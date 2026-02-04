ETV Bharat / bharat

অৰুণাচলৰ মেহাও অভয়াৰণ্যত ভয়ংকৰ ঘটনা, বাঘৰ আক্ৰমণত নিহত আৰক্ষী জোৱান

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মেহাও অভয়াৰণ্যত বাঘৰ আক্ৰমণত এজন আৰক্ষী জোৱানৰ মৃত্যু । বাঘ ধৰা অভিযানৰ অনুমতি ।

অৰুণাচলৰ মেহাও অভয়াৰণ্যত ভয়ংকৰ ঘটনা, বাঘৰ আক্ৰমণত নিহত আৰক্ষী জোৱান (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 4, 2026 at 8:08 PM IST

3 Min Read
তেজপুৰ : পূব অৰুণাচল প্ৰদেশত সংঘটিত হৈছে এক শিহৰণকাৰী ঘটনা । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মেহাও বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ অন্তৰ্গত ৰয়িং–মায়োদিয়া পথত বাঘৰ আক্ৰমণত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱা এক দুখজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।

বন বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি, ২ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰায় মাজনিশা বাইক চলাই যাত্ৰা কৰি থকা অৱস্থাত এজন ব্যক্তিক বাঘে আক্ৰমণ কৰি নিহত কৰে । নিহত ব্যক্তিজন নামচাই জিলাৰ বাসিন্দা তথা ৰয়িং ডব্লিউ টি আৰক্ষী থানাত কৰ্মৰত হেড কনিষ্টবল চিকছেং মানাপাং বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।

অৰুণাচলৰ মেহাও অভয়াৰণ্যত ভয়ংকৰ ঘটনা, বাঘৰ আক্ৰমণত নিহত আৰক্ষী জোৱান (ETV Bharat Assam)

এই ঘটনাক গুৰুত্বসহকাৰে লৈ ৰাজ্যৰ পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱর্তন মন্ত্ৰী ৱাংকি লোৱাং আৰু উপদেষ্টা ৱাংলিন লোৱাংডঙে ইটানগৰত জ্যেষ্ঠ বন বিষয়াসকলৰ সৈতে এখন জৰুৰী বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে । বৈঠকত মুখ্য বন্য প্ৰাণী সংৰক্ষক (PCCF), বন বাহিনীৰ মুখ্য আৰু মুখ্য বন্যপ্ৰাণী ৱাৰ্ডেন উপস্থিত থাকে ।

এই ঘটনাৰ পাছত ঘটনাস্থলীত দেখা পোৱা গৈছে দুটা বাঘ আৰু আৰক্ষীৰ লোকজনৰ মটৰচাইকেল । আনহাতে, কাষতে থকা বাঘৰ এক ভিডিঅ' ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ।

মুখ্য বন্য প্ৰাণী সংৰক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক বিবৃতিত জনাইছে যে, পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বন বিভাগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা জৰুৰী নিৰ্দেশ জাৰি কৰি ইটানগৰ চিৰিয়াখানাৰ পশু চিকিৎসক ডাঃ ছোৰাং তাদাপ, পাকে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ পশু চিকিৎসক ডাঃ প্ৰণজিৎ বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত এক বিশেষ পশু চিকিৎসা দল প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । দলটোৱে উন্নত সঁজুলিসহ মেহাও অভয়াৰণ্যলৈ তাৎক্ষণিকভাৱে ৰাওনা হৈছে ।

নিহত আৰক্ষী জোৱানজনৰ বাইকখন (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ উপৰি নামডফা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আৰু কামলাং টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ পৰাও বিশেষজ্ঞ এছ টি এফ বনৰক্ষী দল অস্ত্ৰ-সঁজুলিসহ প্ৰেৰণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । দিবাং বন সংমণ্ডলকো পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অতিৰিক্ত লজিষ্টিক সহায় আগবঢ়াবলৈ কোৱা হৈছে । পূব অৰুণাচল বন সংমণ্ডলৰ মুখ্য সংৰক্ষকে সমগ্ৰ অভিযান তদাৰক কৰি নিয়মীয়া প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব বুলি জানিব দিয়ে ।

পৰিস্থিতিৰ নিৰন্তৰ পৰ্যবেক্ষণ আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে পূব অৰুণাচল বন সংমণ্ডলৰ মুখ্য সংৰক্ষকৰ অধ্যক্ষতাত এক প্ৰযুক্তিগত আৰু বিশেষজ্ঞ সমিতি গঠন কৰা হৈছে । ৰয়িং–মায়োদিয়া পথত যাতায়াত কৰা সাধাৰণ ৰাইজক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে সামাজিক মাধ্যমত দেখা গৈ থকাৰ দৰে বন্যপ্ৰাণীৰ ওচৰলৈ নাযাবলৈ আৰু গাড়ী ৰখা নিষেধ কৰাৰ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ।

মানৱ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইন, ১৯৭২ৰ ধাৰা ১১(ক) অনুসৰি ৰাজ্যৰ মুখ্য বন্যপ্ৰাণী ৱাৰ্ডেনে সংশ্লিষ্ট বাঘটো শান্ত কৰা/ফান্দ ব্যৱহাৰ কৰি ধৰি পুনৰ্বাসনৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে । এই কাম ৰাষ্ট্ৰীয় বাঘ সংৰক্ষণ কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি সম্পন্ন কৰা হ’ব বুলি জানিব দিয়ে ।

ইফালে ৰাজ্য চৰকাৰে নিহত আৰক্ষী জোৱানজনৰ পৰিয়াললৈ ১০ লাখ টকাৰ এককালীন অনুদান প্ৰদান কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে । লগতে নামচাইত থকা পৰিয়ালটোক সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়াবলৈ বন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

