জি-২০ সন্মিলনত ভাগ ল'বলৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ উৰিল মোদী

জি-২০ৰ উপৰি আফ্ৰিকাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ষষ্ঠ আই বি এছ এ শীৰ্ষ সন্মিলনতো অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷

November 21, 2025

নতুন দিল্লী: আফ্ৰিকাত অনুষ্ঠিত হৈ থকা প্ৰথমখন জি-২০ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে শুকুৰবাৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ ৰাওনা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । " 'বসুধৈৱ কুটুম্বকম’ আৰু ‘এক পৃথিৱী, এক পৰিয়াল আৰু এক ভৱিষ্যত’ৰ দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি মই শীৰ্ষ সন্মিলনত ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগী উপস্থাপন কৰিম ।" দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ ৰাওনা হোৱাৰ পূৰ্বে এইদৰে কয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ।

এইবাৰৰ জি-২০ৰ বিষয়বস্তু হৈছে ‘সংহতি, সমতা আৰু বহনক্ষমতা’, যাৰ দ্বাৰা দক্ষিণ আফ্ৰিকাই ভাৰতৰ নতুন দিল্লী আৰু ব্ৰাজিলৰ ৰিঅ’ ডি জেনেৰিঅ’ত অনুষ্ঠিত হোৱা পূৰ্বৰ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ ফলাফলক আগুৱাই লৈ গৈছে ।

জোহান্সবাৰ্গত থকা সময়ছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জি-২০ৰ উপৰিও অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ষষ্ঠ আই বি এছ এ শীৰ্ষ সন্মিলনতো অংশগ্ৰহণ কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ এক বিবৃতিত কোৱা হয় যে অংশীদাৰ দেশসমূহৰ নেতাসকলৰ সৈতে মত বিনিময় আৰু সন্মিলনৰ লগতে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ষষ্ঠ আই বি এছ এ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী আগ্ৰহী ।

আফ্ৰিকাত প্ৰথমখন জি-২০ শীৰ্ষ সন্মিলন হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইখন বিশেষভাৱে বিশেষ শীৰ্ষ সন্মিলন হ’ব । ২০২৩ চনত ভাৰতৰ জি-২০ৰ অধ্যক্ষতাৰ সময়ত আফ্ৰিকান ইউনিয়ন জি-২০ৰ সদস্য হৈছিল । এই শীৰ্ষ সন্মিলনত বিশ্বৰ মূল বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ’ব ।

বিবৃতিটোত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়- "এই ভ্ৰমণৰ সময়ত মই ভাৰতৰ বাহিৰৰ অন্যতম বৃহৎ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ভাৰতীয় প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলৰ সৈতে মোৰ যোগাযোগৰ বাবেও আগ্ৰহী ।"

জি-২০ৰ এম ই এ অনুসৰি আৰ্জেণ্টিনা, অষ্ট্ৰেলিয়া, ব্ৰাজিল, কানাডা, চীন, ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, ভাৰত, ইণ্ডোনেছিয়া, ইটালী, জাপান, কোৰিয়া গণৰাজ্য, মেক্সিকো, ৰাছিয়া, চৌদি আৰব, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, তুৰস্ক, যুক্তৰাজ্য আৰু আমেৰিকাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

জি-২০ৰ সদস্য দেশসমূহে বিশ্বৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ (জি ডি পি) প্ৰায় ৮৫ শতাংশ, বিশ্ব বাণিজ্যৰ ৭৫ শতাংশতকৈ অধিক আৰু বিশ্বৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় দুই তৃতীয়াংশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।

