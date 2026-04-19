বোকা ছটিওৱা আৰু মিছাৰে ভৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাষণ- কংগ্ৰেছ সভাপতি খাৰ্গেৰ অভিযোগ

কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে বিজেপিক কৰ্ম আৰু মনোভাৱ দুয়োটাতে নাৰী বিৰোধী বুলি অভিযোগ কৰে ।

Mallikarjun Kharge
মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে (X handle)
By ANI

Published : April 19, 2026 at 9:24 AM IST

নতুন দিল্লী: ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলপতি তথা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষণক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয় যে তেওঁ দেশবাসীক সম্বোধি দিয়া আনুষ্ঠানিক ভাষণক ৰাজনৈতিক ভাষণলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল, যিটো “বোকা-ছটিওৱা আৰু সম্পূৰ্ণ মিছা”ৰে ভৰা ।

এক্সত এটা পোষ্টত খাৰ্গে কয়, “যোৱা ১২ বছৰ ধৰি দেখুৱাবলৈ একো নথকা এজন হতাশ আৰু নিৰাশ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসীক উদ্দেশ্যি দিয়া আনুষ্ঠানিক ভাষণক ৰাজনৈতিক ভাষণলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে, যিটো বোকা ছটিওৱা আৰু সম্পূৰ্ণ মিছা কথাৰে ভৰা ।”

তেওঁ কয়, "মডেল কণ্ডাক্ট ইতিমধ্যে স্থাপন কৰা হৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কেনেকৈ চৰকাৰী যন্ত্ৰৰ অপব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ বিৰোধীক আক্ৰমণ কৰিছিল সেয়া অতি স্পষ্ট আছিল । এয়া গণতন্ত্ৰ আৰু ভাৰতৰ সংবিধানক উপহাস কৰা হৈছে ।"

খাৰ্গেই লগতে কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছৰ কথা ৫৯ বাৰ আৰু মহিলাৰ কথা কষ্টেৰে কেইবাবাৰো উল্লেখ কৰিছে । সেইটোৱে দেশক তেওঁৰ অগ্ৰাধিকাৰৰ সকলো কথাই কয় । মহিলা বিজেপিৰ অগ্ৰাধিকাৰ নহয় । কংগ্ৰেছে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে, কাৰণ কংগ্ৰেছ ইতিহাসৰ সোঁফালে থিয় দিছে । কংগ্ৰেছে সদায় মহিলা সংৰক্ষণক সমৰ্থন কৰি আহিছে ৷’’

খাৰ্গেই কয় যে কংগ্ৰেছে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কখন যাতে ম্যাদ অন্ত নপৰে তাৰ বাবে ২০১০ চনত ৰাজ্যসভাত গৃহীত কৰিছিল । "বিজেপিয়ে সেই বিধেয়কখন লোকসভাত গৃহীত কৰিব পৰা নাছিল । ২০২৩ চনত তেওঁলোকে আন এখন বিধেয়ক আনিছিল, আৰু কংগ্ৰেছ দলে সেয়া সমৰ্থনো কৰিছিল । সেই বিধেয়কখন এতিয়াও আছে । আচলতে ১৬ এপ্ৰিলত এই বিধেয়কখন অধিসূচনা কৰা হৈছিল, তেতিয়া লোকসভাত এই সীমা নিৰ্ধাৰণৰ সাংবিধানিক সংশোধনী বিধেয়কসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছিল । এই কাম একেজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰিছিল । বিজেপিক নিজৰ বিধেয়কখনৰ কথা অৱগত কৰিবলৈ ৩ বছৰ সময় লাগিছিল, এয়াই ভাৰতীয় নাৰী শক্তিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতা ।’’ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় ।

"মোদী জীয়ে দেশক মিছা মতা বন্ধ কৰক । ২০২৩ চনৰ আইনৰ অধীনত বৰ্তমানৰ ৫৪৩খন লোকসভা আসনত মহিলাৰ বাবে ৩৩% সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰক । এতিয়াই মহিলাসকলক তেওঁলোকৰ উচিত প্ৰতিনিধিত্বৰ পৰা বঞ্চিত নকৰিব ।" খাৰ্গেই লগতে কয় ৷

নিজৰ পোষ্টত তেওঁ আৰু কয়, ‘‘সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক অৰ্থাৎ ৩ খন সাংবিধানিক সংশোধনী বিধেয়কক মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কৰ সৈতে একাকাৰ কৰা বন্ধ কৰক । এই মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কখন নাৰী শক্তি বন্দন আইনৰ সংশোধনী আছিল বুলি দেশক মিছা মতা বন্ধ কৰক । সেয়া মুঠেও নাছিল, ই আছিল বিশুদ্ধভাৱে সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক, নিৰ্বাচনী মানচিত্ৰখনক আৰু অধিক বিভাজন আৰু পুনৰ অংকন কৰিবলৈ অনা হৈছিল যাতে কেৱল বিজেপি লাভৱান হয় ।’’

তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ১৪০ কোটি ভাৰতীয়ৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী জনায় । তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছ সদায় সংস্কাৰৰ পক্ষত আছিল । সেউজ বিপ্লৱৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছে ভাৰতীয় কৃষিৰ ৰূপান্তৰ ঘটাইছিল, শ্বেত বিপ্লৱৰ জৰিয়তে দুগ্ধ উন্নয়ন শক্তিশালী কৰিছিল, আমাৰ মহাকাশ খণ্ডৰ সৃষ্টি কৰিছিল, ভাৰতক পাৰমাণৱিক শক্তি হিচাপে গঢ়ি তুলিছিল, ১৯৯১ চনত অৰ্থনীতি উদাৰীকৰণ কৰিছিল আৰু মোদী ক্ষমতালৈ অহাৰ পূৰ্বে ৬০ কোটি আধাৰ কাৰ্ড বিতৰণ কৰিছিল । কংগ্ৰেছে আৰ টি আই, আৰ টি ই, খাদ্য সুৰক্ষা আইন, এম জি এনৰেগা গৃহীত কৰিছিল– এই সকলোবোৰ মোদীয়ে বাতিল কৰিলে ।"

খাৰ্গেই আৰু কয়, "আমি ভাৰতৰ ইতিহাসত নাৰীৰ অধিকাৰৰ বাবে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন গৃহীত কৰিছো - আপোনালোকৰ চিন্তাশীল পূৰ্বপুৰুষসকলে বিৰোধিতা কৰা হিন্দু সংহিতা বিধেয়কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৰ্মক্ষেত্ৰত যৌন নিৰ্যাতন প্ৰতিৰোধ আইন, ঘৰুৱা হিংসা প্ৰতিৰোধ বিধেয়ক, ন্যায়াধীশ বাৰ্মা সমিতিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি অপৰাধমূলক আইনৰ সংস্কাৰলৈকে বহু আইন কৰিছিলোঁ ।"

কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে বিজেপিক কৰ্ম আৰু মনোভাৱ দুয়োটাতে নাৰী বিৰোধী বুলি অভিযোগ কৰে । "হাথৰাছৰ কোনো উত্তৰ নাই । উন্নাওৰ কোনো উত্তৰ নাই । হাৰিয়ানাৰ মহিলা মল্লযুঁজাৰুৰ লগত কৰা ব্যৱহাৰৰ কোনো উত্তৰ নাই । নিজৰ দলৰ ভিতৰতে ধৰ্ষণকাৰীক সুৰক্ষা দিছে । বিলকিছ বানুৰ গোচৰত ধৰ্ষণকাৰীক মুকলি কৰি দিছে । অপৰাধী আৰু ধৰ্ষণকাৰীক মালা পিন্ধাইছে," খাৰ্গে অভিযোগ কৰে ৷ তেওঁ লগতে কয় যে এনচিআৰবিৰ তথ্যই দেখুৱাইছে যে বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ সৰ্বাধিক ।

চাৰে ১২ বছৰ ক্ষমতাত থকাৰ পিছত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংকট, উচ্চ মুদ্ৰাস্ফীতি, অৰ্থনীতিৰ অৱনতি, টকাৰ মূল্য হ্ৰাস আৰু জনসাধাৰণৰ দুৰ্দশাৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাজনৈতিক ভাষণৰ বাহিৰে দেশক একো আগবঢ়াব পৰা নাছিল বুলিও তেওঁ কয় ।"আদৰ্শ আচৰণ বিধি বলৱৎ হোৱাৰ পিছতো তেওঁ নিজৰ ব্যৰ্থতা, নিজৰ বিশ্বাসঘাতকতা আৰু নিজৰ নিজৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে বিৰোধীক বিশেষকৈ কংগ্ৰেছক দোষাৰোপ কৰিবলৈ বাছি লৈছিল ৷" খাৰ্গেই কয় ।

তেওঁ শেষত কয়, "বিজেপি-আৰএছএছে জাতিটোক বিভাজিত কৰে । আৰএছএছে ভাৰতীয়ৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰিটিছক সমৰ্থন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকলৈ দয়া বিচাৰি আবেদন লিখিছিল । প্ৰতিজন ভাৰতীয়ই জানে যে মোদীজীৰ ৰাজনৈতিক মালিক আৰএছএছ মহিলাৰ বিৰুদ্ধ । তেওঁলোকে মনুস্মিতিক বিশ্বাস কৰে, যিয়ে DIVISION ক উৎসাহিত কৰে, আৰু ভাৰতৰ সংবিধানত সেয়া নাই ।"

