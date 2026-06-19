ৰাহুল গান্ধীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
৫৬ বছৰত ভৰি দিলে লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে
By PTI
Published : June 19, 2026 at 12:05 PM IST
নতুন দিল্লী: কংগ্ৰেছৰ জ্য়েষ্ঠ নেতা তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে শুক্ৰবাৰে (১৯ জুন) ৫৬ বছৰত ভৰি দিলে । কংগ্ৰেছৰ জ্য়েষ্ঠ নেতাগৰাকীক জন্মদিনত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে দেশৰ কেইবাগৰাকী নেতাই । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সামাজিক মাধ্য়ম এক্স'ত পোষ্ট কৰি ৰাহুল গান্ধীক জন্মদিনৰ শুভকামনা জনায়।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শুকুৰবাৰে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাই তেওঁৰ সু-স্বাস্থ্য়ৰ লগতে দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক্স'ত এইদৰে লিখিছে, "লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীক তেওঁৰ জন্মদিনত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰছো । তেওঁৰ সু-স্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ুৰ বাবে বাবে ভগবানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ।"
Best wishes to the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi Ji on his birthday. Praying for his good health and long life. @RahulGandhi— Narendra Modi (@narendramodi) June 19, 2026
ৰাহুল গান্ধীৰ জন্মদিন উপলক্ষে বাৰাণসীত কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে গংগা নদীৰ পাৰত ৰাহুল গান্থীৰ ফটোত গাখীৰ ঢালি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷
VIDEO | Varanasi: Youth Congress workers celebrate Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi’s birthday with symbolic rituals, including pouring milk over his photograph in the Ganga River.#RahulGandhi #VaranasiNews— Press Trust of India (@PTI_News) June 19, 2026
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/57oraDhpqZ
মল্লিকাৰ্জ্জুন খাৰ্গেৰো শুভেচ্ছা :
একেদৰে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি তথা জ্য়েষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা মল্লিকাৰ্জ্জুন খাৰ্গেও লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি ৰাহুল গান্ধীক জনাইছে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা । নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি খাৰ্গেই এক্স'ত পোষ্ট কৰি লিখিছে, "দেশৰ জনপ্ৰিয় নেতা ৰাহুল গান্ধীক তেওঁৰ জন্মদিনত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো । তেওঁৰ সু-স্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ুৰ লগতে উজ্বল ভৱিষ্য়ত কামনা কৰিছো ।"
VIDEO | Varanasi: Youth Congress workers celebrate Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi’s birthday with symbolic rituals, including pouring milk over his photograph in the Ganga River.#RahulGandhi #VaranasiNews— Press Trust of India (@PTI_News) June 19, 2026
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/57oraDhpqZ
গৌৰৱ গগৈয়েও জনালে শুভকামনা :
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ উপ-দলপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ৰাহুল গান্ধীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞপন কৰিছে । সামাজিক মাধ্য়ম এক্স'ত এটা পোষ্টত তেওঁক শুভেচ্ছা জনাই কয়, " জননায়ক ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়ালৈ জন্মদিনৰ হিয়াভৰা শুভকামনা যাচিলোঁ ।
অন্যায়, অবিচাৰ আৰু অসাংবিধানিক শক্তিৰ বিৰুদ্ধে আপুনি এইদৰেই ন্যায়ৰ যুঁজখন যুঁজি যাওঁক, ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণক আপোনাৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে । আপোনাৰ সু-স্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ ।"
লগতে পঢ়ক:ভাৰতে বিনিয়োগ কৰা প্ৰতিটো খণ্ডই অনাগত ভৱিষ্যতৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰিব: মোদী
নীট ইউজিৰ পুনঃ পৰীক্ষা : প্ৰশ্নকাকত আৰু মূল্যায়ন ব্যৱস্থাৰ আৰ্হি প্ৰকাশ, উৰাবাতৰিত গুৰুত্ব নিদিবলৈ আহ্বান