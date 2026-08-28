চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উজবেকিস্তান,কিৰ্গিস্তান ভ্ৰমণলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী

চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উজবেকিস্তান,কিৰ্গিস্তান ভ্ৰমণলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
৩১ আগষ্টৰ পৰা ১ ছেপ্টেম্বৰলৈ কিৰ্গিস্তানৰ বিস্কেকত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এছচিঅ’(SCO) শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷
By PTI
Published : August 28, 2026 at 9:26 PM IST
নতুন দিল্লী : ২৬ সংখ্যক এছচিঅ’(SCO) শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে উজবেকিস্তান আৰু কিৰ্গিস্তান ভ্ৰমণলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ ২৯ আগষ্টৰ পৰা ১ ছেপ্টেম্বৰলৈ উজবেকিস্তান আৰু কিৰ্গিস্তান ভ্ৰমণলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৷
উল্লেখ্য যে, ৩১ আগষ্টৰ পৰা ১ ছেপ্টেম্বৰলৈ কিৰ্গিস্তানৰ বিস্কেকত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এছচিঅ’(SCO) শীৰ্ষ সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰতৰ নিৰাপত্তা, সংযোগ আৰু সুযোগৰ অগ্ৰাধিকাৰসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিব আৰু শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সময়তে এছচিঅ’ ৰাষ্ট্ৰৰ নেতাসকলৰ সৈতেও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷
একেদৰে কিৰ্গিস্তানত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ষষ্ঠ বিশ্ব নমাদ (Nomad)গেমছৰ মুকলি অনুষ্ঠানতো অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে এক বিবৃতিত কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ২৯-৩০ আগষ্টত উজবেকিস্তানত থাকিব আৰু ৩১ আগষ্টৰ পৰা ১ ছেপ্টেম্বৰলৈ ২৬ সংখ্যক এছচিঅ’ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ বাবে কিৰ্গিস্তান ভ্ৰমণলৈ যাব ।
উজবেকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বাভকত মিৰ্জিঅ’য়েভৰ আমন্ত্ৰণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী যোবা দেশখনৰ তাছকেন্দলৈ ৰাজ্যলৈ ৷ এই ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি মিৰ্জিঅ’য়েভৰ সৈতে প্ৰতিনিধি পৰ্যায়ৰ আলোচনাত মিলিত হৈ দুয়োখন দেশৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে, দুয়োগৰাকী নেতাই বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগ, প্ৰতিৰক্ষা, ডিজিটেল সংযোগ, শক্তি, শিক্ষা আৰু জনসাধাৰণৰ সহযোগিতা পৰ্যালোচনা কৰি আগন্তুক পথৰ বাবে এজেণ্ডা নিৰ্ধাৰণ কৰিব । 'বিকশিক ভাৰত ২০৪৭' আৰু উজবেকিস্তান-২০৩০ৰ ভাগ-বতৰা উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভংগীক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে দৃষ্টিভংগী ভাগ-বতৰা কৰিব বুলিও কোৱা হৈছে ।
ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তাছকেন্দৰ শাস্ত্ৰী স্মৃতিসৌধ আৰু তাছকেন্দ ৰাজ্যিক প্ৰাচ্য অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মহাত্মা গান্ধী কেন্দ্ৰও পৰিদৰ্শন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মোডীয়ে । আনহাতে ২৬ সংখ্যক এছ চি অ’ শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে কিৰ্গিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ছাদিৰ জাপাৰ’ভৰ আমন্ত্ৰণত তাছকেণ্টৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিস্কেকলৈ যাত্ৰা কৰিব।
লগতে পঢ়ক:নক্সাল ৰাখীঃ আত্মসমৰ্পণ কৰা মহিলা নক্সাল সদস্যাই সেনাজোৱানক পিন্ধালে ৰাখী