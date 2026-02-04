ETV Bharat / bharat

দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত মালয়েছিয়ালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আনোৱাৰ ইব্ৰাহিমৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ লগতে প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিব ।

PM Modi To Visit Malaysia
মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আনোৱাৰ ইব্ৰাহিম আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 4, 2026 at 6:55 PM IST

নতুন দিল্লী: মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আনোৱাৰ ইব্ৰাহিমৰ আমন্ত্ৰণমৰ্মে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চলিত সপ্তাহৰ শেষৰফালে মালয়েছিয়া ভ্ৰমণ কৰিব ৷ বুধবাৰে এই ঘোষণা কৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে ৷

৭-৮ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে মালয়েছিয়া ভ্ৰমণ কৰিব ৷ ২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত ভাৰত-মালয়েছিয়াৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক সামগ্ৰিক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বলৈ উন্নীত হোৱাৰ পিছত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাবে এয়া হ’ব প্ৰথমটো মালয়েছিয়া ভ্ৰমণ ৷

এই ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আনোৱাৰ ইব্ৰাহিমৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হ’ব । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলৰ লগতে উদ্যোগিক আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিনিধিৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ সমান্তৰালভাৱে দশম ভাৰত-মালয়েছিয়া চি ই অ’ ফ’ৰামৰো আয়োজন কৰা হ’ব ।

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত এনেদৰে কোৱা হৈছে, ‘‘ভাৰত আৰু মালয়েছিয়াই ঐতিহাসিক, সভ্যতা আৰু সাংস্কৃতিক সম্পৰ্কৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দীৰ্ঘদিনীয়া বন্ধুত্বৰ বান্ধোন ভগায় ৷ এই সংযোগ আৰু অধিক শক্তিশালী হৈছে মালয়েছিয়াত ২৯ লাখতকৈ অধিক ভাৰতীয় প্ৰবাসী সম্প্ৰদায়ৰ উপস্থিতিত, যিটো বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহত্তম প্ৰবাসী সম্প্ৰদায় ।’’

বিবৃতিটোত পুনৰ কোৱা হৈছে, ‘‘ভাৰত-মালয়েছিয়াৰ সম্পৰ্ক বহুমুখী আৰু ই ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগন্তুক এই ভ্ৰমণে দুয়োগৰাকী নেতাই বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগ, প্ৰতিৰক্ষা, নিৰাপত্তা আৰু সামুদ্ৰিক সহযোগিতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডিজিটেল আৰু বিত্তীয় প্ৰযুক্তি, শক্তি, স্বাস্থ্যসেৱা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পৰ্যটন, জনসাধাৰণৰ সম্পৰ্কক সামৰি লোৱা দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ সমগ্ৰ ৰূপৰেখা পৰ্যালোচনা কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে আৰু পাৰস্পৰিক লাভালাভৰ বাবে ভৱিষ্যতৰ সহযোগিতাৰ গতিপথ নিৰ্ধাৰণ কৰে ।’’

বিগত অক্টোবৰ মাহত কুৱালালামপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এছিয়ান সন্মিলনৰ পিছত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে মালয়েছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী মহম্মদ হাজী হাছানক সাক্ষাৎ কৰি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল । এই বৈঠকৰ সময়ত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জয়শংকৰ আৰু মহম্মদ হাজী হাছানে ম্যানমাৰৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ বিষয়েও আলোচনা কৰে । ‘‘অন্তৰ্ভুক্তি আৰু বহনক্ষমতা’’ শীৰ্ষক বিষয়বস্তুৰে ৪৭ সংখ্যক এছিয়ান সন্মিলন আৰু আনুষংগিক শীৰ্ষ সন্মিলনসমূহ মালয়েছিয়াৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷

