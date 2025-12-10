'আপোনাৰ ধন, আপোনাৰ অধিকাৰ'ৰ অধীনত এতিয়ালৈকে ঘূৰাই দিয়া হৈছে 2,000 কোটি টকা
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে প্ৰতিজন নাগৰিকে যাতে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যখিনি পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে তাৰ লক্ষ্যৰে এই আন্দোলন আৰম্ভ কৰা হৈছে ।
Published : December 10, 2025 at 2:44 PM IST
নতুন দিল্লী : নাগৰিকক হেৰোৱা ধন উদ্ধাৰ কৰাত সহায় কৰিবলৈ ২০২৫ চনৰ অক্টোবৰ মাহত আৰম্ভ কৰা চৰকাৰৰ ‘আপোনাৰ ধন, আপোনাৰ অধিকাৰ’ৰ পদক্ষেপৰ অধীনত এতিয়ালৈকে প্ৰায় ২০০০ কোটি টকা ধনৰ প্ৰকৃত গৰাকীক ঘূৰাই দিয়া হৈছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় ৷
ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে প্ৰতিজন নাগৰিকে যাতে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যখিনি পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে তাৰ লক্ষ্যৰে এই আন্দোলন আৰম্ভ কৰা হৈছে ।
Here is a chance to convert a forgotten financial asset into a new opportunity.— Narendra Modi (@narendramodi) December 10, 2025
Take part in the ‘Your Money, Your Right’ movement! https://t.co/4Td6wyz99i@LinkedIn
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "এয়া পাহৰি যোৱা আৰ্থিক সম্পত্তিক নতুন সুযোগলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ সুযোগ ৷ 'আপোনাৰ ধন, আপোনাৰ অধিকাৰ' আন্দোলনত যোগদান কৰক !"
দেশৰ বিভিন্ন বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানত ৰাজহুৱা ধনৰ এক বৃহৎ অংশ দাবীহীন হৈ আছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷ তেওঁ কয়, "ভাৰতীয় বেংকৰ হাতত ৭৮ হাজাৰ কোটি টকা দাবী নকৰা ধন আছে, আনহাতে বীমা কোম্পানীসমূহৰ হাতত প্ৰায় ১৪ হাজাৰ কোটি টকা দাবী নকৰাকৈয়ে পৰি আছে । ইয়াৰ উপৰিও মিউচুৱেল ফাণ্ড কোম্পানীসমূহৰ হাতত প্ৰায় ৩ হাজাৰ কোটি টকা আছে আৰু ৯ হাজাৰ কোটি টকাৰ লভ্যাংশও দাবী নকৰাকৈয়ে আছে ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এই তথ্যই বহু লোকক স্তম্ভিত কৰি তুলিছে ৷ কাৰণ এই সম্পত্তিসমূহ হৈছে অগণন পৰিয়ালৰ কষ্টোপাৰ্জিত সঞ্চয় আৰু বিনিয়োগ ৷"
পুনৰুদ্ধাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সহজ আৰু স্বচ্ছ কৰি তুলিবলৈ চৰকাৰ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ সংস্থাসমূহে মানুহক তেওঁলোকৰ ধন অনুসৰণ আৰু দাবী কৰাত সহায় কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেল প্ৰস্তুত কৰিছে ৷
ইয়াৰ ভিতৰত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকো (আৰ বি আই) আছে ৷ দাবী নকৰা বেংকৰ জমা আৰু বেলেঞ্চৰ বাবে ইউ ডি জি এ এম পৰ্টেল; ভাৰতীয় বীমা নিয়ন্ত্ৰণ আৰু উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষ (আই আৰ ডি এ আই) আছে ৷ দাবী নকৰা বীমা পলিচিৰ উপাৰ্জনৰ বাবে বীমা ভৰোছা পৰ্টেল আৰু ভাৰতীয় ছিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ ব’ৰ্ড (ছেবি) আছে ৷
ইয়াৰ উপৰি আছে মিউচুৱেল ফাণ্ডত দাবী নকৰা ধনৰ বাবে মিট্ৰা পৰ্টেল আৰু কৰ্পৰেট পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয় ৷ অনাদায় লভ্যাংশ আৰু দাবী নকৰা শ্বেয়াৰৰ বাবে আই ই পি এফ এ পৰ্টেলো আছে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জনোৱা মতে, দেশৰ গ্ৰাম্য আৰু নগৰ উভয় অঞ্চলৰ ৪৭৭খন জিলাত সুবিধা শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে, য’ত সৰ্বাধিক কভাৰেজ আৰু সুলভতা নিশ্চিত কৰিবলৈ দুৰ্গম অঞ্চলৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ৷ চৰকাৰ, নিয়ন্ত্ৰণ সংস্থা, বেংক আৰু অন্যান্য বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ সমন্বিত প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে প্ৰায় ২০০০ কোটি টকা নাগৰিকক ঘূৰাই দিয়া হৈছে ৷
তেওঁ নাগৰিকসকলক উৎসাহিত কৰে যে তেওঁলোকে এই পৰ্টেল আৰু সুবিধা শিবিৰ ব্যৱহাৰ কৰি যিটো সঠিকভাৱে তেওঁলোকৰ সেই দাবী কৰিব পাৰে ৷
তেওঁ কয়, "আপোনাৰ যি আছে সেইখিনি পাবলৈ এতিয়াই কাম কৰক আৰু পাহৰি যোৱা আৰ্থিক সম্পত্তি এটাক নতুন সুযোগলৈ ৰূপান্তৰিত কৰক ৷ আপোনাৰ ধন আপোনাৰ ৷ আহক আমি নিশ্চিত কৰোঁ যে ইয়াক আপোনাক ঘূৰাই দিয়া হয় ৷ আহক আমি সকলোৱে মিলি এখন স্বচ্ছ, আৰ্থিকভাৱে শক্তিশালী, আৰু সৰ্বাংগীন ভাৰত গঢ়ি তোলোঁ !"
লগতে পঢ়ক : অসম আন্দোলনে সদায় আমাৰ ইতিহাসত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান অধিকাৰ কৰি থাকিব: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী