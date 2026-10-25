বাৰাণসীৰ নমো ঘাটত বায়ুসেনাৰ এয়াৰ শ্ব’ উপভোগ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

বাৰাণসীৰ নমো ঘাটত বায়ুসেনাৰ এয়াৰ শ্ব’ উপভোগ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ
এয়াৰ শ্ব’ত তেজছ, লাইট কম্বেট হেলিকপ্টাৰ প্ৰচণ্ড, এছ ইউ-৩০ এম কে আই আৰু ৰাফেলকে ধৰি বিমানৰ লগতে পৰিবহণ বিমানৰো প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।
Published : October 25, 2026 at 6:54 PM IST
বাৰাণসী: ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ৯৪ সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তিৰ স্মৃতিত ‘Wings over Ganges’ শীৰ্ষক থীমেৰে অনুষ্ঠিত হোৱা বাৰাণসীৰ নমো ঘাটত দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বায়ুসেনা দিৱসৰ এয়াৰ শ্ব’-২০২৬ৰ সাক্ষী হয় ।
এই দৰ্শনীয় এয়াৰ শ্ব’ত তেজছ, লাইট কম্বেট হেলিকপ্টাৰ (এল চি এইচ) প্ৰচণ্ড, এছ ইউ-৩০ এম কে আই আৰু ৰাফেলকে ধৰি বিমানৰ লগতে পৰিবহণ বিমানৰো প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । ভাৰতীয় নৌসেনা আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ বিমানে যোগদান কৰি অভিযানত যৌথতা প্ৰদৰ্শন কৰে ।
ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ প্ৰিমিয়াৰ ডিছপ্লে টিমকে ধৰি সূৰ্য কিৰণ এৰোবেটিক টিম আৰু সাৰং হেলিকপ্টাৰ ডিছপ্লে টিমেও অংশগ্ৰহণ কৰে । এয়াৰ শ্ব’ত নিখুঁত উৰণ, সমন্বয় আৰু কাৰ্যকৰী উৎকৃষ্টতা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল ।
Varanasi air show…Magnificent! https://t.co/nc1c5psdt8— Narendra Modi (@narendramodi) October 25, 2026
তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পেটেল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে এয়াৰ শ্ব’ উপভোগ কৰে ।
এই অনুষ্ঠানৰ তাৎপৰ্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি ৰাজনাথ সিঙে কয় যে এই বিমানে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বীৰ আৰু শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে ।
নমো ঘাটলৈ যোৱাৰ পথত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰোডশ্ব’ অনুষ্ঠিত কৰে, য’ত ব্যাপক জনসমাগম হয় । ৰোডশ্ব’ৰ সময়ত পথৰ দুয়োকাষে বৃহৎ সংখ্যক লোকে তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনায় । ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু দলীয় পতাকা উৰুৱাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সম্ভাষণ জনালে বিজেপি কৰ্মীসকলে ।
भारतीय वायु सेना के योद्धाओं के अद्वितीय साहस और कौशल के प्रदर्शन की साक्षी बन रही है काशी की धरती। इस अवसर पर वायुसैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री श्री @narendramodi https://t.co/vP3nG3dEth— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 25, 2026
ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাৰাণসীত অৰবিন্দ লিমিটেডৰ নতুন কাপোৰ নিৰ্মাণ কেন্দ্ৰ উদ্বোধন কৰে । এই কেন্দ্ৰই ভাৰতৰ বস্ত্ৰ আৰু পোছাক উৎপাদন পৰিৱেশ তন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোত ঔদ্যোগিক বৃদ্ধিৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ।
भारतीय वायु सेना के योद्धाओं के अद्वितीय साहस और कौशल के प्रदर्शन की साक्षी बन रही है काशी की धरती। इस अवसर पर वायुसैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री श्री @narendramodi https://t.co/vP3nG3dEth— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 25, 2026
আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি এই কেন্দ্ৰই বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ বাবে অৰ্থপূৰ্ণ নিয়োগৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিব আৰু অঞ্চলটোৰ অৰ্থনৈতিক অগ্ৰগতিত অৰিহণা যোগাব । এই কেন্দ্ৰত মহিলা শ্ৰমিকসকলৰ সৈতেও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মত বিনিময় কৰে । মোদীৰ সৈতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পেটেল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক: 'মন কী বাত' তীৰ্থযাত্ৰাতকৈ কম নহয় : প্ৰধানমন্ত্ৰী