ETV Bharat / bharat

ভাৰতৰ ভুল মাত্ৰচিত্ৰৰ বিৰুদ্ধে লাভলীনাৰ সৰৱ ভূমিকাক প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ

ভাৰতৰ কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬ৰ পদক বিজয়ীসকলক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁলোকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ।

PM Narendra Modi Lauds Boxer Lovlina Borgohain
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে লাভলীনা বৰগোহাঁই (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 10, 2026 at 4:11 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে ভাৰতৰ কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬ৰ পদক বিজয়ীসকলক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁলোকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে । মোদীয়ে খেলুৱৈসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবলৈও উৎসাহিত কৰে ।

এই অন্তৰংগ আলাপৰ সময়ত তেওঁ গ্লাছগোৰ এখন ৰেস্তোৰাঁত ভাৰতৰ ভুল মানচিত্ৰ খোদিত কৰা কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰা ভাৰতৰ বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁইক প্ৰশংসা কৰে । মহিলাৰ ৭৫ কেজি শাখাত ৰূপৰ পদক লাভ কৰা লাভলীনাই এখন ৰেস্তোৰাঁত থকা ভাৰতৰ মানচিত্ৰত দেশখনৰ কিছুমান অঞ্চল নথকাৰ কথা উল্লেখ কৰি দৃঢ় স্থিতি গ্ৰহণ কৰে আৰু মোদীয়ে এই বাৰ্তালাপৰ সময়ত লাভলীনাৰ পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰে ।

টকিঅ’ অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী বক্সাৰগৰাকীক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, “যি সময়ত তুমি বিজয় উদযাপন কৰি আছিলা আৰু প্ৰতিযোগিতা শেষ হৈছিল, সেই সময়ত সেই মানচিত্ৰখনৰ তাৎপৰ্যক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা ভিডিঅ’টো সাধাৰণ নাছিল । এইটো মানুহে বহুত দিনলৈ মনত ৰাখিব ।”

ভাৰতৰ মানচিত্ৰৰ বিতৰ্ক ?

লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে গ্লাছগোৰ এখন ৰেস্তোৰাঁৰ নেপকিনত থকা ভাৰতীয় মেপখনত জম্মু-কাশ্মীৰ আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অনুপস্থিতিৰ বিষয়টো লক্ষ্য কৰে । ৰেস্তোৰাঁৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সৈতে কথা পাতি তেওঁ কয় যে দেশৰ সকলো ঠাই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অঞ্চলসমূহ সঠিকভাৱে চিত্ৰিত কৰাটো প্ৰয়োজন । ইয়াৰ পিছত ৰেস্তোৰাঁখনে তেওঁলোকৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি ভাৰতৰ মানচিত্ৰখন শুধৰণি কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।

লাভলীনাৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আলাপ

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লাহে লাহে কথা-বতৰা আৰম্ভ কৰি সুধিলে: "কি হ'ল, আপুনি ৰেস্তোৰাঁৰ মালিকৰ সৈতে তৰ্কত লিপ্ত হৈছিল নেকি ?" প্ৰশ্নৰ উত্তৰত লাভলীনাই কয় যে ভাৰতৰ মানচিত্ৰখন ভুলকৈ চিত্ৰিত হোৱা দেখি তেওঁৰ মনত বেয়া লাগিল আৰু সেয়েহে ৰেস্তোৰাঁ পৰিচালনা সমিতিক ভদ্ৰভাৱে ভুলটো শুধৰাই দিবলৈ কয় ।

‘‘আমাৰ ইমান ডাঙৰ প্ৰদৰ্শন আছিল; সেয়া শেষৰটো দিন আছিল ৷ সকলোৱে জয়ী হৈছিল, আৰু গোটেই ঠাইখন ভাৰতৰ মানুহেৰে ভৰি আছিল । গতিকে মোৰ অলপ বেয়া লাগিছিল ৷ গতিকে তেওঁলোকৰ লগত সুন্দৰকৈ কথা পাতি এটা অনুৰোধ কৰিলোঁ ছাৰ। তাৰ পিছত তেওঁলোকো মান্তি হ'ল, আৰু এতিয়া সেই মেপখন সলনি কৰা হৈছে ৷’’ লাভলীনা বৰগোহাঁইয়ে উত্তৰত কয় ।

গ্লাছগো গেমছত ৰূপৰ পদক লাভ কৰা লাভলীনাৰ প্ৰতিযোগিতাখনত এইটো প্ৰথম পদক আছিল । প্ৰতিযোগিতাখনত আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শনেৰে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকী অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এমা-ছু গ্ৰীণট্ৰিৰ হাতত ৪-১ গ’লত পৰাস্ত হয় ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

