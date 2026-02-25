দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ইজৰাইললৈ উৰা মাৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
বুধবাৰে পুৱা প্ৰায় ৯ বজাত নতুন দিল্লীৰ পৰা ইজৰাইলৰ টেল আভিভলৈ ৰাওনা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ।
Published : February 25, 2026 at 1:37 PM IST
নতুন দিল্লী: দুদিনীয়া ভ্ৰমণ সূচীৰে বুধবাৰে ইজৰাইললৈ উৰা মাৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ মাজত কৌশলগত, প্ৰতিৰক্ষা আৰু অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি পুৱা প্ৰায় ৯ বজাত নতুন দিল্লীৰ পৰা ইজৰাইলৰ টেল আভিভলৈ ৰাওনা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ।
কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ পৰ্যালোচনা :
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতি অনুসৰি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হ’ব । দুয়োগৰাকী নেতাই ভাৰত-ইজৰাইল কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ অধীনত হোৱা অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰিব । দুয়োখন দেশে সহযোগিতাৰ নতুন সুযোগ বিচাৰি উলিয়াব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
सारा इज़राइल कल प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। वह इज़राइल के सच्चे मित्र हैं। इज़राइल और भारत के बीच का संबंध केवल एक रणनीतिक संबंध नहीं है, बल्कि राष्ट्रों के बीच गहरी मित्रता का बंधन है।🇮🇱🇮🇳— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) February 24, 2026
আলোচনাৰ মূল বিষয় কি হ’ব ?
বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ লগতে উদ্ভাৱন, প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা, কৃষি, জল ব্যৱস্থাপনা, বাণিজ্য আৰু অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্কৰ লগতে জনসাধাৰণৰ মাজত আদান-প্ৰদান আদিয়েই আলোচনাৰ মূল বিষয় হ’ব । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে মোদী আৰু নেতান্যাহুই পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আঞ্চলিক আৰু বিশ্বব্যাপী বিষয়সমূহৰ ওপৰতো মত বিনিময় কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ইজৰাইললৈ যাত্ৰা কৰাৰ পূৰ্বে নিজৰ বিভাগৰ আগত এই ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্য় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ব্যাখ্য়া কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি, উদ্ভাৱন, কৃষি, জল ব্যৱস্থাপনা, প্ৰযুক্তি, প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা, বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ লগতে জনসাধাৰণৰ সম্পৰ্ককে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহযোগিতা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতান্যাহুৰ সৈতে আলোচনাৰ বাবে তেওঁ আগ্ৰহী ।
আঞ্চলিক আৰু বিশ্বব্যাপী বিষয়ত মত বিনিময় :
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ মাজত এক শক্তিশালী আৰু বহুমুখী কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব আছে । এই কৌশলগত অংশীদাৰিত্বই শেহতীয়া বছৰবোৰত উল্লেখযোগ্য বিকাশ আৰু গতিশীলতাৰ সাক্ষী হৈছে... আমি পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থৰ আঞ্চলিক আৰু বিশ্বব্যাপী বিষয়সমূহত মত বিনিময় কৰিম ।"
ইজৰাইল সংসদত ভাষণ দিব :
এই ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নেচেট (ইজৰাইল সংসদ)তো ভাষণ প্ৰদান কৰিব । বিবৃতিটোত পুনৰ কয়, “...ইজৰাইলৰ সংসদ নেচেটক সম্বোধন কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ গৌৰৱো অৰ্জন কৰিম ।”
এই ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আইজাক হাৰ্জগকো সাক্ষাৎ কৰিব । দীৰ্ঘদিন ধৰি 'ভাৰত-ইজৰাইলৰ বিশেষ বন্ধুত্বক অৰিহণা যোগোৱা' প্ৰবাসী ভাৰতীয় সদস্যসকলৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰিবলৈ আগ্ৰহী বুলিও কয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ।
এই ভ্ৰমণে ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ মাজত গভীৰ আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া কৌশলগত অংশীদাৰিত্বক পুনৰ সুদৃঢ় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে কয় ।
মোদীক প্ৰশংসা বিৰোধী দলপতিৰ :
এই ঐতিহাসিক ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে ইজৰাইলৰ বিৰোধী দলপতি য়াইৰ লেপিডে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক 'ইজৰাইলৰ প্ৰকৃত বন্ধু' বুলি প্ৰশংসা কৰিছে । হিন্দীত এক্সত দিয়া এটা পোষ্টত লেপিডে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰণি জনাবলৈ ইজৰাইলবাসী উৎসুক হৈ আছে... তেওঁ ইজৰাইলৰ প্ৰকৃত বন্ধু । ইজৰাইল আৰু ভাৰতৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কেৱল কৌশলগত সম্পৰ্ক নহয়, বৰং জাতিসমূহৰ মাজত গভীৰ বন্ধুত্বৰ বান্ধোন ।" প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ সম্পৰ্ক 'বিশেষ কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব'লৈ উন্নীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
৯ বছৰত দ্বিতীয় ইজৰাইল ভ্ৰমণ :
উল্লেখ্য় যে বিগত ৯ বছৰৰ ভিতৰত এইটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দ্বিতীয় ইজৰাইল ভ্ৰমণ । ২০১৭ চনৰ জুলাইত সেই দেশলৈ মোদীৰ প্ৰথম ভ্ৰমণৰ সময়ত ভাৰত-ইজৰাইলৰ সম্পৰ্ক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ স্তৰলৈ উন্নীত কৰা হৈছিল ।
উল্লেখ্য় যে বিমানবন্দৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহু আৰু তেওঁৰ পত্নী ছাৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰণী জনাব । জেৰুজালেমত মোদীয়ে ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ সৈতেও মিলিত হ'ব । তাৰ পিছত মোদীয়ে ইজৰাইলৰ সংসদত সাংসদসকলক সম্বোধন কৰিব । এয়া হৈছে এক বিৰল সন্মান । কিয়নো বিশ্বৰ নিৰ্বাচিত নেতাসকলেহে ইজৰাইলৰ সংসদত ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে ।
মোদীৰ বাবে নৈশ আহাৰ :
বুধবাৰে সন্ধিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এখন প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰিব য’ত ইজৰাইলে নিজৰ প্ৰযুক্তিগত উন্নতি প্ৰদৰ্শন কৰিব । ইয়াত ইজৰাইলৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহীসকল উপস্থিত থাকিব । বুধবাৰে নিশা নেতান্যাহুৱে মোদীৰ বাবে ব্যক্তিগতভাৱে নৈশ আহাৰৰ ব্য়ৱস্থা কৰাৰ কথা ।
ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক কৰিব সাক্ষাৎ :
চৰকাৰী সময়সূচী অনুসৰি ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আইজাক হাৰ্জগক সাক্ষাৎ কৰাৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ইয়াদ ভাশ্বেমত হ’ল’কাষ্টৰ বলি হোৱা লোকসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰিছে যে ভাৰতক লেজাৰ ভিত্তিক বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা (Or Eitan)ত একত্ৰিত কৰাৰ লগতে বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ দৰে ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুজাবুজি কৰা হৈছে । ইজৰাইল আৰু ভাৰতেও এ আই, কোৱাণ্টাম আৰু চাইবাৰৰ দৰে বিঘ্নিতকাৰী প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি সহযোগিতাৰ বাবে ধাৰাবাহিক বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিব ।
