যাত্ৰীবাহী বাছৰ দুৰ্ঘটনাৰ ৰহস্য ফাদিল; আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিল প্ৰকৃত কাৰণ

কুৰ্নুলত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছখনে খুন্দামৰা বাইকখনৰ পাছফালে বহি অহা আৰোহীজনক আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে আৰু তেওঁক জেৰা কৰি আৰক্ষীয়ে প্ৰয়োজনীয় তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে ।

KURNOOL BUS FIRE TRAGEDY
দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছখন (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 26, 2025 at 12:03 AM IST

অমৰাৱতী : অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কুৰ্নুলত সংঘটিত ভয়াবহ বাছ দুৰ্ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰা বাইকৰ পাছফালে বহি অহা আৰোহীজনক শনিবাৰে আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰে । এই দুৰ্ঘটনাত এজন মটৰ চাইকেল আৰোহীকে ধৰি ১৮ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । আৰক্ষীয়ে জীৱিতগৰাকীক কুৰ্ণুলৰ টুগ্গলী চহৰৰ বাসিন্দা এৰিশ্বামী ওৰফে নানী বুলি চিনাক্ত কৰিছে ।

শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা বেংগালুৰু অভিমুখী ভেমুৰি কাবেৰী ট্ৰেভেলছৰ এখন বাছ মটৰ চাইকেলত খুন্দা মৰাৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ ফলত বাইকখনৰ চালক শিৱশংকৰৰ লগতে ১৮ গৰাকী যাত্ৰীৰ মৃত্যু হয় । বাছখনত ই-কমাৰ্চ কোম্পানী এটাৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত প্ৰায় ৪০০টা স্মাৰ্টফোন কঢ়িয়াই অনা বুলি অনুমান কৰা হৈছে আৰু যিবোৰৰ বিস্ফোৰণে জুইক আৰু অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছিল ।

ইয়াৰ পাছতেই আজি এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কুৰ্ণুলৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বিক্ৰান্ত পাটিলে কয় যে মৃত মটৰ চাইকেল আৰোহীজনৰ পাছফালে বহি অহা আৰোহীজনক এৰিশ্বামী ওৰফে নানী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । কুৰ্নুলৰ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁক জেৰা কৰা হৈছিল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল ।

জিলাখনৰ শীর্ষ আৰক্ষী বিষয়াজনে জনোৱা মতে, এৰিস্বামী আৰু পালছাৰ আৰোহী শিৱশংকৰে মাজনিশা (পুৱা প্ৰায় ২ বজাত) লক্ষ্মীপুৰম গাঁৱৰ পৰা টুগলী অভিমুখে ৰাওনা হয় । তেওঁলোকে বাটত পুৱা ২.২৪ বজাত কিয়া শ্ব’ৰুমৰ সমীপৰ পেট্ৰ’ল পাম্পত ৩০০ টকাৰ পেট্ৰ’ল ভৰাইছিল ।

আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে আৰু কয়, "তাৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে শিৱশংকৰে চিন্নাটেকুৰুৰ ওচৰত ছিটিকি গৈ পথৰ সোঁফালে থকা ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰে । দুৰ্ঘটনাটোত শিৱশংকৰৰ থিতাতে মৃত্যু হয় । পাছফালে বহি যোৱা এৰিস্বামী সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ।"

কুৰ্ণুলৰ এছ পিৰ মতে, পথৰ মাজত পৰি থকা শিৱশংকৰক এফালে টানি বাইকখন তুলি লোৱা সময়তে তীব্ৰবেগী বাছখনে বাইকখনত খুন্দা মাৰি অলপ দূৰলৈ লৈ যায় ।

"সেইখন টানি লৈ যোৱা হৈছিল । বাছৰ তলৰ জুই দেখি এৰিস্বামী ভয় খাইছিল আৰু তেওঁ নিজৰ গৃহ চহৰ টুগ্গলীলৈ পলায়ন কৰিছিল । উলিণ্ডাকোণ্ডা আৰক্ষীয়ে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি বাছ দুৰ্ঘটনাৰ তদন্ত কৰি আছে । আমি অধিক তদন্তৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছো ।" তেওঁ লগতে কয় ।

ডি এন এ পৰীক্ষাৰ বাবে জ্বলি যোৱা অৱশিষ্ট বিচাৰি ফৰেনছিক দলৰ তদন্ত

ভেমুৰি কাবেৰী ট্ৰেভেলছ বাছ দুৰ্ঘটনাত নিহতসকলৰ মৃতদেহ ক্ষত-বিক্ষত অৱস্থা উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগতে অধিকাংশ লোক জ্বলি ছাইলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ লগে লগে কোনটো মৃতদেহ কাৰ সেইটো নিৰ্ণয় কৰাৰ বাবে ডি এন এ পৰীক্ষা কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব । এই প্ৰতিবেদনসমূহ আহিবলৈ ৪৮ ঘণ্টাৰো অধিক সময় লাগিব পাৰে । তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ হাতত মৃতদেহ গতাই দিয়া সম্ভৱ নহ’ব ।

কুৰ্ণুল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ফৰেনছিক বিভাগৰ মুৰব্বী ডাঃ ছাই সুধীৰ, ডাঃ ব্ৰহ্মজী মাষ্টাৰ, ডাঃ নাগাৰ্জুনৰ নেতৃত্বত ৬ জন ফৰেনছিক চিকিৎসক আৰু ১০ জন পি জিয়ে ১৯ টা মৃতদেহৰ ডি এন এ পৰীক্ষাৰ বাবে নমুনা সংগ্ৰহ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছে । ফৰেনছিক দলসমূহে কোমল কলা (কোষ), হাড়ৰ মজ্জা, আৰু ডি এন এ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অন্যান্য নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছিল ।

নমুনাৰ লগত মিলাবলৈ মৃতকৰ পিতৃ-মাতৃ, সন্তান আৰু ভাই-ভনীৰ পৰা তেজৰ নমুনা ল’ব লাগিব । এই পৰ্যন্ত এনে ১২ জন আত্মীয়ৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে । এই সকলোবোৰ ডি এন এ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । যিমান পাৰি সোনকালে পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ ফৰেনছিক লেবৰেটৰীৰ সঞ্চালক জি পালাৰাজুৰ নেতৃত্বত বিশেষ দল গঠন কৰা হৈছে ।

