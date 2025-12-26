আজিৰে পৰা ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক
বৈঠকত পাঁচটা মূল ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব । সেইকেইটা হৈছে প্ৰাথমিক শিশু শিক্ষা, স্কুলীয়া শিক্ষা, দক্ষতা, উচ্চ শিক্ষা, ক্ৰীড়া আৰু পাঠ্যক্ৰম বহিৰ্ভূত কাৰ্যসূচী ।
Published : December 26, 2025 at 3:30 PM IST
নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুকুৰবাৰৰ পৰা দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবসকলৰ পঞ্চম ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত অধ্যক্ষতা কৰিছে । এই সন্মিলনত গাঁথনিগত আৰু স্থায়ী আলোচনাৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰ-ৰাজ্যৰ সম্পৰ্কক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা হ’ব ।
২৬ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২৮ ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত এই তিনিদিনীয়া সন্মিলনত কেন্দ্ৰ-ৰাজ্যৰ এক উমৈহতীয়া উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচী চূড়ান্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে । আনহাতে, অসমৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও বিষয়ে ইয়াত স্থান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰে ভিতৰত শেহতীয়াকৈ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতিয়ে গুৰুত্ব লাভ কৰিব পাৰে ।
বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰণালয়, বিভাগ, নিটি আয়োগ, ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ প্ৰতিনিধি আৰু বিষয়বস্তুৰ বিশেষজ্ঞৰ মাজত বিস্তৃত আলোচনাৰ ভিত্তিত এই সন্মিলনত ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলসমূহে পালন কৰিবলগীয়া উত্তম পদ্ধতি আৰু কৌশলসমূহ সামৰি ‘বিকশিত ভাৰতৰ বাবে মানৱ ৰাজধানী’ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব বুলি এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত প্ৰকাশ পাইছে ।
এই সামগ্ৰিক বিষয়বস্তুৰ অধীনত পাঁচটা মূল ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হ’ব । সেইকেইটা হৈছে প্ৰাথমিক শিশু শিক্ষা, স্কুলীয়া শিক্ষা, দক্ষতা, উচ্চ শিক্ষা, ক্ৰীড়া আৰু পাঠ্যক্ৰম বহিৰ্ভূত কাৰ্যসূচী ।
ৰাজ্যসমূহত নিয়ন্ত্ৰণমুক্তকৰণৰ ওপৰতো ছটা বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ’ব । সেইকেইটা হৈছে প্ৰশাসনত প্ৰযুক্তি: সুযোগ, বিপদাশংকা আৰু প্ৰশমন; স্মাৰ্ট যোগান শৃংখল আৰু বজাৰ সংযোগৰ বাবে এগ্ৰিষ্টেক; এক ৰাজ্য, এক বিশ্বমানৰ পৰ্যটনস্থলী; আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত আৰু স্বদেশী আৰু বাওঁপন্থী উগ্ৰবাদ-পৰৱৰ্তী ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা ।
ইয়াৰ উপৰি ঐতিহ্য আৰু পাণ্ডুলিপি সংৰক্ষণ আৰু ডিজিটেলাইজেচন আৰু সকলোৰে বাবে আয়ুষ- প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদানত জ্ঞান সংহত কৰাৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীভূত আলোচনা অনুষ্ঠিত হ’ব ।
এই সন্মিলনে ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়নৰ অগ্ৰাধিকাৰৰ ওপৰত গাঁথনিগত আৰু স্থায়ী আলোচনাৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰ-ৰাজ্যৰ অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে বুলি বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সমবায় ফেডাৰেলিজমৰ দৃষ্টিভংগীত পৰিচালিত এই সন্মিলনে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যসমূহে সহযোগিতা আগবঢ়োৱা মঞ্চ হিচাপে কাম কৰে, ভাৰতৰ মানৱ পুঁজিৰ সম্ভাৱনা সৰ্বাধিক কৰাৰ বাবে আৰু সৰ্বাংগীণ, ভৱিষ্যতৰ বাবে সাজু হোৱাটো ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে এক ঐক্যবদ্ধ ৰোডমেপ ডিজাইন কৰে ।
এই ভাৰতীয় লোকক কেৱল জনগাঁথনিগত লাভ হিচাপে গণ্য কৰাৰ দৃষ্টিভংগীৰ বাহিৰলৈ গৈ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে শিক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে, দক্ষতাৰ পদক্ষেপক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আৰু সমগ্ৰ দেশতে ভৱিষ্যতৰ বাবে সাজু হৈ থকা কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টিৰ বাবে সুনিৰ্দিষ্ট কৌশল প্ৰস্তুত কৰি নাগৰিকসকলক মানৱ পুঁজি হিচাপে স্থান দিয়াৰ বাবে সহযোগিতামূলক কাৰ্যৰ ভিত্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব ।
উল্লেখ্য যে বিগত চাৰি বছৰ ধৰি প্ৰতিবছৰে মুখ্য সচিবসকলৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন আয়োজন কৰা হৈ আহিছে । ২০২২ চনৰ জুন মাহত ধৰ্মশালাত প্ৰথমখন সন্মিলন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত ২০২৩ চনৰ জানুৱাৰী, ২০২৩ চনৰ ডিচেম্বৰ আৰু ২০২৪ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত নতুন দিল্লীত এই সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয় ।
এই সন্মিলনত সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্য সচিব, জ্যেষ্ঠ বিষয়া, বিষয়বস্তুৰ বিশেষজ্ঞৰ লগতে অন্যান্যসকল উপস্থিত থাকিব ।