দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে কেইবাখনো দেশ ভ্ৰমণৰ বাবে ওলাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুকুৰবাৰে প্ৰথমে ইউএইলৈ যাত্ৰা কৰিব । তাৰ পিছত নেদাৰলেণ্ড, ছুইডেন, নৰৱে আৰু ইটালীলৈ যাব ।

In this screengrab from a video posted on May 15, 2026, Prime Minister Narendra Modi emplanes for Abu Dhabi on the first leg of his five-nation tour to the UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy, in New Delhi
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 15, 2026 at 3:00 PM IST

নতুন দিল্লী: পশ্চিম এছিয়াত ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনা চলি থকাৰ মাজতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৬ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিদেশ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে । দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই সময়ছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেইবাখনো দেশলৈ যাত্ৰা কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া দেশকেইখন হৈছে ক্ৰমে সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহী (ইউএই), নেদাৰলেণ্ড, ছুইডেন, নৰৱে আৰু ইটালী ।

ইন্ধনৰ ৰপ্তানি সুৰক্ষিত কৰা, পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ পৰা বাণিজ্যিক ব্যাঘাত লাঘৱ কৰা আৰু মূল প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰাটোৱেই এই ভ্ৰমণৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে সামাজিক মাধ্যমত উল্লেখ কৰা মতে অহা ৬ দিনত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ বিশ্ব অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে এক ব্যাপক এজেণ্ডাৰে বিশ্বৰ কেইবাজনো নেতাৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিব ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰথম গন্তব্যস্থান হ'ব ইউএই । য'ত তেওঁ ভাৰত-ইউএইৰ ব্যাপক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বক আগুৱাই নিয়াত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব আৰু পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ ওপৰতো মত বিনিময় কৰিব ।

ইউৰোপ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে প্ৰায় ৪ ঘণ্টা উপসাগৰীয় দেশখনত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী । আল নাহিয়ানৰ সৈতে বৈঠকৰ পিছত ভাৰত আৰু ইউএইয়ে এলপিজি আৰু কৌশলগত পেট্ৰলিয়াম মজুতৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ বাবে দুখন উল্লেখযোগ্য চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি আল নাহিয়ানে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

উল্লেখ্য যে ইউএই হৈছে ভাৰতৰ তৃতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদাৰ আৰু বিগত ২৫ বছৰত ভাৰতৰ সপ্তম বৃহত্তম বিনিয়োগৰ উৎস । ইউএইত ৪৫ লাখতকৈ অধিক ভাৰতীয় থকাৰ বাবে এই ভ্ৰমণ তেওঁলোকৰ কল্যাণৰ বিষয়েও আলোচনা কৰাৰ সুযোগ হ'ব বুলি বিষয়াসকলে জনাইছে । তাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নেদাৰলেণ্ড ভ্ৰমণ কৰিব । ২০১৭ চনৰ পিছত এয়া হ'ব তেওঁৰ দ্বিতীয়টো নেদাৰলেণ্ড ভ্ৰমণ ।

মোদীয়ে ৰজা উইলেম-আলেকজেণ্ডাৰ আৰু ৰাণী মেক্সিমাক সাক্ষাৎ কৰিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰব জেটেনৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ভ্ৰমণৰ লক্ষ্য হ'ব বহুমুখী অংশীদাৰিত্ব আৰু বেছি শক্তিশালী আৰু সম্প্ৰসাৰণ কৰা ।

ইউৰোপৰ ভিতৰত নেদাৰলেণ্ড হৈছে ভাৰতৰ অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্যিক গন্তব্যস্থান । ২০২৪-২৫ চনত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যৰ মূল্য ২৭.৮ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ আছিল । ইউৰোপীয় ৰাষ্ট্ৰখন ভাৰতৰ চতুৰ্থ বৃহত্তম বিনিয়োগকাৰী আৰু ইয়াৰ সঞ্চিত প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ ৫৫.৬ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ ।

প্ৰতিৰক্ষা, নিৰাপত্তা, উদ্ভাৱন, সেউজ হাইড্ৰ'জেন, অৰ্ধপৰিবাহী আৰু পানীৰ ওপৰত কৌশলগত অংশীদাৰিত্বকে ধৰি বিভিন্ন খণ্ডক সামৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই ভ্ৰমণৰ সময়ত দেশখনৰ প্ৰতিনিধিৰে আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

নেদাৰলেণ্ডৰ পিছত ১৭ মে'ৰ পৰা ১৮ মে'লৈ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী ছুইডেনলৈ যাব । দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উলফ ক্ৰিষ্টাৰছনৰ আমন্ত্ৰণত ছুইডেনলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১৮ চনত মোদীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰত-নৰ্ডিক শীৰ্ষ সন্মিলনৰ বাবে ছুইডেন ভ্ৰমণ কৰিছিল । দুয়োগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ'ব । দুয়োখন দেশে ২০২৫ চনত ৭.৭৫ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰত উপনীত হোৱা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধিৰ বাবে সহযোগিতাৰ নতুন পথ অন্বেষণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

দুয়োগৰাকী নেতাই কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), উদীয়মান প্ৰযুক্তি, ষ্টাৰ্টআপ, স্থিতিস্থাপক যোগান শৃংখল, প্ৰতিৰক্ষা, মহাকাশ, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও ইউৰোপীয় আয়োগৰ সভানেত্ৰী উৰ্চুলা ভন ডেৰ লেয়েনৰ সৈতে দুয়োগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশেষ আলোচনাত মিলিত হ'ব ।

তাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ১৮ মে'ৰ পৰা ১৯ মে'লৈ নৰৱে ভ্ৰমণ কৰিব । য'ত তেওঁ তৃতীয় ভাৰত-নৰ্ডিক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে দেশখনৰ নেতৃত্বৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হ'ব । এয়া হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰথম নৰৱে ভ্ৰমণ । ৪৩ বছৰৰ পাছত এগৰাকী ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এয়া প্ৰথম নৰৱে ভ্ৰমণ হ'ব ।

ভ্ৰমণৰ অন্তিম পৰ্যায়ত ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেল'নিৰ আমন্ত্ৰণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশখন ভ্ৰমণ কৰিব । ২০২৪ চনৰ জুন মাহত জি-৭ সন্মিলনৰ বাবে অন্তিমবাৰৰ বাবে তেওঁ ইটালী ভ্ৰমণ কৰিছিল । এই ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি চাৰ্জিঅ' মাটাৰেলাকো সাক্ষাৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দুয়োখন দেশৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব ।

