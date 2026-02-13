ETV Bharat / bharat

আজিৰে পৰা ‘সেৱা তীৰ্থ’ হ’ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ নতুন ঠিকনা

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়টো নতুন ঠিকনালৈ স্থানান্তৰিত হ’লে অৱসান ঘটিব এটা যুগৰ ৷ ১৯৪৭ চনত দেশৰ স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা ৰাইছিনা হিলছৰ দক্ষিণ ব্লকতে আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়টো ।

PMO TO SHIFT TO SEVA TEERTH
নতুন দিল্লীৰ কৰ্তব্য পথত থকা কৰ্তব্য ভৱন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলিৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী(বিগত বৰ্ষৰ ৬ আগষ্টৰ ফটো) (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 13, 2026 at 6:01 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: আজি অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৬ বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত সেৱা তীৰ্থ আৰু কৰ্তব্য ভৱন-১ আৰু ২ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব ৷ আজিৰে পৰা সেৱা তীৰ্থ হ’ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ নতুন ঠিকনা ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, নিজৰ কাৰ্যালয় স্থানান্তৰ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দিনৰ প্ৰায় ১.৩০ বজাত সেৱা তীৰ্থৰ নাম আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিব ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় সেৱা তীৰ্থলৈ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ পূৰ্বে ছাউথ ব্লকত অনুষ্ঠিত হ’ব বিশেষ কেবিনেট বৈঠক, যিখন হ’ব ছাউথ ব্লকৰ সম্ভৱতঃ অন্তিমখন বৈঠক ।

PMO TO SHIFT TO SEVA TEERTH
কৰ্তব্য ভৱনৰ বাহিৰৰ দৃশ্য (ANI)

এই পৰিৱৰ্তন মাইলৰ খুঁটি

এই সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে এনেদৰে কয়, ‘‘এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাৰতৰ প্ৰশাসনিক শাসনৰ গাঁথনিত এক পৰিৱৰ্তনশীল মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হ’ব আৰু আধুনিক, দক্ষ, সুলভ আৰু নাগৰিককেন্দ্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰিব ।’’

দশক দশক ধৰি কেইবাটাও মূল চৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু মন্ত্ৰালয় চেণ্ট্ৰেল ভিষ্টা অঞ্চলৰ একাধিক স্থানত আছিল ৷ এই বিস্তাৰৰ ফলত কাৰ্যকৰী অদক্ষতা, সমন্বয়ৰ প্ৰত্যাহ্বান, বৃদ্ধি পোৱা ৰক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় আৰু অনুপযুক্ত কৰ্ম পৰিৱেশ আদি সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ।

PMO TO SHIFT TO SEVA TEERTH
২০২৬ চনৰ প্ৰথম দিনটোত ছাউথ ব্লকৰ সন্ধিয়াৰ মনোৰম দৃশ্য (ANI)

সেৱা তীৰ্থত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সচিবালয় আৰু কেবিনেট সচিবালয় আছে, যিবোৰ পূৰ্বতে বিভিন্ন স্থানত আছিল ।

কৰ্তব্য ভৱন - ১ আৰু ২

কৰ্তব্য ভৱন-১ আৰু ২ ত ক্ৰমে বিত্ত মন্ত্ৰালয়, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়, কৰ্প’ৰেট পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়, শিক্ষা মন্ত্ৰালয়, সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়, আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰালয়, তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়, কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰালয়, ৰাসায়নিক আৰু সাৰ মন্ত্ৰালয় আৰু জনজাতীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়কে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰালয় অৱস্থিত ৷

দুয়োটা অট্টালিকাৰ চৌহদতে ডিজিটেলভাৱে সংহত কাৰ্যালয়, সুসংগঠিত ৰাজহুৱা যোগাযোগৰ স্থান আৰু কেন্দ্ৰীভূত অভ্যৰ্থনাৰ সুবিধা আছে । এই বৈশিষ্ট্যসমূহে সহযোগিতা, দক্ষতা, মসৃণ শাসন, উন্নত নাগৰিক অংশগ্ৰহণ আৰু কৰ্মচাৰীৰ কল্যাণৰ প্ৰসাৰ ঘটাত সহায় কৰিব ।

PMO TO SHIFT TO SEVA TEERTH
ছাউথ ব্লক (ETV Bharat)

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, ‘‘চাৰি(৪) তাৰকাযুক্ত গ্ৰিহা(GRIHA) মানদণ্ড অনুসৰি ডিজাইন কৰা এই অট্টালিকাসমূহত নবীকৰণযোগ্য শক্তি ব্যৱস্থা, পানী সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা, আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা সমাধান আৰু উচ্চ কাৰ্যক্ষম অট্টালিকাৰ গঠন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷’’

