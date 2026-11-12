আছিয়ান শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ফিলিপাইনছ ভ্ৰমণলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

আছিয়ান শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ফিলিপাইনছ ভ্ৰমণলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
পূব এছিয়া শীৰ্ষ সন্মিলনত আঞ্চলিক নিৰাপত্তা, অৰ্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা আৰু উদীয়মান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাবুকিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব ।
Published : November 12, 2026 at 10:50 PM IST
নতুন দিল্লী: অহা ১৬ নৱেম্বৰৰ পৰা ১৭ নৱেম্বৰলৈ ফিলিপাইনছত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এছ’চিয়েশ্যন অৱ চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যনছ (আছিয়ান) শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ এই সন্মিলনত সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা, বাণিজ্য আৰু যোগান শৃংখলৰ স্থিতিস্থাপকতা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ’ব ।
২০২৬ চনৰ বাবে আছিয়ানৰ অধ্যক্ষ হিচাপে ফিলিপাইনছে আয়োজন কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ ভিতৰত ২৩ সংখ্যক আছিয়ান-ভাৰত সন্মিলনো অনুষ্ঠিত হ’ব । ১৬ নৱেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰপতি ফাৰ্ডিনাণ্ড মাৰ্কছ জুনিয়ৰে ভ্ৰমণকাৰী বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ বাবে আয়োজন কৰা নৈশ ভোজত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ১৭ নৱেম্বৰত আছিয়ান-ভাৰত শীৰ্ষ সন্মিলন আৰু পূব এছিয়া সন্মিলনতো তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
#WATCH | Delhi: PM Modi's visit to Manila for the 49th ASEAN-India and East Asia Summits, Secretary (East) in the Ministry of External Affairs (MEA), Rudrendra Tandon, says, "This is a multilateral visit, so the emphasis cannot be on bilateral engagement. But of course, there will be a bilateral because the Philippines is the host country. When leaders meet, inevitably, instructions are delivered to officials like myself, and follow-up activity takes place. I can't tell you specifically because we are not geared up for this sort of bilateral engagement in a summit like this, on the margins. On defence cooperation, particularly concerning the Philippines and the BrahMos missile, yes, you know that we established a strategic partnership. Though this is not related to ASEAN, under the strategic partnership, we have reached an agreement on BrahMos, and we are committed to helping the Philippines develop its defence capabilities in whatever manner we can under our strategic partnership..."— ANI (@ANI) November 12, 2026
পূব এছিয়া শীৰ্ষ সন্মিলনত সমগ্ৰ ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ নেতাসকল কৌশলগত আলোচনাৰ বাবে একগোট হ’ব ৷ অঞ্চলটোৱে সন্মুখীন হোৱা ৰাজনৈতিক, নিৰাপত্তা আৰু অৰ্থনৈতিক প্ৰত্যাহ্বানসকমূহ কেন্দ্ৰ কৰি আলোচনা কৰা হ’ব । ইয়াত অষ্ট্ৰেলিয়া, চীন, ভাৰত, জাপান, নিউজীলেণ্ড, ৰাছিয়া, দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু আমেৰিকাকে ধৰি এঘাৰখন আছিয়ানৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আৰু আঠখন আলোচনাৰ অংশীদাৰ ৰাষ্ট্ৰক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
ফিলিপাইনছত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বৈঠকত উপস্থিত থকা নেতাসকলৰ ভিতৰত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পো থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । পূব এছিয়া শীৰ্ষ সন্মিলনত আঞ্চলিক নিৰাপত্তা, অৰ্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা আৰু উদীয়মান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাবুকিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব ।
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ সচিব (পূব) ৰুদ্ৰেন্দ্ৰ টেণ্ডনে কয় যে মোদীয়ে ফিলিপাইনছৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ’ব । তেওঁ ইয়াকো কয় যে অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ এতিয়াও পৰিকল্পনা পৰ্যায়ত আছে ।
