এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ওলাইছে জৰ্ডান-ইথিওপিয়া-ওমানলৈ: ১৫ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব যাত্ৰা
এই ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্য হৈছে ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক উন্নত কৰা । লগতে পৰস্পৰৰ বৃদ্ধি আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে নতুন সহযোগিতাৰ পথৰ অন্বেষণ কৰা ।
Published : December 12, 2025 at 2:05 PM IST
নতুন দিল্লী: ১৫ ডিচেম্বৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জৰ্ডানৰ হাশ্বেমিট ৰাজ্য, ইথিওপিয়া ফেডাৰেল গণতান্ত্ৰিক ৰিপাব্লিক আৰু ওমান ছুলতানেট ভ্ৰমণ কৰিব । ১৮ ডিচেম্বৰলৈ চলিবলগীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই জৰ্ডান ভ্ৰমণৰ সময়ত ৰজা দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ বিন আল হুছেইনক সাক্ষাৎ কৰি ভাৰত আৰু জৰ্ডানৰ মাজত থকা পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কৰ বিষয়সমূহৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা কৰিব ।
ভাৰত-জৰ্ডানৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্কৰ ৭৫ বছৰীয়া জয়ন্তী :
প্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্যন ব্যুৰোৰ এক বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে যে দুয়োখন দেশৰ মাজত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক স্থাপনৰ ৭৫ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে এই ভ্ৰমণে ভাৰত-জৰ্ডানৰ দ্বিপাক্ষিক সংযোগ আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব । তদুপৰি দুয়োখন দেশে পাৰস্পৰিক বৃদ্ধি আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে সহযোগিতাৰ নতুন পথৰ অন্বেষণ কৰিব । এই বিবৃতিটোত লগতে আঞ্চলিক শান্তি, সমৃদ্ধি, নিৰাপত্তা আৰু স্থিতিশীলতাক প্ৰসাৰিত কৰাৰ বাবে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ প্ৰকাশ কৰাৰ এক সুযোগ উপস্থাপন কৰিছে ।
১৬ ডিচেম্বৰৰ পৰা ইথিওপিয়া ভ্ৰমণ :
এই ভ্ৰমণৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ইথিওপিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডঃ অবি আহমেদ আলীৰ আমন্ত্ৰণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অহা ১৬ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১৭ ডিচেম্বৰলৈ ফেডাৰেল ডেম’ক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অৱ ইথিওপিয়া ভ্ৰমণ কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইথিওপিয়া ভ্ৰমণ কৰিব । এই ভ্ৰমণকালত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইথিওপিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডঃ আলীৰ সৈতে দুয়োখন দেশৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ সকলো দিশৰ ওপৰত ব্যাপকভাৱে আলোচনাত মিলিত হ'ব ।
১৭ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১৮ ডিচেম্বৰলৈ ওমান
এই বিবৃতিটোত পুনৰ উল্লেখ কৰা হৈছে যে গ্ল’বেল ছাউথৰ অংশীদাৰ হিচাপে এই ভ্ৰমণ বন্ধুত্ব আৰু দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আগবঢ়াই নিবলৈ দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ ভাগ-বতৰা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পুনৰাবৃত্তি হ’ব । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভ্ৰমণৰ অন্তিম পৰ্যায়ত ওমানৰ চুলতান হাইথাম বিন তাৰিকৰ আমন্ত্ৰণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অহা ১৭ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১৮ ডিচেম্বৰলৈ ওমান চুলতান ভ্ৰমণ কৰিব । উল্লেখ্য় যে এয়া হ’ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দ্বিতীয় ওমান ভ্ৰমণ।
ভাৰত-ওমানৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্ক স্থাপনৰ ৭০ বছৰ :
ভাৰত আৰু ওমানে শতিকা পুৰণি বন্ধুত্বৰ বান্ধোনেৰে সাঙোৰ খাই আছে । দুয়োখন দেশৰ বাণিজ্যিক সংযোগ আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত শক্তিশালী সম্পৰ্ক আছে । উল্লেখ্য় যে এই ভ্ৰমণে দুয়োখন দেশৰ মাজত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক স্থাপনৰ ৭০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব । ২০২৩ চনৰ ডিচেম্বৰত ছুলতান হাইথাম বিন তাৰিকৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ পিছত এই ভ্ৰমণে দুয়োপক্ষৰ বাবে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শক্তি, প্ৰতিৰক্ষা, নিৰাপত্তা, প্ৰযুক্তি, কৃষি আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত নিৰাপত্তা, প্ৰযুক্তি, কৃষি আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত মত বিনিময়ৰ লগতে পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থৰ আঞ্চলিক আৰু বিশ্বব্যাপী বিষয়সমূহৰ ওপৰত মত বিনিময়ৰ সুযোগ লাভ কৰিব ।