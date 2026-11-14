কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে মহীশূৰৰ বিমানবন্দৰত আবদ্ধ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এছকৰ্ট হেলিকপ্টাৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হেলিকপ্টাৰখন অৱতৰণ কৰাৰ পিছত তিনিওখন হেলিকপ্টাৰ পুনৰ উৰণৰ কথা আছিল যদিও দুখন হেলিকপ্টাৰহে সেই স্থানৰ পৰা উৰা মাৰে ৷
Published : November 14, 2026 at 2:48 PM IST
মহীশূৰ(কৰ্ণাটক) : হঠাতে কাৰিকৰী বিজুতি ঘটাৰ ফলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কনভয়ৰ এখন এছকৰ্ট হেলিকপ্টাৰ মহীশূৰৰ ললিতা মহল হেলিপেডত ৰখোৱা হয় ৷ জানিব পৰা মতে, ১৩ নৱেম্বৰ শুকুৰবাৰে বিয়লি প্ৰায় ৩:২০ বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মহীশূৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ (IAF) এই হেলিকপ্টাৰখনত যান্ত্ৰিক ত্ৰুটিয়ে দেখা দিছিল । যাৰ ফলত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হেলিকপ্টাৰখনৰ সৈতে আন দুখন এছকৰ্ট হেলিকপ্টাৰ ললিতা মহল হেলিপেডত অৱতৰণ কৰোৱা হৈছিল ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হেলিকপ্টাৰখন অৱতৰণ কৰাৰ পিছত তিনিওখন হেলিকপ্টাৰ পুনৰ উৰণৰ কথা আছিল যদিও দুখন হেলিকপ্টাৰহে সেই স্থানৰ পৰা উৰা মাৰিলে ৷ আনহাতে তৃতীয়খন হেলিকপ্টাৰখন কাৰিকৰী সমস্যাৰ বাবে হেলিপেডত ৰৈ গ’ল ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত এজন জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই এই কথা নিশ্চিত কৰি কয় যে টেক অফৰ সময়ত কাৰিকৰী সমস্যা হোৱাৰ বাবে হেলিকপ্টাৰখন গ্ৰাউণ্ড কৰা হৈছে ।
বিষয়াগৰাকীয়ে আৰু কয় যে সমস্যা সমাধান হ’লে হেলিকপ্টাৰখনক ইয়াৰ পৰা পঠিয়াই দিয়া হ’ব ৷ ইয়াৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ হেলিপেডত কৰ্মীও নিয়োগ কৰা হৈছে ।
- প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিমানত পূৰ্বতেও কাৰিকৰী সমস্যা হৈছিল
কেৱল শুকুৰবাৰেই নহয়, পূৰ্বতেও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিমানত এনেধৰণৰ কাৰিকৰী সমস্যাই দেখা দিছিল ৷ ২০২৪ চনৰ ১৫ নৱেম্বৰত ঝাৰখণ্ডৰ দেওঘৰৰ পৰা দিল্লীলৈ মোদীক কঢ়িয়াই অনা IAF ৰ বিমানত কাৰিকৰী অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল ।
বিহাৰৰ জামুইত প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰেলীৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছতে দেওঘৰ বিমানবন্দৰত বিমানখন গ্ৰাউণ্ড কৰা হয় । দুঘণ্টাৰো অধিক সময় বিমানবন্দৰত আবদ্ধ হৈ থকাৰ পিছত পাছত দিল্লীৰ পৰা আন এখন বিমানেৰে তেওঁক লৈ যোৱা হয় ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১৯ চনৰ ২৪ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক কঢ়িয়াই অনা IAF ৰ এখন হেলিকপ্টাৰ জয়পুৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা উৰণৰ কিছু সময়ৰ পিছতে কাৰিকৰী বিজুতিৰ সৃষ্টি হয় । টংক অভিমুখে গৈ থকা হেলিকপ্টাৰখন কিছু মিনিটৰ ভিতৰতে বিমানবন্দৰলৈ উভতি আহিবলগীয়া হৈছিল ।