ETV Bharat / bharat

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ১৩৫ সংখ্যক ‘‘মন কী বাত’’ৰ অনুষ্ঠান

জুন মাহৰ শেষৰ দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ জনপ্ৰিয় ৰেডিঅ’ অনুষ্ঠান ‘মন কী বাত’ৰ ১৩৫ সংখ্যক খণ্ডত তেওঁৰ মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৷

PM Narendra Modi's 135th Edition of Mann Ki Baat
মন কী বাত (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 28, 2026 at 11:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে তেওঁৰ জনপ্ৰিয় ৰেডিঅ' অনুষ্ঠান "মন কী বাত"ৰ ১৩৫ সংখ্যক খণ্ডত নিজৰ মনৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে । এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিতে তেওঁ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে প্ৰেৰণাদায়ক বক্তৃতা আগবঢ়ায় আৰু সমগ্ৰ দেশ আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে, যিয়ে সামাজিক উন্নয়নৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় ।

মন কী বাতৰ ১৩৫ সংখ্যক খণ্ডত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয়, "২০২৬ চনটো আধা শেষ হ'বলৈ ওলাইছে । এই ছমাহত আমি মান কী বাতত আমাৰ দেশবাসীৰ বহু কৃতিত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো । জুন মাহতো দেশখনে এনে কিছুমান সফলতা লাভ কৰিলে যিবোৰে প্ৰতিজন নাগৰিকক গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে ।"

এই সফলতাসমূহ জাতিটোৰ নিৰাপত্তা আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ সৈতে জড়িত । শেহতীয়াকৈ কলকাতাত নৌসেনা সম্পৰ্কীয় এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ পাইছিলো, য’ত INS দুনাগিৰি, INS সংশোধক আৰু INS আগ্ৰাক ভাৰতীয় নৌসেনাৰ বহৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । এই জাহাজবোৰৰ ডিজাইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিৰ্মাণলৈকে সকলো থলুৱা ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেওঁ এই ৰেডিঅ’ অনুষ্ঠানটোত লগতে কয়, "দেশখনে জুন মাহতে বিমান পৰিবহণ খণ্ডত এক বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছিল । 'মেড ইন ইণ্ডিয়া' নামৰ চি-২৯৫ বিমানখনে প্ৰথম উৰণ সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু ইয়াত ভাৰতত এনে ৪০ খন বিমান নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত এমএছএমই আৰু মহাকাশ খণ্ডক নতুন গতি প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ লগতে কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ বৃদ্ধি পাইছে আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ সংকল্প শক্তিশালী হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক : ট্ৰাম্পৰ নামেৰে হায়দৰাবাদত পথ; ভাৰতক ধন্যবাদ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ

TAGGED:

মন কী বাত
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
মেড ইন ইণ্ডিয়া
ই টিভি বাৰত অসম
135TH EDITION OF MANN KI BAAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.