ভাৰতৰ বাবে ট্ৰাম্পৰ শুল্ক নীতি, ইৰাণ আৰু ইউক্ৰেইনৰ সংঘাতৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তাৰ বাবে অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক আৰু নিৰাপত্তাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আছিয়ানৰ সৈতে গভীৰ সম্পৰ্ক ক্ৰমান্বয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে । আছিয়ান দেশসমূহৰ ভিতৰত আছে ইণ্ডোনেছিয়া, মালয়েছিয়া, ফিলিপাইনছ, ছিংগাপুৰ, থাইলেণ্ড, ব্ৰুনাই দাৰুছালাম, ভিয়েটনাম, লাও পিডিআৰ, ম্যানমাৰ, কম্বোডিয়া আৰু টিমৰ-লেষ্টে ।
#WATCH | Delhi: Secretary (East) in the Ministry of External Affairs (MEA), Rudrendra Tandon says, "Prime Minister Modi will be travelling to Manila, in the Philippines, to attend the 23rd ASEAN-India Summit and the 21st meeting of the ASEAN-led East Asia Summit process. The visit will take place from the 16th to the 18th of this month. As you are aware, in addition to our very active bilateral relationships with all 11 ASEAN member states, we see our engagement with the ASEAN regional platform also as a key element or building block of our Act East Policy. The Prime Minister's programme in Manila will include attending a dinner hosted by President Marcos for the visiting dignitaries of this summit process. On the next day, he will attend the ASEAN-India Summit and the East Asia Summit process. In between, there will be bilateral meetings scheduled with other leaders..."— ANI (@ANI) November 12, 2026
সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা
বৈঠকসমূহত সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা আলোচনাৰ এক মূল বিষয় হ’ব । টেণ্ডনে কয়, ‘‘এই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ সামুদ্ৰিক অঞ্চলটোৰ সৈতে সংলগ্ন ভাৰত মহাসাগৰৰ এখন দেশ হিচাপে আছিয়ানৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সৈতে সামূহিক লগতে ব্যক্তিগতভাৱেও এক শক্তিশালী কৌশলগত সম্পৰ্ক আমাৰ দুয়ো পক্ষৰ বাবে ভাল । ই আমাৰ চাৰিওফালে ঘটি থকা অতি দ্ৰুত ভূ-ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনসমূহ চম্ভালিবলৈ আমাক অধিক স্থিতিস্থাপক কৰি তুলিব ৷ মই ভাবো, সামগ্ৰিকভাৱে এছিয়াত শান্তি আৰু স্থিতিশীলতা বজাই ৰখাত এই আলোচনাই অৰিহণা যোগাব ।’’
সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তা আছিয়ানৰ সৈতে ভাৰতৰ সংযোগৰ এক মূল অংশ আৰু ই আলোচনাৰ এটা মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হ’ব । ভাৰতৰ আধাতকৈ অধিক বাণিজ্য পূব দিশলৈ মালাক্কা আৰু ছিংগাপুৰ প্ৰণালীৰ মাজেৰে গতি কৰে । ফলত দক্ষিণ চীন সাগৰকে ধৰি অঞ্চলটোত যিকোনো উত্তেজনাই ভাৰতৰ বাণিজ্য আৰু যোগান শৃংখলত প্ৰভাৱ পেলায় ।
সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তা আছিয়ানৰ সৈতে ভাৰতৰ সংযোগৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ আৰু ই আলোচনাৰ এক মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হ’ব । ভাৰতৰ আধাতকৈ অধিক বাণিজ্য মালাকা জলদ্বীপ আৰু ছিংগাপুৰৰ মাজেৰে পূব দিশলৈ যায় । গতিকে দক্ষিণ চীন সাগৰকে ধৰি এই অঞ্চলত যিকোনো উত্তেজনাই ভাৰতৰ বাণিজ্য আৰু যোগান শৃংখলত প্ৰভাৱ পেলায় ।
A press release by MEA reads, "At the invitation of H.E. Mr. Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, Prime Minister Shri Narendra Modi will visit Manila, Philippines, from 16 – 17 November 2026." https://t.co/BLtkrwrQqv— Press Trust of India (@PTI_News) November 12, 2026
এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে আছিয়ান আৰু চীনৰ মাজত আচৰণ বিধিৰ আলোচনা ৷ ফিলিপাইনছৰ বৈদেশিক সচিব মাৰিয়া থেৰেছা লাজাৰোৱে জাপানৰ এন এইচ কেৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত কয় যে দুয়োপক্ষই এটা ক’ডৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । বছৰৰ শেষৰ ফালে দুয়োপক্ষই চুক্তি চূড়ান্ত কৰিব বিচৰা বুলিও কয় লাজাৰোৱে ।
চীন আৰু ফিলিপাইনছকে ধৰি কেইবাখনো আছিয়ান দেশৰ মাজত ভূখণ্ডীয় বিবাদৰ মাজতে ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাগৰীয় আইন সন্ধিৰ পৰিসৰৰ অধীনত জাহাজ চলাচলৰ স্বাধীনতা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ প্ৰতি সন্মান আৰু সামুদ্ৰিক বিবাদৰ শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ।
ভাৰত-আছিয়ান মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিৰ পৰ্যালোচনা
আছিয়ানৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্কতো কিছু প্ৰত্যাহ্বান দেখা গৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰাথমিক প্ৰত্যাহ্বান হৈছে বজাৰত প্ৰৱেশ আৰু ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা বাণিজ্যিক ঘাটি । ২০০৯ চনৰ ১৩ আগষ্টত স্বাক্ষৰিত আৰু ২০১০ চনৰ ১ জানুৱাৰীত কাৰ্যকৰী হোৱা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ‘আছিয়ান–ভাৰত সামগ্ৰীৰ বাণিজ্য চুক্তি’ (AITIGA)ৰ পৰ্যালোচনা কাৰ্যসূচীৰ এটা মূল অংশ হ’ব ।
গ্ৰুপিঙৰ লগতে বাণিজ্যিক ঘাটি বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে ভাৰতে অধিক বজাৰত প্ৰৱেশ আৰু গভীৰ শুল্ক কৰ্তনৰ বিষয়বোৰ পৰ্যালোচনাৰ বাবে আগবঢ়াই নিছে । ২০২৫–২৬ চনৰ ভিতৰত ভাৰত আৰু আছিয়ানৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য প্ৰায় ১২৮ বিলিয়ন ডলাৰ হৈছে । কিন্তু আছিয়ানৰ সৈতে ভাৰতৰ বাণিজ্যিক ঘাটি বৃদ্ধি পাই ৪৪ বিলিয়ন ডলাৰৰো অধিক হৈছেগৈ ।
অনিশ্চিত অৰ্থনৈতিক বাতাবৰণ আৰু ভাৰতে বিকল্প যোগান শৃংখল সৃষ্টি কৰা তথা ইউৰোপ আৰু আমেৰিকাৰ বাহিৰেও এছিয়াৰ বজাৰসমূহত গভীৰ প্ৰৱেশৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই পৰ্যালোচনাৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাইছে ।
টেণ্ডনে কয় যে আছিয়ান–ভাৰত সামগ্ৰীৰ বাণিজ্য চুক্তিৰ প্ৰশ্নটো সন্দৰ্ভত আমি অৱশ্যেই বিচাৰো যে আছিয়ান–ভাৰত সামগ্ৰীৰ বাণিজ্য চুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰ্যালোচনা যিমান পাৰি সোনকালে সম্পূৰ্ণ হওক । একাধিক দেশৰ সৈতে জটিল বহুপক্ষীয় বাণিজ্য আলোচনাৰ অবিৰত প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে টেণ্ডনে উল্লেখ কৰে যে ভাৰতে দ্বিপাক্ষিক পৰ্যায়ত আছিয়ান দেশসমূহৰ সৈতেও সম্পৰ্ক গভীৰ কৰি আছে ৷
‘‘সেই কথা-বতৰাবোৰ চলি আছে । অৱশ্যে আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব যে আমিও দ্বিপাক্ষিক পৰ্যায়ত বাণিজ্যৰ সুবিধা প্ৰদান আৰু বহু উচ্চমানৰ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছোঁ । গতিকে আমি আছিয়ান–ভাৰত সামগ্ৰীৰ বাণিজ্য চুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰ্যালোচনা সম্পূৰ্ণ কৰিছো নে কৰা নাই, সেই নিৰ্বিশেষে অঞ্চলটোত ভাৰতৰ যি বাণিজ্যিক স্বাৰ্থ আছে, সেইবোৰৰ যত্ন লোৱা হৈছে ।’’
কোৱাডৰ বৈঠকৰ সম্ভাৱনীয়তা
আছিয়ান সন্মিলনখন আঞ্চলিক আৰু বিশ্বৰ নেতাসকলে নিজৰ নীতিসমূহ স্পষ্ট কৰাৰ লগতে সন্মিলনৰ মাজতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ বাবে এক সুযোগ । আছিয়ান সন্মিলনত বিশ্বৰ নেতাসকল একত্ৰিত হ’ব । জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই তাকাইচি আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি আলবানিজ দুয়োজনেই অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছে ৷ লগতে চীন-আছিয়ানৰ ২৯ সংখ্যক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া চীনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী লি কিয়াঙেও অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে ট্ৰাম্পে আছিয়ান-আমেৰিকাৰ বিশেষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
Special Briefing by MEA on the visit of Prime Minister to the Philippines (November 12, 2026) https://t.co/AkNqn2L3T6— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 12, 2026
দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ দেশসমূহৰ বাবে আছিয়ান সন্মিলন আৰু আনুষংগিক অনুষ্ঠানসমূহো এফালে আমেৰিকা আৰু আনফালে চীনৰ মাজত সম্পৰ্কৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ এক উপায় । দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ দেশসমূহে আমেৰিকা আৰু চীনৰ মাজত দীৰ্ঘদিন ধৰি ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি আহিছে ।
ভাৰতৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ’ল কোৱাড নেতাসকলৰ বৈঠক । মধ্যকালীন নিৰ্বাচনত ট্ৰাম্পৰ দলটোৱে পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী প্ৰথমটো বৃহৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণলৈ যাব । এছিয়াৰ প্ৰতি আৰু আঞ্চলিক নিৰাপত্তা আৰু বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰ নীতিৰ কোনো পৰিৱৰ্তন ট্ৰাম্পে উল্লেখ কৰে নেকি সেয়া হ’ব লক্ষ্যণীয় ।
আছিয়ান শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সময়ত প্ৰথমে ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আৰু বহু পলমকৈ চলি থকা কোৱাড নেতাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব নে নহয় সেই সন্দৰ্ভত এতিয়াও কোনো সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হোৱা নাই । কিন্তু এখন বৈঠকে গ্ৰুপিঙৰ প্ৰতি ট্ৰাম্পৰ দায়বদ্ধতাক আলোকপাত কৰিব, যিয়ে নিজৰ অৰ্থনৈতিক এজেণ্ডাৰ সম্প্ৰসাৰণ অব্যাহত ৰাখিছে ।