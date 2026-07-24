প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ’ব কঠোৰতম পদক্ষেপ, নিশা ভিডিঅ’বাৰ্তাযোগে আশ্বাস মোদীৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোৱা নিশা এক ভিডিঅ’যোগে শুকুৰবাৰে কেবিনেট বৈঠকত প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে “অধিক কঠোৰ ব্যৱস্থা” গ্ৰহণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।
Published : July 24, 2026 at 8:40 AM IST
পৰীক্ষাৰ কাকত ফাদিলৰ উপযুক্ত তদন্ত, শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে দেশ উত্তাল হৈ থকাৰ সময়তে বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ সচিব বিনীত যোশীৰ ঠাইত নৰেশ গংগৱাৰক নিযুক্তি দিয়াৰ পিছত, আৰু প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ গোচৰৰ বাবে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত ঘোষণা কৰাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোৱা নিশা এক ভিডিঅ’যোগে শুকুৰবাৰে কেবিনেট বৈঠকত “অধিক কঠোৰ ব্যৱস্থা” গ্ৰহণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । ‘‘কাইলৈৰ কেবিনেটত কাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ’ব!,’ মোদীয়ে এক্সত পোষ্ট কৰে ।
ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টটোৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা এটা ভিডিঅ’ত তেওঁ এই কথা কোৱা শুনা যায়, ‘‘প্ৰশ্নকাককত ফাদিলৰ ঘটনাৰ পিছত বিগত ডেৰ-দুমাহত অসংখ্য ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । দোষী ধৰা পৰিছে আৰু জেলত আছে । আমাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব আছিল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বছৰটো যাতে অপচয় নহয় ।’’
More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
১৯ জুলাইত ফলাফল ঘোষণা কৰা বুলি আঙুলিয়াই দি তেওঁ কয় যে ২২ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে যাতে কম সময়ৰ ভিতৰত পৰীক্ষা দিব পাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰে নিজৰ সকলো শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি কাম কৰিছে ৷ মোদীয়ে পুনৰ কয়, ‘‘মই আজি বিভাগসমূহক ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত স্থাপন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলোঁ । নিশা বিভাগবোৰে মোক প্ৰস্তাৱটো দাঙি ধৰিলে । এই প্ৰস্তাৱৰ লগতে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত আৰু কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে কাইলৈ কেবিনেটত আলোচনা হ’ব । কেবিনেটৰ সহযোগীসকলৰ পৰামৰ্শৰ পিছত ইয়াক চূড়ান্ত কৰা হ’ব, আৰু যিহেতু সোমবাৰৰ পৰা সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় সপ্তাহ আৰম্ভ হ’ব, সেয়েহে সেই বিধেয়কখন অতি সোনকালে সদনত গৃহীত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হ’ব ।’’
ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে মাজনিশা প্ৰকাশ কৰা ভিডিঅ’ বাৰ্তাত শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ বিষয়টো একাষৰীয়া কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সমালোচনা কৰে । নিজা এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্টত ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বুদ্ধিমত্তাক অপমান কৰিব নালাগে । ‘‘মোদী ডাঙৰীয়া, আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাইছে । এই মাজনিশাৰ ভিডিঅ'টোৰে তেওঁলোকৰ বুদ্ধিমত্তাক অপমান নকৰিব । ১. প্ৰধানক বৰ্খাস্ত কৰক, ২. ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কৰা সকলক শাস্তি দিয়ক আৰু ৩. ক্ষমা খোজক ।’’ ৰাহুলে পোষ্টত কয় ৷
Mr. Modi, our students are demanding Dharmendra Pradhan’s resignation.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 23, 2026
Don’t insult their intelligence with this pathetic midnight video.
1. Sack Pradhan.
2. Punish those who beat students.
3. Apologise https://t.co/7SLB6pQqZx
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ঘোষণা কৰে যে তেওঁৰ চৰকাৰে কাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ বৈঠকত এই সন্দৰ্ভত এখন আইন আলোচনা কৰি চূড়ান্ত কৰিব । বৃহস্পতিবাৰে মোদীয়ে ঘোষণা কৰে যে অহা সপ্তাহত সংসদত কাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বিধান থকা এখন বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হ’ব ।
ভিডিঅ’ বাৰ্তাযোগে মোদীয়ে লগতে কয় যে কেবিনেট বৈঠকত বিধেয়কখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ’ব আৰু প্ৰস্তাৱিত আইনখন চূড়ান্ত কৰা হ’ব । ‘‘শুকুৰবাৰে কেবিনেটত কাকত ফাদিলৰ বিষয়টো আলোচনা কৰা হ’ব, আৰু কেবিনেটৰ সহযোগীসকলৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি অধিক ব্যৱস্থা চূড়ান্ত কৰা হ’ব । সোমবাৰে যেতিয়া সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় সপ্তাহ আৰম্ভ হ’ব, তেতিয়া কাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে এখন বিধেয়ক অনা হ’ব, আৰু আমি ইয়াক যিমান পাৰি সোনকালে গৃহীত কৰাৰ চেষ্টা কৰিম ।’’
লগতে পঢ়ক: নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল ২০২৬ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ডাঙৰ ঘোষণা; ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত হ’ব শুনানি