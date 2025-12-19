ETV Bharat / bharat

মোদীময় সামাজিক মাধ্যম; টুইটাৰত আন এক মাইলৰ খুঁটিত উপনীত প্ৰধানমন্ত্ৰী

বিগত ৩০ দিনত ভাৰতৰ সৰ্বাধিক লাইক পোৱা ১০টা টুইটৰ ভিতৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰে ৮টা ।

PM Modi
আই এন এছ বিক্ৰান্তৰ ফ্লাইট ডেকত খোজকঢ়াৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (IANS)
author img

By ANI

Published : December 19, 2025 at 4:28 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : কেৱল শাৰীৰিক জনপ্ৰিয়তায়ে নহয়, ডিজিটেল মিডিয়াতো আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিপুল জনপ্ৰিয়তা । বিশেষকৈ সামাজিক মাধ্যমত আন আন শীৰ্ষ ৰাষ্ট্ৰনেতাৰ দৰে মোদীয়েও লাভ কৰি আহিছে বিশাল সমৰ্থন । শেহতীয়াকৈ এই ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আন এক ঈৰ্ষণীয় সফলতাৰ অধিকাৰী হৈছে । বৰ্তমান X পোষ্টত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । বিগত ৩০ দিনত ভাৰতত সৰ্বাধিক লাইক পোৱা দহটা টুইটৰ ভিতৰত আঠটায়ে হৈছে মোদীৰ একাউণ্টৰ ।

Xৰ নতুন 'Most Liked' ফিচাৰ অনুসৰি, দেশৰ শীৰ্ষ ১০টা সৰ্বাধিক লাইক কৰা টুইটৰ ভিতৰত আন কোনো ৰাজনীতিবিদৰ পোষ্টে স্থান পোৱা নাই ।

ইয়াৰ ভিতৰত ভাৰত ভ্ৰমণৰ সময়ত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনক হিন্দুশাস্ত্ৰ ভাগৱত গীতাৰ ৰাছিয়ান প্ৰতিলিপি প্ৰদান কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পোষ্টটোৱে সৰ্বাধিক এংগেজমেণ্ট লাভ কৰিছে । এই পোষ্টটোৱে ৬.৭ নিযুত ৰিচ্চ আৰু ২৩১ হাজাৰ লাইক লাভ কৰে ।

PM Modi X account
পুটিনক গীতা উপহাৰ দিয়া পোষ্ট (ANI)

উক্ত পোষ্টটোত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লিখিছিল, "ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনক ৰাছিয়ান ভাষাত গীতাৰ এটা কপি উপহাৰ । গীতাৰ শিক্ষাই সমগ্ৰ বিশ্বৰ লাখ লাখ লোকক প্ৰেৰণা যোগায় ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনক দিল্লীলৈ আদৰণি জনোৱা আন এটা পোষ্টেও উল্লেখযোগ্য চৰ্চা লাভ কৰিছে । পোষ্টটোৱে ১ কোটি ৬০ লাখ ইউজাৰৰ কাষ চাপে আৰু ২ লাখ ১৪ হাজাৰ লাইক লাভ কৰে । এই পোষ্টটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লিখিছে, "মোৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনক ভাৰতলৈ আদৰিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ । আজি সন্ধিয়া আৰু কাইলৈ ​​আমাৰ পাৰস্পৰিক সাক্ষাতলৈ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছোঁ । ভাৰত-ৰাছিয়াৰ বন্ধুত্ব এক সময়ৰ সৈতে বান্ধ খোৱা আৰু ই আমাৰ জনসাধাৰণক বহুত উপকৃত কৰিছে ।"

ইয়াৰ উপৰি ৰাম মন্দিৰৰ ধ্বজাৰোহণ অনুষ্ঠানৰ ওপৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পোষ্ট আৰু দৃষ্টিহীন মহিলা ক্ৰিকেট দললৈ তেওঁৰ অভিনন্দন বাৰ্তায়ো উল্লেখযোগ্য চৰ্চা লাভ কৰি ক্ৰমে 140K আৰু 147K লাইক লাভ কৰে । এই পোষ্ট দুটাই ৩.১ নিযুত আৰু ৫.৫ নিযুত ব্যৱহাৰকাৰীৰ ওচৰত উপনীত হয় আৰু ই অতিমাত্ৰা এংগেজমেণ্টৰ প্ৰতিফলন ঘটায় ।

PM Modi X account
ৰাম মন্দিৰত ধ্বজাৰোহণৰ পিছত দিয়া পোষ্ট (ANI)

ধ্বজাৰোহণ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লিখিছে, "শ্ৰী ৰাম জন্মভূমি মন্দিৰত ধৰ্ম ধ্বজাৰোহণ উৎসৱৰ সাক্ষী হোৱাটো ভাৰত আৰু বিশ্বৰ কোটি কোটি লোকে অপেক্ষা কৰা এটা মুহূ ৰ্ত। অযোধ্যাত ইতিহাস ৰচনা কৰা হৈছে আৰু ই প্ৰভু শ্ৰী ৰামে দেখুওৱা পথত খোজ দিবলৈ আমাক আৰু অধিক অনুপ্ৰাণিত কৰে ।"

আনহাতে, দৃষ্টিহীন মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপত ভাৰতৰ বিজয় সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "উদ্বোধনী দৃষ্টিহীন মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপত জয়ী হৈ ইতিহাস সৃষ্টি কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় দৃষ্টিহীন মহিলা ক্ৰিকেট দলটোলৈ অভিনন্দন ! তাতোকৈ প্ৰশংসনীয় কথাটো হ'ল, তেওঁলোকে এই শৃংখলাত অপৰাজিত হৈ থকাটো । সঁচাকৈয়ে এয়া এক ঐতিহাসিক ক্ৰীড়া কৃতিত্ব, কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ এক উজ্জ্বল নিদৰ্শন ।"

PM Modi X account
দৃষ্টিহীন ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে বিশ্বকাপ জয়ৰ পিছত দিয়া পোষ্ট (ANI)

উল্লেখ্য যে তিনিখন দেশৰ শেহতীয়া ভ্ৰমণসূচীৰ অন্তিম পৰ্যায়ত দুদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক 'অৰ্ডাৰ অব ওমান' (প্ৰথম শ্ৰেণী) বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । ১৯৭০ চনত ওমানৰ প্ৰতিষ্ঠাপক পিতৃ চুলতান কাবুছ বিন ছয়ীদে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই সন্মানীয় বঁটাই দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক, জনসংযোগ আৰু বিশ্ব শান্তি শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰমী অৱদানক স্বীকৃতি দিয়ে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এতিয়ালৈকে ২৯ খন দেশৰ পৰা সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা লাভ কৰিছে । যিটো এক বিৰল কৃতিত্ব আৰু ই তেওঁৰ ব্যক্তিগত কূটনৈতিক প্ৰসাৰ আৰু বিশ্ব মঞ্চত ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান উচ্চতা দুয়োটাকে প্ৰতিফলিত কৰে ।

বঁটা লাভ কৰাৰ পিছত কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চুলতান হাইথাম বিন তাৰিকক ধন্যবাদ জনাই কয় যে এই সন্মান ভাৰত আৰু ওমানৰ জনসাধাৰণৰ মাজত মৰম আৰু বিশ্বাসৰ প্ৰতীক ।

PM Modi X account
ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভাৰতত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত দিয়া পোষ্ট (ANI)

"যুগ যুগ ধৰি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকল ইজনে সিজনৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে, ইখন দেশে সিখন দেশৰ সৈতে সামুদ্ৰিক বাণিজ্যত জড়িত হৈ আহিছে । আৰব সাগৰ আমাৰ দেশ দুখনৰ মাজত এক শক্তিশালী সেতু হৈ পৰিছে । মই এই সন্মান ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিছোঁ । মই এই সন্মান আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলকো উৎসৰ্গা কৰিছোঁ, যিসকলে মাণ্ডৱীৰ পৰা মাস্কাটলৈ যাত্ৰা কৰি এই সম্পৰ্কৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল । এই সন্মান উক্ত নাৱিকসকলৰ বাবেও উৎসৰ্গা কৰা হৈছে, যিসকলে শতিকাজোৰা বিনিময়ৰ মাজেৰে দুয়োখন দেশৰ অগ্ৰগতিত অৰিহণা যোগাইছে ।" X পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এইদৰে কয় ।

লগতে পঢ়ক :'জিৰামজি' বিধেয়ক গাঁওবিৰোধী: মোদী চৰকাৰে এদিনতে ২০ বছৰীয়া এম জি এনৰেগা ভাঙি পেলোৱাৰ অভিযোগ ৰাহুল গান্ধীৰ
লগতে পঢ়ক :প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ ইথিওপিয়াৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান নিছান; এই সন্মানেৰে সন্মানিত প্ৰথমজন বিশ্বনেতা মোদী

TAGGED:

PM MODI
PM MODI HONORED BY OMAN
PM MODI X ACCOUNT
ইটিভি ভাৰত অসম
PM MODI X POSTS LIKES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.