ইফালে লাভলীনাৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্সত এটা পোষ্ট কৰে ৷ তেওঁ পোষ্টত লিখিছে- ‘‘ভাৰতৰ কন্যাই কেৱল খেলা-ধূলা কৰাই নহয়, ফুলৰ দৰে ফুলি উঠে আৰু জাতিৰ স্বাৰ্থত আদৰ্শ দাঙি ধৰে । মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীয়ে দেশৰ স্বাৰ্থত নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে আমাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ শলাগ লৈছে । এয়া আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে এক প্ৰেৰণা ।’’

মীৰাবাঈ চানুৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাৰ্তালাপ

কমনৱেলথ গেমছ ২০২৬ৰ স্বৰ্ণ পদক বিজয়ী তথা অলিম্পিক পদক বিজয়ী ভাৰোত্তোলক মীৰাবাঈ চানুৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তেওঁৰ বাসগৃহত সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত আনন্দ প্ৰকাশ কৰে ৷ ২০১৮ চনৰ সংস্কৰণত ৪৮ কেজি আৰু ২০২২ চনৰ সংস্কৰণত বাৰ্মিংহামত ৪৯ কেজি শাখাত সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ পিছত গ্লাছগোত ৪৮ কেজি শাখাত তৃতীয়টো কমনৱেলথ গেমছৰ সোণৰ পদক লাভ কৰি ভাৰতৰ সৰ্বকালৰ অন্যতম মহান ভাৰোত্তোলক হিচাপে অভিলেখ ৰচিছে চানুৱে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাৰ ভিডিঅ’ এক্সত পোষ্ট কৰি চানুৱে লিখিছে, "কিছুমান কথা আপোনাৰ লগত থাকে, কেৱল কথা-বতৰাৰ বাবেই নহয়, ই কি প্ৰতিনিধিত্ব কৰে তাৰ বাবেও ই মনত থাকে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ সৈতে আন্তৰিকভাৱে আলাপ কৰিবলৈ পাই মই সন্মানিত বোধ কৰিছোঁ ৷ মোৰ যাত্ৰা, দেশৰ প্ৰতি মোৰ প্ৰেম আৰু এজন খেলুৱৈ হিচাপে মোৰ ভূমিকাৰ বাবে তেওঁৰ শলাগ গ্ৰহণ কৰি মই অভিভূত হৈছোঁ ।"

ভিডিঅ’টোত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেওঁক গ্লাছগোত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰাৰ সময়ত চকুলোৰ আঁৰৰ কাৰণ সুধিছিল । ইয়াৰ উত্তৰত চানুৱে কয় যে পদক লাভ কৰাৰ আগতে তেওঁ বহু আঘাত, পাৰিবাৰিক সমস্যা আৰু অন্যান্য প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু ২০২৪ চনৰ পেৰিছ অলিম্পিকত এক কিলোগ্ৰামৰ বাবে পদক হেৰুৱাৰ দুখ এতিয়াও তেওঁৰ মনত আছে ।

‘‘সেইদিনা মই বৰ সুখী আছিলো, আৰু আৱেগিক হৈছিলোঁ ৷ আৰু বেছি আনন্দ লাগিছিল । মই কান্দিলোঁ কাৰণ, টকিঅ’ অলিম্পিকত মই মাত্ৰ ১ কিলোগ্ৰামৰ বাবে পদক হেৰুৱালোঁ । এজন খেলুৱৈ হিচাপে আমি ইমানখিনিৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে । এই চাৰি বছৰত মই ইমানবোৰ প্ৰত্যাহ্বান, অহৰহ আঘাত আৰু পৰিয়ালৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’লোঁ । সেই চাৰিটা বছৰ পাৰ কৰাটো মোৰ বাবে বৰ কঠিন আছিল । গতিকে, যেতিয়া মই মঞ্চত থিয় হৈ আছিলোঁ, আমাৰ পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছিল, আৰু আমাৰ জাতীয় সংগীত বাজি আছিল ৷ তেতিয়া মই কান্দোন ৰখাব নোৱাৰিলোঁ, চকুপানীবোৰ নিজে নিজে ওলাই আহিল ।’’ চানুৱে কয় ৷

লগতে পঢ়ক: কমনৱেলথৰ ৰূপৰ পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোঁহাইক দিল্লীৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীৰ সাক্ষাৎ

TAGGED:

নৰেন্দ্ৰ মোদী
লাভলীনা বৰগোহাঁই
মীৰাবাঈ চানু
COMMONWEALTH GAMES 2026
PM MODI MET CWG 2026 MEDALISTS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.