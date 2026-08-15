স্বাধীনতা দিৱস ২০২৬ : Gen-Z লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ উপহাৰ, বিনামূলীয়া অনলাইন কোচিং আৰু AI স্কিল পাঠ্যক্ৰমৰ সুবিধা
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশৰ প্ৰযুক্তিগত বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, যিটো তেওঁৰ ‘সপ্তধাৰা’ (শক্তিৰ সাতটা ধাৰা) দৃষ্টিভংগীৰ অংশ ।
Published : August 15, 2026 at 2:14 PM IST
নতুন দিল্লী : ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লালকিল্লাৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন কৰে । তেওঁ ভাষণত Gen-Z ৰ বিষয়েও বিস্তৃতভাৱে কয় । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে চৰকাৰে দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে অহৰহ কাম কৰি আছে । স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে তেওঁ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে কেইবাটাও ডাঙৰ ঘোষণাও কৰে ।
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে সৰু চহৰ বা গাঁৱৰ পৰা অহা মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ব্যয়বহুল মাচুলৰ বাবে পঢ়া-শুনা এৰিবলৈ বাধ্য নহ’ব । তেওঁ লগতে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ডিজিটেল আৰু অন গ্ৰাউণ্ড নেটৱৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ কাম কৰি আছে য’ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দেশৰ শীৰ্ষ ফেকাল্টি মেম্বাৰৰ পৰা পঢ়াশুনা আৰু অধ্যয়ন সম্পৰ্কীয় নথি-পত্ৰ বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব পাৰিব ।
লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে ঘোষণা কৰে যে এক কোটি যুৱক-যুৱতীক কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দক্ষতা পাঠ্যক্ৰমত প্ৰশিক্ষণো দিয়া হ’ব । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ প্ৰযুক্তিগত বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, যিটো তেওঁৰ "সপ্তধাৰা" (সাতটা ক্ষমতাৰ ধাৰা) দৃষ্টিভংগীৰ অংশ । ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে দেশবাসীক সম্বোধন কৰি এই ঘোষণা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।
চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ "ইণ্ডিয়া AI ইমপেক্ট ছামিট"ৰ (India AI Impact Summit) বিষয়েও তেওঁ কয় । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে পৰিৱৰ্তিত নিৰাপত্তাজনিত প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ চৰকাৰে আধুনিক প্ৰশিক্ষণ আৰু উন্নত সামৰ্থৰে অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষাৰ উন্নতি সাধন কৰিছে । লগতে তেওঁ কয় যে গাঁও-চহৰত ৫ৰ পৰা ১৫ বছৰৰ ভিতৰৰ ল’ৰা-ছোৱালীক বাচনি কৰিব আৰু তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিবলৈ সমগ্ৰ দেশতে স্প’ৰ্টছ টেলেণ্ট হাণ্ট (Sports Talent Hunt) আৰম্ভ কৰিব ৷
লালকিল্লাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "মই আজি লালকিল্লাৰ পৰা ঘোষণা কৰিছো যে অনাগত দিনত আমি এক শক্তিশালী অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা নেটৱৰ্ক গঢ়িম । আমি তেওঁলোকক আধুনিক ব্যৱস্থাৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিম । আজিৰ সংকটৰ পৰা নাগৰিকক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰি ? আমি এটা বৃহৎ, আধুনিক অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা স্বেচ্ছাসেৱী বাহিনী সৃষ্টি কৰিবলৈ ওলাইছো যিয়ে আজিৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘আজিৰ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভগ্নী আৰু কন্যাসকলৰ অৱদান সকলোৰে বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস । ফাইটাৰ জেটেই হওক বা অসামৰিক বিমান পৰিবহণেই হওক, আমাৰ কন্যাসকলে সদায় আগত থাকে ৷ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰই হওক বা STEM শিক্ষাই হওক, আমাৰ কন্যাসকলে নেতৃত্ব দি আছে ৷ আনকি সশস্ত্ৰ বাহিনীতো এন ডি এৰ স্নাতক সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাস আৰু কৰ্তৃত্বৰে দেশৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীক নেতৃত্ব দিয়াৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰি আছে ।’’
ছেমিকণ্ডাক্টৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে আগন্তুক এবছৰৰ পৰা দুবছৰত সাতৰ পৰা আঠটা নতুন উৎপাদন প্লাণ্ট আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । তেওঁ আৰু কয় যে ভাৰতে ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ১০০ GW পাৰমাণৱিক শক্তি ক্ষমতা লাভ কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে আৰু অহা ছয়ৰ পৰা সাত বছৰত পাঁচটা নতুন ৰিয়েক্টৰ কাৰ্যক্ষম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে “উন্নত ভাৰত” গঢ়ি তুলিবলৈ ভাৰতে সাতটা মূল ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগে- উৎপাদন, খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, প্ৰযুক্তি, উদ্ভাৱন আৰু ডিজিটেল প্ৰযুক্তি । তেওঁ উৎপাদনত খৰচ, গুণগত মান আৰু পৰিসৰৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "আজি মই আপোনালোকক 'সপ্ত সিন্ধু'ৰ কথা সোঁৱৰাই দিব বিচাৰিছো । এতিয়া উন্নত ভাৰত গঢ়িবলৈ আমাক নতুন শক্তিৰ প্ৰয়োজন । 'সপ্তধাৰা'ৰ প্ৰথম শক্তি হ'ল উৎপাদন খণ্ড । ইয়াৰ বাবে আমি তিনিটা কথাত গুৰুত্ব দিব লাগিব- খৰচ, গুণগত মান আৰু স্কেল । গুণগত মানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপোচ হ'ব নালাগে । এইটোৱেই হ'ব আমাৰ ব্ৰেণ্ড মূল্য । দ্বিতীয় শক্তি হ'ল খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ । নতুন এফ টি এৰ সৈতে এতিয়া আমাৰ প্ৰৱেশ আছে । তৃতীয় শক্তি হৈছে প্ৰযুক্তি, উদ্ভাৱন আৰু ডিজিটেল প্ৰযুক্তি ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘সপ্তধাৰাৰ তৃতীয় শক্তি হৈছে প্ৰযুক্তি আৰু উদ্ভাৱন । এতিয়া ৰ’ব’টিক্স, AI, কোৱাণ্টাম প্ৰযুক্তি, মহাকাশ আৰু ডাটা চেণ্টাৰৰ যুগ । নতুন প্ৰযুক্তিয়ে নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু আমি উদ্ভাৱনৰ এক বিশ্বব্যাপী কেন্দ্ৰ হ’ব লাগিব ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘আমি ইতিমধ্যে UPI আৰু ডিজিটেল ৰাজহুৱা আন্তঃগাঁথনিৰ জৰিয়তে নিজৰ শক্তি প্ৰমাণ কৰিছো । এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ যোগাযোগ প্ৰযুক্তিৰ পৰৱৰ্তী ডাঙৰ পদক্ষেপ ল’ব লাগিব ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে "উন্নত ভাৰত"ৰ লক্ষ্য দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব লাগিব । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "যেতিয়া মই এখন উন্নত ভাৰতৰ কথা কওঁ, যেতিয়া মই দেশখনক দ্ৰুতগতিত আগুৱাই নিয়াৰ কথা কওঁ, তেতিয়া এই দৃষ্টিভংগীৰ পৰা যিসকল লোকে সৰ্বাধিক লাভৱান হ'ব আৰু ইয়াক বাস্তৱত পৰিণত কৰিব, তেওঁলোক হ'ল মোৰ দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকল- মোৰ দেশৰ যুৱ শক্তি । তদুপৰি এখন উন্নত ভাৰতৰ সৰ্বাধিক লাভ মোৰ দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজতো জমা হ'ব । সেয়েহে আমি এখন উন্নত ভাৰতৰ লক্ষ্যক আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ সৈতে সংযোগ কৰি আগুৱাই নিব লাগিব ।"