এই ব্যৱস্থাসমূহে কাৰ্যকৰী দক্ষতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱো যথেষ্ট হ্ৰাস কৰে । অট্টালিকাৰ চৌহদসমূহত বিস্তৃত সুৰক্ষা ব্যৱস্থাসমূহো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যেনে - স্মাৰ্ট প্ৰৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা, উন্নত মানদণ্ডৰ নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা আৰু উন্নত জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থাৰ আন্তঃগাঁথনি ইত্যাদি ৷ যিয়ে এক নিৰাপদ আৰু সুৰক্ষিত পৰিৱেশ নিশ্চিত কৰে ।

কৰ্তব্য ভৱন - ৩

বিগত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰ্তব্য ভৱন - ৩ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিছিল । ইয়াত গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়, বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়, গ্ৰাম্য উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়, এম এছ এম ই মন্ত্ৰালয়, প্ৰযুক্তি বিভাগ, পেট্ৰ’লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয় আৰু প্ৰধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা(পি এছ এ)কে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰালয় অৱস্থিত ।

PMO TO SHIFT TO SEVA TEERTH
নৰ্থ ব্লক (ETV Bharat)

কৰ্তব্য ভৱন - ৩ ত দিল্লীৰ বিভিন্ন স্থানত থকা বিভিন্ন মন্ত্ৰালয় আৰু বিভাগসমূহক একত্ৰিত কৰি দক্ষতা, উদ্ভাৱন আৰু সহযোগিতাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে স্থাপন কৰা হৈছে ৷

সেৱা তীৰ্থ - এটা ব্যয়বহুল আঁচনি

সেৱা তীৰ্থ চৌহদ(এগজিকিউটিভ এনক্লেভ বুলিও জনা যায়) নিৰ্মাণৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্বত আছে লাৰ্চেন এণ্ড টৌব্ৰ’ ৷ ২২৬,২০৩ বৰ্গফুট এলেকাজুৰি বিস্তৃত চৌহদটো নিৰ্মাণত ব্যয় কৰা হৈছে ১,১৮৯ কোটি টকা ।

PMO TO SHIFT TO SEVA TEERTH
কৰ্তব্য ভৱনৰ একাংশ (ETV Bharat)

আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে এটা নতুন চৰকাৰী বাসগৃহ ‘‘এগজিকিউটিভ এনক্লেভ পাৰ্ট ২’’ ৰ নিৰ্মাণৰ কামো চলি আছে । এই কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী লোক কল্যাণ মাৰ্গৰ ৭ নং বাসগৃহৰ পৰা নতুন ভৱনটোলৈ স্থানান্তৰিত হ’ব ।

কৰ্তব্য ভৱন

কৰ্তব্য ভৱন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অভিলাষী চেণ্ট্ৰেল ভিষ্টা পুনৰ উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ এক অংশ, য’ত আছে নতুন সংসদ ভৱন, সংসদ সদস্যৰ বাবে চেম্বাৰ, চেণ্ট্ৰেল ভিষ্টা এভিনিউ, কমন চেণ্ট্ৰেল সচিবালয়ৰ ১০ টা অট্টালিকা ।

PMO TO SHIFT TO SEVA TEERTH
আজি মুকলি হোৱা কৰ্তব্য ভৱন - ১ (ETV Bharat)

প্ৰকল্পটোত ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখাগাৰৰ বাবে অতিৰিক্ত অট্টালিকা (হেৰিটেজ বিল্ডিঙৰ উপৰিও), এটা নতুন আই জি এন চি এ ভৱন, নিৰাপত্তা বিষয়াৰ বাবে সুবিধা, উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে চৰকাৰী বাসগৃহ, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়কে ধৰি এটা কাৰ্যবাহী এনক্লেভ, কেবিনেট সচিবালয়, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সচিবালয়, নৰ্থ ব্লক আৰু ছাউথ ব্লকলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগ্ৰহালয় স্থানান্তৰ আদিও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

উল্লেখযোগ্য যে এই প্ৰকল্পৰ লক্ষ্য হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন আৰু ইণ্ডিয়া গেটৰ মাজৰ ৩ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ কৰ্তব্যপথৰ নবীকৰণ আৰু নৰ্থ ব্লক আৰু ছাউথ ব্লকক ৰাজহুৱাভাৱে সুলভ সংগ্ৰহালয়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰা ।

লগতে পঢ়ক: ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্য চুক্তিয়ে ১৪০ কোটি ভাৰতীয়ৰ ভৱিষ্যত বন্ধকত ৰাখিছে : ৰাহুল গান্ধী

TAGGED:

SEVA TEERTH
PMO TO SHIFT TO SEVA TEERTH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.