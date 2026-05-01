৩৪ বছৰ পূৰ্বে হত্যা কৰা মহিলাৰ কংকালৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ !
গুজৰাট আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ বৃহৎ সফলতা । ৩৪ বছৰ পূৰ্বে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰমাণ লাভ কৰিছে ।
Published : May 1, 2026 at 2:45 PM IST
আহমেদাবাদ : গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত এক ৰহস্যজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে । বৃহস্পতিবাৰে গুজৰাট আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাই গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই এটা নৰকংকাল উদ্ধাৰ কৰে । ভাটৱা অঞ্চলত প্ৰায় ২০ ফুট দ গাঁত খান্দি আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে নৰকংকালটো । কংকালটো এগৰাকী মহিলাৰ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । অভিযোগ অনুসৰি ৩৪ বছৰ পূৰ্বে মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰা হৈছিল ।
অপৰাধ শাখাৰ উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত ভাৰত পেটেলে জনোৱা মতে যদিও এই গোচৰটো অতি পুৰণি, তথাপিও কাৰিকৰী আৰু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানৰ ভিত্তিত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে । নৰকংকালৰ অৱশিষ্টৰ ডিএনএ পৰীক্ষাৰ পিছতহে সঠিক চিনাক্তকৰণ আৰু অধিক আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে । লগতে এইক্ষেত্ৰত জড়িত সকলো অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ।
ইফালে কংকালটো ফাৰ্জানা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে ফাৰ্জানাই ছুৰাটত এজন যুৱকৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল যদিও এবছৰৰ পিছতে তেওঁলোকৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছিল । পিছত ঢোলকাত থকা পিতৃৰ ঘৰলৈ ফাৰ্জনা উভতি আহে আৰু আহমেদাবাদতে থাকিবলৈ লয় । তাৰ পিছত ফাৰ্জানা নাৰীদেহ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হোৱাৰ লগতে সেই সময়ত বহু পুৰুষৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা বুলিও চৰ্চা চলিছিল । পিছত তেওঁ আহমেদাবাদত ছামছুদ্দিনক লগ পাই আৰু প্ৰেমত পৰে । পিছত দুয়োৰে বিয়া হয় ।
সূত্ৰৰ মতে বিয়াৰ পিছতো যেতিয়া ফাৰ্জানাৰ আচৰণ সলনি নহ'ল তেতিয়া ছামছুদ্দিনে তেওঁক হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰে আৰু ভাতৃ ইকবাল আৰু বন্ধু আব্দুল কৰিমৰ সৈতে হত্যাৰ পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰে । ইফালে কৰিমৰ চিনাকি ছাদিয়া বিবিকো এই পৰিকল্পনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় । যিহেতু বিবি অকলে থাকে গতিকে তেওঁৰ ঘৰতে ফাৰ্জানাক হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰা হ'ল । পৰিকল্পনা অনুসৰি এদিন ফাৰ্জানা আৰু ছামছুদ্দিন নিশা বিবিৰ ঘৰতে থাকিল ।
অভিযোগ অনুসৰি সেইদিনাই নিশা চাৰিও অভিযুক্তই ফাৰ্জানাক ডিঙি চেপি হত্যা কৰে । হত্যাৰ পূৰ্বে ছাদিয়া বিবিৰ ঘৰৰ বাহিৰত তেওঁলোকে এটা গাঁত খান্দিছিল । হত্যাৰ পিছত ফাৰ্জানাৰ মৃতদেহ সেই গাঁততে পুতি থোৱা হয় আৰু ইটাৰে ঢাকি থোৱা হয় । এই সমগ্ৰ ঘটনা ছাদিয়া বিবিৰ এজন আত্মীয়ই প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল । তেওঁকো অভিযুক্তসকলে হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল ।
অপৰাধ শাখাৰ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত ভাৰত পেটেলে কয় যে ফাৰ্জানাৰ স্বামী আৰু ভাতৃক সোধাপোছাৰ বাবে আটক কৰা হৈছে যদিও বাকী সন্দেহযুক্ত লোকসকলৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে । কিন্তু সেই কংকালৰ অৱশিষ্ট ফাৰ্জানাৰে আছিল নে ? তাক লৈ আৰক্ষীও বিমোৰত পৰিছে । অৱশ্যে ফাৰ্জানাৰ ভাতৃ জীয়াই আছে গতিকে ডিএনএ পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে পৰিচয় নিশ্চিত কৰা হ'ব বুলি আৰক্ষীয়ে জনাইছে । এই ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ আহমেদাবাদত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
