ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ অধীনত প্ৰথম হালালা গোচৰত আৰক্ষীৰ অভিযোগনামা দাখিল
মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁৰ ওপৰত হালালাৰ বাবে জোৰ-জবৰদস্তি কৰাৰ উপৰিও 'মানসিক আৰু শাৰীৰিক হাৰাশাস্তি' চলোৱাৰ অভিযোগ কৰিছিল ।
Published : May 14, 2026 at 5:24 PM IST
ডেৰাডুন (উত্তৰাখণ্ড) : উত্তৰাখণ্ডত একক দেৱানী বিধি মানে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড (চমুকৈ ইউচিচি) ৰূপায়ণৰ পিছত হালালাৰ সৈতে জড়িত প্ৰথমটো গোচৰৰ অভিযোগনামা উত্তৰাখণ্ড আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰিছে । উত্তৰাখণ্ডৰ হৰিদ্বাৰ জিলাৰ বুগ্গাৱালা থানা অধীনস্থ অঞ্চলত পঞ্জীয়ন কৰা গোচৰত আৰক্ষীয়ে তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰি আদালতত অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে । অৱশ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমান পৰ্যন্ত কোনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই । আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ মতে, যি ধাৰাত এই গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে, সেই ধাৰাত তাৎক্ষণিকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা নাই ।
মুছলমানৰ মাজত হালালা এনে এক প্ৰথা য’ত যদি কোনো মহিলাৰ তিনি তালাকৰ জৰিয়তে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় আৰু একেজন পুৰুষক পুনৰ বিয়া কৰাব বিচাৰে তেন্তে প্ৰথমে আন এজন পুৰুষক বিয়া কৰাব লাগিব আৰু বিবাহ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব । তাৰ পিছত তেওঁ সেই লোকজনৰ লগত বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিব লাগিব । তেতিয়াহে তেওঁ প্ৰথম স্বামীক পুনৰ বিয়া কৰাব পাৰিব ।
প্ৰায় দুমাহ পূৰ্বে এগৰাকী মহিলাই নিজৰ পূৰ্বৰ স্বামী আৰু শহুৰেকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে এই গোচৰটো ৰুজু হৈছিল । মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁৰ বিবাহৰ পিছত 'অহৰহ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হাৰাশাস্তি' চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।
মহিলাগৰাকীয়ে দাবী কৰিছিল যে অৱশেষত তেওঁৰ তিনি তালাকৰ জৰিয়তে বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছিল আৰু লগতে তেওঁৰ এতিয়াৰ প্ৰাক্তন স্বামী (যিজন গোচৰৰ মূল অভিযুক্ত)ৰ বিৰুদ্ধে হালালাৰ অভিযোগো দাখিল কৰিছিল । অভিযোগত মহিলাগৰাকীৰ শহুৰেকৰ লগতে আন তিনিজনৰ নামো সহ-অভিযুক্ত হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছে ।
হৰিদ্বাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক (গ্ৰাম্য) শেখৰ চন্দ্ৰ ছুয়ালে কয় যে তদন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে । ছুয়ালে কয়, "প্ৰায় দুমাহ পূৰ্বে গোচৰটো পঞ্জীয়ন হৈছিল । এতিয়া তদন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আদালতত অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে । এই গোচৰত প্ৰয়োগ কৰা ধাৰাসমূহত গ্ৰেপ্তাৰৰ ব্যৱস্থা নাই, যাৰ বাবে কাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই । আদালতৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি এতিয়া অধিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে হালালাৰ প্ৰথাক নিষিদ্ধ আৰু অপৰাধ বুলি গণ্য কৰা ইউচিচিৰ কেইবাটাও ধাৰাত আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল । তদুপৰি ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ (বিএনএছ) ২০২৩ আৰু যৌতুক নিষেধাজ্ঞা আইন, ১৯৬১ৰ অন্যান্য ধাৰাও সংযোজন কৰা হয় । আনহাতে তিনি তালাকৰ সৈতে জড়িত অভিযোগসমূহ মুছলমান মহিলা (বিবাহৰ ওপৰত অধিকাৰ সুৰক্ষা) আইন, ২০১৯ৰ অধীনত দাখিল কৰা হয় ।
তদন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ৰুড়কীৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশ-দ্বিতীয় আদালতত অভিযোগনামা দাখিল কৰা হয় । ইয়াৰ পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে অভিযোগকাৰী আৰু অভিযুক্ত ব্যক্তিসকলৰ বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰিছিল ।
