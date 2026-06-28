প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ১৩৫ সংখ্যক ‘‘মন কী বাত’’ৰ অনুষ্ঠান
জুন মাহৰ শেষৰ দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ জনপ্ৰিয় ৰেডিঅ’ অনুষ্ঠান ‘মন কী বাত’ৰ ১৩৫ সংখ্যক খণ্ডত তেওঁৰ মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৷
Published : June 28, 2026 at 11:58 AM IST
নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে তেওঁৰ জনপ্ৰিয় ৰেডিঅ' অনুষ্ঠান "মন কী বাত"ৰ ১৩৫ সংখ্যক খণ্ডত নিজৰ মনৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে । এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিতে তেওঁ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে প্ৰেৰণাদায়ক বক্তৃতা আগবঢ়ায় আৰু সমগ্ৰ দেশ আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে, যিয়ে সামাজিক উন্নয়নৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় ।
মন কী বাতৰ ১৩৫ সংখ্যক খণ্ডত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয়, "২০২৬ চনটো আধা শেষ হ'বলৈ ওলাইছে । এই ছমাহত আমি মান কী বাতত আমাৰ দেশবাসীৰ বহু কৃতিত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো । জুন মাহতো দেশখনে এনে কিছুমান সফলতা লাভ কৰিলে যিবোৰে প্ৰতিজন নাগৰিকক গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে ।"
এই সফলতাসমূহ জাতিটোৰ নিৰাপত্তা আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ সৈতে জড়িত । শেহতীয়াকৈ কলকাতাত নৌসেনা সম্পৰ্কীয় এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ পাইছিলো, য’ত INS দুনাগিৰি, INS সংশোধক আৰু INS আগ্ৰাক ভাৰতীয় নৌসেনাৰ বহৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । এই জাহাজবোৰৰ ডিজাইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিৰ্মাণলৈকে সকলো থলুৱা ।
In the 135th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " half of the year 2026 is drawing to a close. over these 6 months, we have discussed numerous achievements of our countrymen in mann ki baat. in june as well, the nation has attained certain achievements… pic.twitter.com/yqCNjUiX6S— ANI (@ANI) June 28, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেওঁ এই ৰেডিঅ’ অনুষ্ঠানটোত লগতে কয়, "দেশখনে জুন মাহতে বিমান পৰিবহণ খণ্ডত এক বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছিল । 'মেড ইন ইণ্ডিয়া' নামৰ চি-২৯৫ বিমানখনে প্ৰথম উৰণ সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু ইয়াত ভাৰতত এনে ৪০ খন বিমান নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত এমএছএমই আৰু মহাকাশ খণ্ডক নতুন গতি প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ লগতে কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ বৃদ্ধি পাইছে আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ সংকল্প শক্তিশালী হৈছে ।"
In the 135th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " the country also achieved a major success in the aviation sector in the month of june itself. the c-295 aircraft is ‘made in india’; c-295 aircraft has completed its maiden flight and 40 such aircrafts are… pic.twitter.com/EtFMGFXObP— ANI (@ANI) June 28, 2026