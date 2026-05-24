নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নীৰৱতাক লৈ প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছৰ

নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল প্ৰসংগত চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ । শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবীত হায়দৰাবাদত এনএছইউআইৰ প্ৰতিবাদ ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 24, 2026 at 5:52 PM IST

নতুন দিল্লী: নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে দেশত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । বিশেষকৈ বিৰোধী দলবোৰে এনডিএ চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি লৈছে । তাৰ মাজতে লোকসভাৰ বিৰোধী নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে এই প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আক্ৰমণ কৰিছে ।

নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰী মৌন বুলি অভিযোগ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে ২২ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ দুৰ্দশাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীক জবাবদিহি কৰাৰ দাবী জনায় । বাৰে বাৰে নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু চৰকাৰ নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকাৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীয়ে শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰো দাবী জনায় ।

হায়দৰাবাদত এনএছইউআইৰ নেতৃত্বত হোৱা প্ৰতিবাদৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে এক্সত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "যেতিয়া লাখ লাখ যুৱক ৰাজপথলৈ ওলাই আহে, ২২ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যৎ সংকটত আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মৌন হৈ আছে-তেতিয়া চৰকাৰে সঁহাৰি জনোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বিষয়টো এৰাই চলাতহে মনোনিৱেশ কৰে । যেতিয়ালৈকে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ নকৰে আৰু নীটৰ দৰে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা বন্ধ কৰাৰ বাবে ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে-আমি শান্ত নহওঁ ।"

এনএছইউআইৰ সভাপতি বিনোদ জাখৰৰ নেতৃত্বত সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক 'যুৱ বিৰোধী নীতি' গ্ৰহণ নকৰিবলৈ সকীয়াই দিয়ে ।

ৰাহুল গান্ধীৰ উপৰিও একেটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি কংগ্ৰেছ দলেও এই বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলে লাখ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যৎ অন্ধকাৰত ডুবাইছে ।"

পোষ্টটোত লিখিছে, "মোদী চৰকাৰৰ অধীনত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল চক্ৰ শক্তিশালী হৈ উঠিছে, আনহাতে দায়বদ্ধ লোকসকলে বহি দৰ্শনীয় দৃশ্য উপভোগ কৰি আছে...ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ সৈতে হোৱা এই খেলিমেলি আমি সামান্যতমো সহ্য নকৰো । শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে তৎকালীনভাৱে পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ।"

নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল প্ৰসংগত এনএছইউআইয়েও পৃথকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ইয়াক ২২ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ সপোনত আক্ৰমণ বুলি অভিহিত কৰিছে । ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে লগতে কয়, "ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ লগত খেলাটো আৰু সহ্য কৰা নহ'ব ।"

উল্লেখ্য যে, যোৱা ৩ মে'ত নীট-ইউজি ২০২৬ অনুষ্ঠিত হৈছিল । কিন্তু প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ প্ৰসংগ পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে ১২ মে'ত পৰীক্ষা বাতিল কৰা হয় । আনহাতে চৰকাৰে এইক্ষেত্ৰত তদন্ত ঘোষণা কৰাৰ লগতে পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।

