গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ কবলত দেশৰ বহু অঞ্চল, জনতাক সচেতনতা অৱলম্বনৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ
দেশত দ্ৰুতগতিত উষ্ণতা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে নাগৰিকসকলক সৰ্বাধিক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷
By PTI
Published : May 27, 2026 at 12:52 PM IST
নতুন দিল্লী: গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে দহিছে দেশৰ কেবাখনো ৰাজ্যক ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ সংস্থা ৰয়টাৰৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতত চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা মে’ মাহৰ মাজ ভাগলৈকে তিনি শতাধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে হিট-ষ্ট্ৰ’কৰ ফলত ৷ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তেলেংগানা, দিল্লী, পশ্চিম বংগ, ওড়িশা, ৰাজস্থান, উত্তৰ প্ৰদেশ, গুজৰাট আদি ৰাজ্যসমূহত গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে এক সংকটৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷
দেশত দ্ৰুতগতিত উষ্ণতা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে নাগৰিকসকলক সৰ্বাধিক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বুধবাৰে কয় যে এনে গৰম বতৰত শৰীৰত আৰ্দ্ৰতা ধৰি ৰখাটোৱেই মূল উপায় ।
Different parts of India are witnessing soaring temperatures and the challenges that come with it. This heat is harsh on all of us and I urge you all to take as many precautions as possible. Please stay hydrated, keep water with you when stepping out. Offer a glass of water to…— Narendra Modi (@narendramodi) May 27, 2026
সামাজিক মাধ্যম এক্সত এলানি পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে শিশু, বৃদ্ধ আৰু বাহিৰত কাম কৰাসকল বিশেষভাৱে অত্যন্ত গৰমৰ কবলত পৰে আৰু গৰমৰ সতৰ্কবাণীক কোনেও আওকাণ কৰা উচিত নহয় ৷ কাৰণ ই বিপজ্জনক হৈ পৰিব পাৰে আৰু আনকি হিটষ্ট্ৰ’কো হ’ব পাৰে ।
তেওঁ কয়, ‘‘ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত উষ্ণতা বৃদ্ধি আৰু ইয়াৰ লগতে অহা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সাক্ষী হৈছে । এই গৰম আমাৰ সকলোৰে ওপৰত এক সংকট আৰু মই আপোনালোক সকলোকে যিমান পাৰি সিমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।’’
মোদীয়ে সকলোকে শৰীৰৰ আৰ্দ্ৰতা বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ যেতিয়াই ঘৰৰ পৰা ওলাই যায়, তেতিয়াই লগত পানী নিব লাগে আৰু লগতে আনকো পানী দিব লাগে ৷ কাৰণ এনে বতৰত এইখিনি দয়াই বহুখিনি সকাহ দিয়ে ৷
Whenever possible, call and check on elderly parents, grandparents and loved ones during this heatwave. Remind them to stay hydrated, avoid stepping out in peak afternoon hours and take rest whenever possible.— Narendra Modi (@narendramodi) May 27, 2026
তেওঁ কয়, "গৰমৰ ক্লান্তিৰ লক্ষণ যেনে মূৰ ঘূৰোৱা, বমি বা অত্যধিক ভাগৰুৱা হোৱাৰ ওপৰত চকু ৰাখিব । যদি আপোনাৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া কোনোবাই অসুস্থ অনুভৱ কৰে, দুৰ্বল অনুভৱ কৰে বা মূৰৰ বিষ হয়, তেন্তে তেওঁলোকক লগে লগে শীতল আৰু ছাঁযুক্ত ঠাইলৈ লৈ যোৱাত সহায় কৰাটোৱেই উত্তম ।"
লগতে মোদীয়ে নাগৰিকসকলক গৰমৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনায় আৰু তেওঁলোকক পানী, অ’ আৰ এছ ইত্যাদি আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনায়, যাতে তেওঁলোকে সকাহ লাভ কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘এনে বতৰত সময়মতে যত্ন আৰু মনোযোগে বহুখিনি উপকৃত কৰে ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে নাগৰিকসকলক গ্ৰীষ্ণ প্ৰবাহৰ সময়ত বৃদ্ধ পিতৃ-মাতৃ, ককা-আইতা আৰু আপোনজনৰ খবৰ ল’বলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ কয় যে তেওঁলোকক পানী খাবলৈ সোঁৱৰাই দিয়ক, দুপৰীয়াৰ সময়ত বাহিৰলৈ যোৱাটো এৰাই চলিব লাগে আৰু সম্ভৱ হ’লে জিৰণি ল’ব লাগে । মোদীয়ে এনে বতৰত চৰাই-চিৰিকতি, জন্তু আদিৰ প্ৰতিও দয়াশীল হ’বলৈ জনতাক আহ্বান জনায় ।
In this extreme heat, let us also remember the birds and animals around us. A small bowl of water kept outside your home, balconies, terraces, shops or offices can become a lifeline for a thirsty bird. May compassion guide us in these difficult days.— Narendra Modi (@narendramodi) May 27, 2026
"এই চৰম গৰমত আমাৰ চৌপাশৰ চৰাই আৰু জীৱ-জন্তুবোৰকো মনত পেলাওঁ আহক । আপোনাৰ ঘৰ, বেলকনি, টেৰেচ, দোকান বা অফিচৰ বাহিৰত সৰু পাত্ৰ ৰাখি চৰাইৰ বাবে পানী আগবঢ়াওক । এই কঠিন দিনবোৰত মমতাই আমাক পথ প্ৰদৰ্শন কৰক ।" মোদীয়ে কয় ৷
ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি মঙলবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাণ্ডাত উষ্ণতা সৰ্বাধিক ৪৭.৪ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত উপনীত হয় ৷ সমভূমি অঞ্চলত সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা ৪৫ ডিগ্ৰীতকৈ অধিক হ’লে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ ঘোষণা কৰা হয় ৷ আনহাতে ৪৭ ডিগ্ৰীৰ ওপৰৰ উষ্ণতাক তীব্ৰ গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হয় । (PTI)
