা ১৯ জুলাইৰ পৰা অমৰনাথ যাত্ৰা স্থগিত ৰাখিলেও সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপ ৰোধ হোৱা নাই । ইয়াৰ মাজতেই জম্মু-কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগ জিলাৰ আৰক্ষীলৈ সন্দেহযুক্ত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গুলীচালনা কৰে । এই ঘটনাত এজন আৰক্ষী জোৱান নিহত হয় ।

বুধবাৰে নিশা প্ৰায় ১২.৩০ বজাত অনন্তনাগৰ লাল চ’কত এই গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । এই বিষয়ে বিষয়াসকলে সদৰী কৰা মতে, অমৰনাথ যাত্ৰাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী কৰ্তব্যত নিযুক্ত আছিক হুছেইন কুৰেশ্বী নামৰ এজন হেড কনিষ্টবল এই আক্ৰমণত আহত হোৱাত ততাতৈয়াকৈ অনন্তনাগৰ চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও ইয়াতেই তেওঁক মৃত বুলি চিকিৎসকে ঘোষণা কৰে ।

Policeman Killed In Suspected Terrorist Attack In Jammu Kashmir's Anantnag
নিহত হেড কনিষ্টবল আছিক হুছেইন কুৰেশ্বী (ETV Bharat)

ইয়াৰ পিচতেই নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অঞ্চলটো ঘেৰাও কৰি আক্ৰমণকাৰীৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । নিহত আৰক্ষীজনৰ ঘৰ মধ্য কাশ্মীৰৰ বুডগাম জিলাৰ বেৰৱাহ অঞ্চলত । বুডগামৰ আইআৰপি তৃতীয় বেটেলিয়নত তেওঁ যাত্ৰা কৰ্তব্য পালন কৰাৰ সময়তেই এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় । বাতৰি অনুসৰি লস্কৰ-ই-তৈবাৰ ছাঁয়া সংগঠন ৰেজিষ্টেন্স ফ্ৰণ্টে ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টৰ জৰিয়তে এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে ।

শেহতীয়াকৈ জম্মু সংমণ্ডলৰ বনাঞ্চলত আত্মগোপন কৰি থকা সন্ত্ৰাসবাদীক নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ বাবে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে বহুদিনীয়া সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান চলোৱাত উপত্যকাটোত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ যথেষ্ট হ্ৰাস পোৱাৰ পিছত শেহতীয়াকৈ এই আক্ৰমণটো সংঘটিত হৈছে ।

জম্মু-কাশ্মীৰৰ লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ মনোজ সিনহাই কয়, "এই ঘৃণনীয় কাণ্ডই শাস্তি নোপোৱাকৈ নাথাকে ।" লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ সিনহাই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত আৰক্ষী জোৱানজনৰ হত্যাকাণ্ডক গৰিহণা দি কয় যে এই ঘচনাৰে জড়িতই শাস্তি নোপোৱাকৈ নাথাকে । পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’বলৈ তেওঁ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান নলিন প্ৰভাতৰ সৈতে আলোচনা হোৱা বুলিও কয় । তেওঁ লগতে কয়, "অনন্তনাগত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছত পৰিস্থিতি পুনৰীক্ষণৰ বাবে ডিজিপি নলিন প্ৰভাতৰ সৈতে কথা পাতিলো । কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত প্ৰাণ আহুতি দিয়া হেড কনিষ্টবল আছিক হুছেইন কুৰেশ্বীৰ পৰিয়াললৈ মোৰ আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো । সমগ্ৰ দেশ শ্বহীদৰ পৰিয়ালৰ সৈতে কান্ধত কান্ধ মিলাই থিয় দিছে ।"

লগতে পঢ়ক:ছিকিমত সুৰংগ ভাঙি ২০ জনৰ মৃত্যু, আবদ্ধ কেইবাজনো

ছিকিমত সুৰংগ দুৰ্ঘটনা: ১০ জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু; আৱদ্ধসকলৰ উদ্ধাৰৰ বাবে অব্যাহত অভিযান

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
অমৰনাথ যাত্ৰা
অনন্তনাগ
SUSPECTED TERRORIST ATTACK
POLICEMAN KILLED IN KASHMIR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.