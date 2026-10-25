ETV Bharat / bharat

বাৰাণসীৰ নমো ঘাটত বায়ুসেনাৰ এয়াৰ শ্ব’ উপভোগ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

এয়াৰ শ্ব’ত তেজছ, লাইট কম্বেট হেলিকপ্টাৰ প্ৰচণ্ড, এছ ইউ-৩০ এম কে আই আৰু ৰাফেলকে ধৰি বিমানৰ লগতে পৰিবহণ বিমানৰো প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।

PM Modi Witnesses Air Force Day Aerial Display At Namo Ghat In Varanasi
বাৰাণসীৰ নমো ঘাটত বায়ুসেনাৰ এয়াৰ শ্ব’ উপভোগ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 25, 2026 at 6:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বাৰাণসী: ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ৯৪ সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তিৰ স্মৃতিত ‘Wings over Ganges’ শীৰ্ষক থীমেৰে অনুষ্ঠিত হোৱা বাৰাণসীৰ নমো ঘাটত দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বায়ুসেনা দিৱসৰ এয়াৰ শ্ব’-২০২৬ৰ সাক্ষী হয় ।

এই দৰ্শনীয় এয়াৰ শ্ব’ত তেজছ, লাইট কম্বেট হেলিকপ্টাৰ (এল চি এইচ) প্ৰচণ্ড, এছ ইউ-৩০ এম কে আই আৰু ৰাফেলকে ধৰি বিমানৰ লগতে পৰিবহণ বিমানৰো প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । ভাৰতীয় নৌসেনা আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ বিমানে যোগদান কৰি অভিযানত যৌথতা প্ৰদৰ্শন কৰে ।

ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ প্ৰিমিয়াৰ ডিছপ্লে টিমকে ধৰি সূৰ্য কিৰণ এৰোবেটিক টিম আৰু সাৰং হেলিকপ্টাৰ ডিছপ্লে টিমেও অংশগ্ৰহণ কৰে । এয়াৰ শ্ব’ত নিখুঁত উৰণ, সমন্বয় আৰু কাৰ্যকৰী উৎকৃষ্টতা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল ।

তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পেটেল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে এয়াৰ শ্ব’ উপভোগ কৰে ।

এই অনুষ্ঠানৰ তাৎপৰ্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি ৰাজনাথ সিঙে কয় যে এই বিমানে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বীৰ আৰু শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে ।

নমো ঘাটলৈ যোৱাৰ পথত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰোডশ্ব’ অনুষ্ঠিত কৰে, য’ত ব্যাপক জনসমাগম হয় । ৰোডশ্ব’ৰ সময়ত পথৰ দুয়োকাষে বৃহৎ সংখ্যক লোকে তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনায় । ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু দলীয় পতাকা উৰুৱাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সম্ভাষণ জনালে বিজেপি কৰ্মীসকলে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাৰাণসীত অৰবিন্দ লিমিটেডৰ নতুন কাপোৰ নিৰ্মাণ কেন্দ্ৰ উদ্বোধন কৰে । এই কেন্দ্ৰই ভাৰতৰ বস্ত্ৰ আৰু পোছাক উৎপাদন পৰিৱেশ তন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোত ঔদ্যোগিক বৃদ্ধিৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ।

আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি এই কেন্দ্ৰই বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ বাবে অৰ্থপূৰ্ণ নিয়োগৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিব আৰু অঞ্চলটোৰ অৰ্থনৈতিক অগ্ৰগতিত অৰিহণা যোগাব । এই কেন্দ্ৰত মহিলা শ্ৰমিকসকলৰ সৈতেও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মত বিনিময় কৰে । মোদীৰ সৈতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পেটেল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক: 'মন কী বাত' তীৰ্থযাত্ৰাতকৈ কম নহয় : প্ৰধানমন্ত্ৰী

TAGGED:

ভাৰতীয় বায়ুসেনা
WINGS OVER GANGES
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
বায়ুসেনা দিৱস
AIR FORCE DAY AERIAL DISPLAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.