'NCERT বিতৰ্কক লৈ অসন্তুষ্ট প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়; জবাবদিহিতাৰ আহ্বান

'NCERT বিতৰ্কক লৈ অসন্তুষ্ট প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়; জবাবদিহিতাৰ আহ্বান
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 'ন্যায়পালিকাত দুৰ্নীতি'ৰ ওপৰত এটা অধ্যায় সংযোজন থকা এখন পাঠ্যপুথি সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰে ।
Published : February 26, 2026 at 8:40 PM IST
নতুন দিল্লী : এন চি ই আৰ টি বিষয়ক লৈ অসন্তুষ্ট প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় । সূত্ৰসমূহে ইংগিত দিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেবিনেট বৈঠকত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল । তেওঁ সুধিলে, "আমি অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ন্যায়িক দুৰ্নীতিৰ বিষয়ে কি শিকাবলৈ ওলাইছো ?" তেওঁ সমগ্ৰ বিষয়টোত জবাবদিহিতাৰ আহ্বান জনাইছে ।
সঁচাকৈয়ে এন চি ই আৰ টিৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি এখনত 'ন্যায়পালিকাত দুৰ্নীতি'ৰ ওপৰত এটা অধ্যায় সংযোজন কৰা হৈছিল ইয়াৰ পৰাই বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হয় । আদালতে এই পাঠ্যপুথিখন নিষিদ্ধ কৰিছে ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এন চি ই আৰ টিৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথিত 'সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা' আৰোপ কৰে । আদালতে কিতাপখনৰ সকলো কপি জব্দ কৰাৰ লগতে ইয়াৰ ডিজিটেল সংস্কৰণ আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য্য কান্তৰ নেতৃত্বত গঠিত বিচাৰপীঠে কয়, "তেওঁলোকে আক্ৰমণ চলাইছে । ন্যায়পালিকাৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ।"
কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে এই বিষয়ত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ স্থিতি পুনৰাবৃত্তি কৰে । তেওঁ জবাবদিহিতা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে বিতৰ্কিত পাঠ্যক্ৰমৰ খচৰা প্ৰস্তুতৰ লগত জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।
শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে চৰকাৰে ন্যায়পালিকাক সম্পূৰ্ণৰূপে সন্মান কৰে আৰু ইয়াক অসন্মান কৰাৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই । তেওঁ কয়, "যেতিয়া এই কাণ্ড মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'ল, তেতিয়া মই এন চি ই আৰ টিক তৎক্ষণাত সকলো কিতাপ পুনৰ ঘূৰাই অনা আৰু অধিক বিতৰণ নকৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলোঁ । ন্যায়পালিকাৰ অপমান কৰাৰ কোনো উদ্দেশ্য নাছিল । আমি এই ঘটনাক গুৰুত্বসহকাৰে লওঁ ।" মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ তদন্ত কৰা হ’ব, আৰু দোষী সাব্যস্ত হোৱাসকলক শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব । এনে ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি নহ’ব বুলি তেওঁ পুনৰ কয় ।
সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে গোচৰটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে ক্ষমা বিচৰাৰ পিছতো গোচৰৰ শুনানি অব্যাহত ৰখাত সমগ্ৰ বিষয়টো তীব্ৰতৰ হৈ পৰে । আদালতে কয় যে তেওঁলোকে বিষয়টোৰ মূল কথালৈকে যাব । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পাঠ্যক্ৰমৰ বিতৰ্কিত অংশটোক ন্যায়িক প্ৰতিষ্ঠানটোক দুৰ্বল কৰি তোলা আৰু ইয়াৰ মৰ্যাদাক অপমান কৰা বুলি অভিহিত কৰে । আদালতে কয় যে এনে কৰিবলৈ সুপৰিকল্পিত প্ৰচেষ্টা চলোৱা যেন লাগে ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠত ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচী আৰু ন্যায়াধীশ বিপুল এম পাঞ্চোলিও আছিল । বিচাৰপীঠে এন চি ই আৰ টিৰ সঞ্চালক আৰু বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ সচিবক কাৰণ দেখুৱাই জাননী জাৰি কৰি দায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে কিয় অৱজ্ঞাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিব নালাগে সেই কথা বুজাবলৈ কয় ।
এন চি ই আৰ টিৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথিত কোৱা হৈছে যে দুৰ্নীতি, গোচৰৰ বৃহৎ বেকলগ, ন্যায়াধীশৰ নাটনি ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম ।
এন চি ই আৰ টিয়ে এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি কয়, "কোনো সাংবিধানিক সংস্থাৰ কৰ্তৃত্বক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন বা ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই । চলি থকা পৰ্যালোচনা প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে এন চি ই আৰ টি সদায় গঠনমূলক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বাবে মুকলি । গতিকে প্ৰয়োজন অনুসৰি ইয়াক উপযুক্ত কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনা কৰি পুনৰ লিখা হ'ব আৰু ২০২৬-২৭ চনৰ শৈক্ষিক অধিবেশন আৰম্ভ কৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে উপলব্ধ কৰা হ'ব ।"
এই সিদ্ধান্তৰ ভুলৰ বাবে এন চি ই আৰ টিয়ে পুনৰবাৰ অনুশোচনা কৰি ক্ষমা বিচাৰিছে আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক পবিত্ৰতা আৰু সন্মানৰ বাবে কাম কৰি যোৱাৰ সংকল্প পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰিছে ।